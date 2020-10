Hoe bereid je je voor op een data-explosie?

Data wordt al een aantal jaar het nieuwe goud genoemd. Indien juist gebruikt kan het immers nieuwe kansen en mogelijkheden opleveren. Denk aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het verbeteren van de dienstverlening en het ontdekken van kansen op de markt. Toch wordt de potentie nog niet door ieder bedrijf maximaal benut.

In een whitepaper gaat Splunk verder in op wat het het datatijdperk noemt. Hierin toont het met onderzoek aan waar bepaalde uitdagingen liggen. Zo is 86 procent van de organisaties nog niet voorbereid op de aankomende ‘data wave’, waarbij bedrijven over steeds meer data beschikken. 14 procent stelt wel voorbereid te zijn. Slechts 8 procent is er heel erg van overtuigd op tijd voorbereid te zijn.

Bedrijven krijgen overigens al jaren te maken met veel data, maar de data-explosie die eraan zit te komen is van veel grotere omvang. Deze ‘datagolf’ wordt veroorzaakt door 5G, het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en machine learning, augmented reality en virtual reality, blockchain en edge computing.

De meeste bedrijven zijn nog niet overgeschakeld van legacy systemen naar moderne systemen en structuren. Deze overstap is wel nodig om met grote hoeveelheden data om te kunnen gaan en de potentie te benutten. In de whitepaper, die je hier beneden kunt downloaden, wordt ingegaan op hoe je wel volledig zicht en grip krijgt op de data.