In de afgelopen jaren is het cyberbedreigingslandschap fors veranderd. Zo wisten cybercriminelen het aantal aanvallen dat ze uitvoeren door de jaren heen flink te verhogen. Tegelijkertijd zijn de aanvallen veel geavanceerder geworden. Bedrijven staan om de verdediging te regelen voor een andere situatie. Wat kan je als bedrijf doen?

Data security is een belangrijk vraagstuk voor organisaties. Binnen bedrijfsomgevingen is namelijk alles verbonden met het internet. Door alle verbonden apparaten en omgevingen neemt het datavolume enorm toe. Ook bevindt de data zich overal, zoals in de cloud en het datacenter. Het biedt cybercriminelen meer mogelijkheden.

De cybercriminelen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen. Door het grotere landschap vinden ze die. Ook weten ze het volume en geavanceerde karakter van de aanvallen te verhogen. Door die ontwikkelingen krijgt nagenoeg ieder bedrijf, als dat al niet gebeurd is, in de toekomst te maken met een datalek. Daarom kan je als organisatie maar beter voorbereid zijn op een incident en een juiste reactie op dat incident.

Wij gaan in een serie video’s in gesprek met Gøran Tømte, Field Security Responsible, Rubrik X for Germany and Northern Europe. In de eerste video hebben we het in het bijzonder over de evolutie van het dreigingslandschap.

Aan de hand van de volgende vragen en onderwerpen voeren we de discussie:

Q: Ransomware is vandaag de dag niet hetzelfde als in het verleden. Wat betekent dat voor organisaties?

Q: Mensen vs Technologie. Geef toe dat je niet alles weet. De meeste mensen hebben onvoldoende vaardigheden. Community is de sleutel.

Q: Meerdere vormen van ransomware.

Q: Het belang van detectie en preventie.

Q: Het identificeren van gevoelige data binnen je organisatie.