Microsoft gaat Salesforce achterna met sales agents in 365 Copilot

Salesforce introduceerde vandaag nog een grote update aan Agentforce, maar ook Microsoft kondigt nieuwe agentic AI-functionaliteit aan. Met Sales Agent en Sales Chat moet ook Microsoft 365 Copilot fungeren als omzetgenerator voor bedrijven.

De nieuwe Sales Agent is uitgerust om contacten om te zetten in gekwalificeerde leads, zodat menselijke salescollega’s direct aan de slag kunnen met potentiële deals. Deze AI-agent neemt voor de benodigde informatie een kijkje in 365, je CRM, bedrijfsdata en online beschikbare bronnen.

Daarnaast lanceert Microsoft vandaag een nieuwe Sales Chat. Hiermee moet salespersoneel in staat zijn om direct op basis van CRM-data, pitch decks, meetings, e-mails of internetbronnen tot actie overgaan. Microsoft haalt als voorbeelden aan dat werknemers met Sales Chat potentieel kwakkelende deals ontdekken, informatie voor latere klantgesprekken opvragen of een opzet voor het sluiten van een nieuw contract genereren.

Hoe geavanceerd?

“Bijna 70 procent van Fortune 500-bedrijven” zouden al Copilot inzetten. Microsoft benadrukt dergelijke adoptiecijfers, maar de vraag is hoe we dit precies moeten interpreteren. Immers is “Copilot-gebruik” heel breed te interpreteren, van de vermomde Bing Chat-tool die met een druk op de Copilot-knop van nieuwere laptops te openen is tot elke domeinspecifieke integratie in 365-applicaties.

Concreter is het voorbeeld van Microsoft-klant ANS, waarvan CEO Richard Thompson enorm veel groei zegt te zien door de migratie van Salesforce naar Dynamics 365 Sales. Nu lijkt het erop dat deze migratie al even geleden is, aangezien Thompson spreekt over een verhoging van de jaaromzet van 133 procent per hoofd. Dat betekent dat de migratie plaatsvond voordat Agentforce van Salesforce werd uitgerold.

Paar stappen verder

Salesforce-CEO Marc Benioff haalde eind vorig jaar hard uit naar Microsoft. Hij noemde Copilot bijvoorbeeld ‘het nieuwe Clippy‘ toen Techzine aanwezig was bij een persconferentie. Salesforce lijkt niet alleen een duidelijker idee te hebben van wat AI-agents moeten kunnen, het innoveert ook sneller dan de concurrentie. Zo heeft het steeds meer integraties en mogelijkheden uitgerold en de eigen agents meer autonomie gegeven met elke nieuwe release, waarvan Agentforce 2dx de meest recente is.

Hieronder valt uitgebreid te lezen wat Salesforce vandaag heeft aangekondigd:

