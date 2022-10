Het cybersecuritylandschap is volop in beweging, mede vanwege grote gebeurtenissen in de wereld. Hackers spelen in op hypes, bezorgdheid en trends om campagnes succesvoller te maken. Met bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne en hoge gasprijzen hebben de kwaadwillenden nieuwe mogelijkheden. Maar wat betekenen dergelijke ontwikkelingen nou echt voor het cybersecuritylandschap, als we naar de data kijken?

SonicWall verzamelde de laatste threat intelligence, zodat bedrijven beter kunnen bepalen wat ze moeten doen om voorbereid te zijn op de onzekere toekomst. Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar keken onderzoekers naar veranderende trends, doelwitten en tactieken. De belangrijkste resultaten vatte SonicWall samen, om organisaties handvatten te geven voor het inspelen op het snel veranderde wereldwijde securitylandschap.

Een interessante bevinding is dat de opkomst van IoT-apparaten zich doorzet, alsmede de hoeveelheid IoT-malware. In de eerste helft van 2022 nam het aanvalsvolume met 77 procent toe naar 57 miljoen. Dat is meer dan ooit gemeten en komt in de buurt van het volume van 60,1 miljoen over heel 2021. In elke sector die SonicWall onderzocht is een driecijferige stijging te zien.

