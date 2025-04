Microsoft lost na half jaar tweetal dll-fouten op in Office-apps

Microsoft heeft na een half jaar een tweetal dll-fouten in Office apps opgelost. De fouten zaten in een mogelijke mismatch tussen de Office-versie van gebruikers en het Office-Channel waartoe zij behoren.

Microsoft heeft na een half jaar eindelijk de oorzaak van een tweetal problemen bij het opstarten van Office-apps, zoals Outlook en Word, weten te achterhalen en deze op te lossen.

Eind augustus 2024 doken er bij het opstarten van Office-apps voor gebruikers zogenoemde msls70.dll- en (later) ook PageLayout.dll -fouten op. Deze fouten prompten de gebruikers om bijvoorbeeld Microsoft Outlook opnieuw op te starten.

Microsoft had op dat moment hiervoor nog geen workaroud beschikbaar en vroeg getroffen gebruikers alleen de opstartproblemen te melden.

Mismatch tussen Office-versie en Channel

Inmiddels heeft Microsoft nu de oorzaak van de problemen achterhaald en beschouwt deze als opgelost.

De msls70.dll – en de PageLayout.dll- fouten worden veroorzaakt door een mismatch tussen de Office-versie en het juiste Office Channel. Bijvoorbeeld als zij tot het Monthly Enterprise Channel behoren, maar de Office-applicatie die zij gebruiken op Current Channel staat.

Gebruikers kunnen hun Office-versie controleren door, bijvoorbeeld in Word, het pad Bestand/Account/ About Word te kiezen. Als er een mismatch is, dat is er een probleem met de uitrolconfiguratie, geeft Microsoft aan.

Gebruikers van MS Intune moeten ervoor zorgen dat de Office-build op de machine van een eindgebruiker overeenstemt met het Channel en de build die voor de eindgebruikers is bedoeld.

Fix in laatste Office-versie

Microsoft heeft inmiddels een fix voor de problemen doorgevoerd in de laatste Office-versie 2504, Build 18730.20000. Een overzicht van de juiste Office Builds voor de afzonderlijke Channels is hier beschikbaar.

Wanneer de problemen zich toch blijven voordoen, adviseert Microsoft alle logs te verzamelen en contact op te nemen.

Lees ook: Microsoft lost crashes Word, Excel en Outlook op