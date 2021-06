Leg met IT-infrastructuur de basis voor innovatie

De cloud bracht organisaties kostenefficiëntie en flexibiliteit, iets wat compleet ondenkbaar was met traditionele on-premise infrastructuur. In plaats van resoluut in te zetten op één oplossing, doen steeds meer organisaties een beroep op verschillende cloudmodellen. Ze verwachten naadloos te kunnen switchen tussen on-premise, hosted, private en public clouds om zo voor elke workload de meest geschikte omgevingen te selecteren.

De realiteit is echter dat veel organisaties worstelen met een complexe hybride infrastructuur. Ze verlangen daarom naar vereenvoudiging in hun datacenter en zijn op zoek naar een ‘lingua franca’ tussen hun verschillende cloud en on-premise omgevingen. Naast private clouds, zijn ze op zoek naar de voordelen voor public cloud én willen ze innoveren en automatiseren.

Softwaregebaseerde, schaalbare Hyper-Converged Infrastructure (HCI) is daarom een onmisbaar onderdeel van de hedendaagse IT-omgeving. De beste HCI-oplossingen bestaan tegenwoordig uit robuuste en intelligente software die zowel gebruikt kan worden om een uitrol te doen in het on-premise datacenter, als om naadloos public

cloud platforms te integreren. Zulke HCI-oplossingen combineren de voordelen van public cloud met on-premises infrastructuur en voorzien tegelijkertijd een overkoepelend beheerplatform.

HCI-oplossingen komen met tal van voordelen die niet terug te vinden zijn bij traditionele infrastructuur. Schaalbaarheid, flexibiliteit en de mogelijkheid om meteen nieuwe technologie te implementeren, zijn daar maar enkele van. Het gemak dat HCI met zich meebrengt, is voor veel organisaties vandaag de dag cruciaal.

Ben je benieuwd wat HCI kan betekenen voor jouw bedrijf? Via onderstaand formulier download je een document waarin PQR het verder toelicht.