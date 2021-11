Optimaliseer Microsoft Office 365-prestaties met SD-WAN

Microsoft Office 365 wordt binnen veel bedrijven gebruikt ter ondersteuning van de productiviteit van medewerkers. De prestaties en de gebruikerservaring van de productiviteitsuite moeten dan ook zo goed mogelijk zijn. Het is deels aan de IT-afdeling om voor de kwaliteit te zorgen. Een software-defined wide area network kan helpen.

Slechte Office 365-prestaties worden met name veroorzaakt door legacy netwerkarchitectuur en -protocollen, met latency en netwerkoverbelasting tot gevolg. Traditionele Windows-applicatieprotocollen als Server Message Block eisen al snel de beschikbare WAN-capaciteit op. Ondertussen moet cloudsoftware Office 365 vechten voor elke megabyte. Daarnaast maakt een legacy architectuur het sturen van netwerkverkeer van de kantoorlocatie naar het datacenter inefficiënt. Het is cruciaal om het routeren van applicaties en het gebruik van de bandbreedte te optimaliseren, zodat de beste gebruikerservaring gerealiseerd wordt.

Om Office 365-applicaties vlot te laten draaien doen bedrijven er goed aan om SD-WAN omarmen. De juise SD-WAN-optie biedt real-time, packet-based path-selectie, bi-directional QoS en local breakout naar de dichtstbijzijnde Office 365 point of presence (PoP). De connectie met het Microsoft-netwerk wordt geoptimaliseerd en verkleind. Ben je benieuwd hoe jouw bedrijf dit precies kan realiseren? Via onderstaand formulier download je een document van PQR (in samenwerking met Citrix) dat er verder op ingaat.