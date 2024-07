Data security in Europa: wat zijn de trends en uitdagingen?

Data groeit in een exponentieel tempo en verspreidt zich over diverse omgevingen. In het huidige bedreigingslandschap zijn back-ups de laatste verdedigingslinie om deze data te beschermen. Helaas schieten veel oudere oplossingen tekort en zijn ze niet effectief in het reageren op cyberincidenten.

Uit het Data Security Report van Rubrik bleek vorig jaar dat 92 procent van de respondenten onzeker is over hun vermogen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen na een cyberaanval. Met de toenemende frequentie en complexiteit van aanvallen, zijn cyberweerbaarheid en herstel cruciaal geworden voor het voortbestaan van organisaties. Bovendien heeft 59 procent van de IT- en securityleiders te maken gehad met een datalek.

Ook in Europa zijn specifieke trends zichtbaar op het gebied van datalekken en ransomware. Hoe verhouden deze zich tot de wereldwijde situatie? In een door Rubrik georganiseerd webinar wordt de huidige staat van data security belicht. Hoe kunnen organisaties hun data beschermen, ongeacht waar deze zich bevindt?

