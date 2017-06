Onderwijs onder druk door Kunstmatige Intelligentie en Big Data

Business

Volgens experts is de toekomst op IT-gebied gericht op kunstmatige intelligentie (AI). Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Kinderen van nu moeten anders gevormd worden als professional van de toekomst. Harvard Business Review onderzocht welke onderwijsherzieningen in Amerika plaats moeten vinden. Wij vroegen ons af in hoeverre het Nederlands onderwijs AI-proof is.

Wat concludeert men over het onderwijs?

Men concludeert dat door AI het schrijven van programma’s zo gecompliceerd wordt dat dit alleen in teamverband kan worden gedaan. Een andere conclusie is dat AI veel geautomatiseerd/gestandaardiseerd werk over zal nemen. Daarom bevelen de auteurs aan de focus meer te leggen op de ontwikkeling van capaciteiten zoals werken in teamverband, teammanagement, creativiteit, empathisch vermogen en intermenselijk contact. Tot slot signaleren zij de ethische dilemma’s die AI, maar ook Big Data met zich mee kunnen brengen. Zij pleiten dan ook voor meer aandacht in ethiek door de hele schoolcarrière.

Aan de wetenschappelijke kant denkt men vooral in meer aandacht voor het schrijven van computercode. Men legt er de nadruk op dat het dan niet gaat om allerlei formele details maar veel meer om praktijk-gestuurd onderwijs dat de kinderen uitdaagt (bijvoorbeeld een eigen filmpje programmeren met Javascript). Daarnaast stelt men voor de klassieke wiskundige vakken veel meer te sturen richting statistiek, kansberekening/waarschijnlijkheidsleer, grafische wiskunde en logica.

Hoe is de situatie in Nederland?

Uiteraard zullen de vaardigheden die nodig zijn voor AI of het werken met Big Data niet verschillen. Daarnaast speelt ook in Nederland de vraag waar het onderwijs in 2032 moet staan. De werkgroep ‘onsonderwijs2032’ houdt zich hiermee bezig. De inventarisatie van de werkgroepen leidt tot vergelijkbare conclusies, verwoord in een advies. Om die doelen te bereiken stelt men voor een vak “digitale vaardigheden” in te voeren. Daarnaast moet er op de middelbare school een profiel “natuur en technologie” ontwikkeld worden. De ontwikkeling van vaardigheden wordt volgens het advies het best ontwikkeld door dit in te bedden in bestaande vakken. Tot slot komt er voor scholen nog een deel vrije ruimte. Hierin kunnen zij eigen vakken creëren en zich dus ook specialiseren op IT-gebied.

Het advies is door diverse belangengroepen nogal gemengd ontvangen. Men heeft dan ook tot april verdere consultaties gehouden. Nu wacht men op een vervolg na de formatie van het kabinet. Voor nu kunnen we concluderen dat ook in Nederland de behoefte aan verandering in onderwijs wordt erkend en onderkend maar dat er nog veel onduidelijkheid is over de wijze waarop dat moet gebeuren.