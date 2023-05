Met bijna ieder huishouden dat beschikt over een internetverbinding, wordt Nederland beschouwd als een van de meest verbonden landen ter wereld. Helaas maakt deze alomtegenwoordige connectiviteit ons land ook een groter doelwit voor kwaadaardige cyberactiviteiten.

In samenwerking met Infoblox bieden we data en inzichten uit de “2023 Global State of Cybersecurity Study” aan. Deze informatie is gebaseerd op een onderzoek uit juli/augustus 2022 onder decision makers en influencers op het gebied van IT en cybersecurity. Nederlandse IT’ers uit verschillende industrieën, zoals de financiële dienstverlening en manufacturing, werden ondervraagd.

“Meestal beschikken landen als Rusland en China over uitgebreide of zelfs onbeperkte middelen om een hack uit te voeren. Het is aannemelijk dat men slechts een zeer kleine kans heeft, maar er is een kans dat de hack op enig moment slaagt”, aldus een Nederlandse respondent die zich het meest zorgen maakt over staatshackers. Daarnaast maken bedrijven zich zorgen over datalekken en datalockdowns via ransomware. Het aantal breaches is hoog door ongepatchte netwerkapparatuur en onveilige remote devices.

Ben je benieuwd naar de onderzoeksbevindingen? Vul dan onderstaand formulier in en download het document met de 15 trends bij Nederlandse organisaties.