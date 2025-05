Eenvoud en edge vormen kern van Scale Computing

Scale Computing heeft de eigen groei van jewelste grotendeels te danken aan VMware’s overname door Broadcom. Echter schuilt er meer achter het aanbod van dit bedrijf, zowel nu als later. CEO Jeff Ready waarschuwt voor een te grote focus op het heden ten nadele van toekomstige IT-wensen. Dit en meer kwamen we te weten tijdens het jaarlijkse Scale Computing Platform te Las Vegas.

De top van Scale Computing is zich bewust van waar de eigen oplossing uitblinkt en waar niet. Sinds de oprichting in 2007 ligt de focus op gedistribueerde rekenkracht, het minimaliseren van downtime en, meer dan wat dan ook, eenvoud. Een dashboard levert toegang tot cluster-deployments met een enkele klik, of ze nu dichtbij huis zijn of in een verre edge-locatie.

Dat is de positieve kant, maar de keerzijde van eenvoud is een gebrek aan fijnmazige controle. Je kunt niet beide mogelijkheden tegelijkertijd leveren, erkent mede-oprichter en CEO van Scale Computing Jeff Ready. Noem het het iPhone-model, zoals Ready, zijn collega’s en Reddit-commentatoren aan Scale toeschrijven. Koop een Android als je wilt sleutelen, met andere woorden. Of, als je organisatie groot genoeg is en je wensen zeer precies zijn, kies voor Nutanix of een ander als VMware-alternatief, of accepteer de hogere kosten onder Broadcom om je bestaande expertise te benutten.

Schok is voorbij

Toen Ready in gesprek met Techzine in 2024 de VMware by Broadcom-saga “schokkend” noemde, sloeg dat met name op de behandeling van partners en de vaagheid richting klanten. We hoeven niet al te lang van stof zijn over de details hierbij (zie eerdere berichtgeving daarvoor), maar het moge duidelijk zijn dat de explosieve groei (+45 procent in 2024) van Scale Computing niet zonder Broadcom’s opschudding van de markt had kunnen gebeuren.

Zo ook voor Nutanix, zou je zeggen, maar net als vorig jaar stelt diens CEO Rajiv Ramaswami dat de instroom van ex-VMware-klanten geleidelijk gaat en zal blijven gaan. Dit is minder verrassend dan het lijkt. Dit omdat Nutanix op de grotere enterprise-klanten mikt, zoals het zelf bevestigt en door Scale-personeel wordt benadrukt. Het strijdtoneel tussen VMware en Nutanix zit vermoedelijk bij de klanten die net niet of net wel de verhoogde kosten kunnen verteren onder Broadcom. Ondertussen komt Scale meermaals Nutanix tegen als rivaal in klantgesprekken, maar de focus ligt duidelijk meer op mkb’ers en kleinere deployments bij eerstgenoemde. Ready merkt wel op dat zijn bedrijf een organisatie zoals een grote luchtvaartmaatschappij best wil inlijven als klant voor virtualisatie, ook al is dat niet de kracht van het Scale-platform.

Edge en eenvoud

Een veel gehoorde klacht over Scale Computing is dat het platform te weinig controle biedt. Zoals gezegd is dit ‘by design’: bij problemen staat de (positief ontvangen) supportdienst klaar. Dit geldt voor VM-migraties, deployment of edge-omgevingen, en zelfs als je hardware uit een andere deal komt. Daar waar Scale eerst de eigen HCI-appliance centraal stelde, kan het nu prima uit de voeten met servers van Dell, Lenovo, HPE en meer. Het is allemaal x86, maar ons wordt op het hart gedrukt dat een infrastructuur-oplossing zoals Scale niet 1-2-3 elke chipgeneratie en configuratie gelijk behandelt. Die engineering moet voor de klant onzichtbaar blijven. De sprong is daarmee gemaakt naar software bij Scale; dat moet ook wel, omdat de reusachtige influx van nieuwe klanten niet zomaar relatief jonge hardware de deur uit wil gooien.

