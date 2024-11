Veilige toegang met Zero Trust

In een tijd waarin cyberdreigingen toenemen en traditionele VPN-oplossingen niet meer voldoen, is een Zero Trust-architectuur cruciaal. Een document dat we met Cloudflare aanbieden legt uit hoe organisaties hun toegang tot applicaties kunnen beveiligen door gebruikers direct te verbinden met de benodigde applicaties in plaats van met het bredere netwerk.

Het rapport benadrukt dat 98% van de respondenten aangeeft dat het belangrijk is om Zero Trust-principes toe te passen, vooral nu hybride en externe werkmodellen gebruikelijk zijn. Ongeveer 44% van de medewerkers werkt hybride of op afstand. Daarnaast zijn 27% van de gebruikers die toegang hebben tot interne bronnen externe partijen. Dit maakt het essentieel om een veilige toegang te waarborgen, vooral voor gebruikers die verbinding maken via onbeheerde apparaten.

In het document worden de voordelen van Zero Trust Network Access (ZTNA) besproken, waaronder de mogelijkheid om minder afhankelijk van hardware-oplossingen te worden en de beveiliging te verbeteren. Het rapport biedt een gefaseerde aanpak voor de implementatie van Zero Trust, waarbij organisaties beginnen met een beperkte set gebruikers en applicaties en geleidelijk uitbreiden naarmate ze meer ervaring opdoen.

Daarnaast worden de uitdagingen bij de integratie van identiteitsbeheer, applicaties en netwerken besproken. Het rapport biedt praktische aanbevelingen voor het versnellen van deze integraties, vooral in het licht van cloudmigratie en fusies.

