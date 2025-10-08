XDR uitgelegd: waarom brede zichtbaarheid cruciaal is voor cybersecurity

Welkom bij ‘Het einde van cyberrisico’s’. We hebben een serie video’s opgenomen met Arctic Wolf om organisaties handvatten te geven om dit te kunnen bewerkstelligen. Samen met Leon van Dongen en Stephane Jacobs van Arctic Wolf bespreken we in een serie korte video’s de verschillende onderdelen die hieraan bijdragen.

Extended Detection and Response (XDR) heeft een behoorlijke vlucht genomen de laatste jaren. De groei zal naar verwachting nog wel even aanhouden ook.

De belofte van XDR is op papier in ieder geval erg interessant voor organisaties. Het belooft namelijk brede zichtbaarheid op het gebied cybersecurity. Dat is iets waar organisaties zonder meer behoefte aan hebben.

We gaan in deze video in op de meerwaarde van XDR voor organisaties:

– Waarom is brede zichtbaarheid zo belangrijk?

– Wat betekent dit voor de inzet van puntoplossingen? Zijn die nog nodig?

– Hoe ziet het financiële plaatje eruit als organisaties voor XDR gaan?

– Hoe maak je een keuze voor jouw organisatie?

Onderstaande video laat enkele highlights zien van de videoreeks ‘Het einde van cyberrisico’s’.

