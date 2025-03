Cloudflare lanceert platform voor real-time dreigingsinformatie

Cloudflare introduceert een platform om cybersecurity-teams van informatie over cyberdreigingen te voorzien. De informatie is een overzicht van real-time cyberaanvallen die op dat moment plaatsvinden.

Cloudflare gaat de grote hoeveelheid inzichten die het vergaart inzetten om cybersecurity-teams beter te ondersteunen. Als wereldwijde speler worden er dagelijks miljarden cyberdreigingen gemonitord en opgevolgd. In het laatste kwartaal van 2024 ging het bijvoorbeeld om een dagelijks gemiddelde van 227 miljard cyberdreigingen die geblokkeerd werden. Cloudflare wil die informatie via het nieuwe Cloudforce One-platform gaan doorspelen aan cybersecurity-professionals. Zo zouden teams beter op de hoogte kunnen zijn van aanvallen, zonder dat het bedrijf daar extra geld voor vrij hoeft te maken. Het Cloudforce One-platform is onmiddellijk beschikbaar.

Uitdagingen met traditionele systemen

Uit onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de bedrijven securitybeslissingen neemt zonder goed gebruik te maken van de informatie uit hun threat intelligence-systemen. Traditionele feeds met dreigingsinformatie missen volgens Cloudflare dan ook vaak de nodige context. Cybersecurity-teams moeten dan maar gokken waarom een bepaalde dreiging is opgenomen in de feed.

“Niet alle dreigingsfeeds zijn betrouwbaar of tijdig beschikbaar. Onze sector wordt geplaagd door inzichten die verouderd of gefragmenteerd zijn, waardoor de kans aanzienlijk toeneemt dat organisaties het slachtoffer worden van hackers”, aldus Matthew Prince, medeoprichter en CEO van Cloudflare.

Cloudforce One-platform

Het nieuwe Cloudforce One-platform is gebaseerd op Cloudflare Workers AI zodat opschaling mogelijk is tijdens datapieken. Voor orgnistaties biedt het een time-lapse weergave van aanvallen op het internet. Om niet te verdrinken in informatie zijn beperkingen tot een specifieke omgeving, sector of regio mogelijk.

Blake Darché, hoofd van Cloudforce One bij Cloudflare, legt uit: “Organisaties hebben bruikbare dreigingsinformatie nodig om inzicht te krijgen in de omvang van de aanvallen waartegen ze zich moeten verdedigen en hoe de agressiviteit en technieken van de hackers zich ontwikkelen. De meeste tools in de sector overstelpen securityteams met irrelevante dreigingsinformatie, wat vaak tot foutpositieve en/of foutnegatieve resultaten leidt.”

