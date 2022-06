Dell lanceert een nieuwe XPS 13 laptop en een nieuwe XPS 13 2-in-1. De laptop is direct te bestellen. De 2-in-1 wordt later in de zomer beschikbaar. Beide modellen draaien op een 12th Gen Intel Core CPU.

De nieuwe XPS 13 is een stuk lichter en compacter dan het vorige model (2021). Een volle batterij gaat twaalf uur lang mee. De speakers zijn vernieuwd. Het model draait op een 12th Intel Core CPU en een geïntegreerde GPU.

Over de prestaties valt niets te klagen. Toch blijft de XPS 13 minder krachtig dan de XPS 13 Plus. Dit model werd eerder in het jaar vernieuwd. Een XPS 13 Plus is geschikter voor zware applicaties dan een normale XPS 13, maar de normale variant weegt minder. Dat maakt het model uitstekend voor onderweg.

Dell wist het gewicht terug te dringen door het moederbord te verkleinen. Het moederbord is bijna twee keer zo klein als zijn voorganger. Ook paste Dell het ontwerp aan. De XPS 13 is gebaseerd op een nieuw type aluminium. Het model is in twee twinten beschikbaar: Sky en Umber. Naast Windows wordt de XPS 13 met Ubuntu Linux 20.04 geleverd.

XPS 13 2-in-1

De XPS 13 2-in-1 wordt later in de zomer beschikbaar. Ook dit model draait op een 12th Intel Core CPU. De meeste onderdelen zijn vergelijkbaar met de normale XPS 13. Het ontwerp en display zijn daarentegen uniek. Het beeldscherm ondersteunt touch, waardoor het model als tablet gebruikt kan worden.

Daarnaast is de 2-in-1 de eerste XPS 13 die 5G-connectiviteit ondersteunt. Het model bevat eSIM-technologie, waardoor je in het buitenland met netwerken kan verbinden zonder de simkaart te verwisselen. De 1080p-voorcamera is adequaat voor videoconferences.