Chief Product Officer Scott Loughmiller legde tijdens de keynote op Platform 2025 tevens de nadruk op gebruiksgemak. Het doel is om de edge (grofweg: rekenkracht dat niet enkel in een datacenter verstopt zit, zij het on-prem, colocatie of cloud) net zo eenvoudig te beheren als de public cloud dat is. Zero-touch provisioning werd Q4 vorig jaar geïntroduceerd voor dit doeleinde, terwijl vanaf later dit jaar ook applicaties net als clusters te deployen zijn. Dit wordt geholpen door de nieuwe samenwerking met Veeam in de vorm van een plug-in voor Scale Computing’s besturingssysteem, HyperCore. Naast een bestaande Ansible-collectie is er vanaf nu eveneens een Terraform-integratie voor zaken als het importeren van media, applicaties en het aanpassen van IP-adressen. Met andere woorden: de complexiteit waar klanten om vragen, zitten in de tooling die ze wellicht al gebruiken of willen gebruiken.

Andere ease-of-use features kregen hiernaast flink wat applaus, zoals Console Paste waarbij wachtwoorden en encryptie-keys te knippen en plakken zijn tussen VM’s, betere metrics voor deze VM’s en het kunnen benutten van GPU-clusters. Dat laatste is duidelijk een fenomeen dat, net als geldt voor de IT-infrastructuur binnen organisaties, aan Scale’s bestaande aanbod vastgeschroefd wordt. Vanaf Q3 kunnen organisaties extra nodes met GPU-capaciteit toevoegen aan hun bestaande clusters, omdat “GPU’s geen niche” meer zijn, zoals Loughmiller opmerkt.

Geboren in de edge

Zo is wat duidelijker hoe Scale inspeelt op de nieuwe groep potentiële klanten. Toch is er een verhaal voor op de langere termijn te vertellen, ver voorbij de perikelen rondom Broadcom (of “Badcom” zoals het ietwat plat wordt genoemd in een slide tijdens de keynote). Hierbij ontbreekt er absoluut geen ambitie bij Scale. Volgens het bedrijf stapt de IT-industrie dit decennium in een nieuw paradigma van gedistribueerde compute. In een golfbeweging van centralisatie-distribuering-centralisatie-distribuering zien we een lijstje van IBM, Microsoft, VMware en… Scale Computing. Hoe bescheiden men ook is over de precieze use-case van de eigen software, Scale ziet zichzelf als een “trailblazer” in een wereld waarin edge gaat domineren. Dat moeten we nog maar eens zien; het is niet verkeerd om in een visie te geloven.

Wie vindt dat er veel te weinig apps zijn om in de edge te draaien, wordt door Scale van repliek gediend. Ready stelt dat het een “self-fulfilling prophecy” is, of een kip-en-ei verhaal. Bouw je geen edge-apps, dan zijn er geen apps voor de edge. Nuttige voorbeelden zijn er alsnog genoeg, waarbij Scale aanhaalt dat retailers computer vision kunnen toepassen om diefstal via camera’s te detecteren. Als de ontwikkeling en uitrol van deze toepassing soepel verloopt, kan een door AI gedemocratiseerde ontwikkelgolf ontstaan die zorgt voor tientallen nieuwe apps voor de edge. Zo worden er edge-apps ontwikkeld in deze omgevingen, zoals ook cloud-native oplossingen opgroeiden in de public cloud. Wederom is dit een zeer positieve interpretatie van de toekomst. Er zit wel prima logica achter.

“Project Kraken” is de naam voor het Scale-initiatief om dit proces van edge-vereenvoudiging aan te jagen. Hierbij is de eerder genoemde deployment van applicaties cruciaal. Wellicht volgen er andere projecten om het platform flexibeler te maken voor allerlei use-cases. Nutanix zit in dezelfde denkrichting, met het eerder besproken “Project Beacon” dat heeft geresulteerd in een Cloud Native AOS dat geen hypervisor vereist, voorheen een kritiek component voor het draaien van Nutanix.

Conclusie: Scale weet wat het is

De groeipercentages van Scale Computing zijn zoals gezegd enorm. Vergelijk de 45 procent van Scale met Nutanix, dat 15 procent in de lift zat, en je zou kunnen denken dat de ene partij veel meer profiteert van de VMware-exodus dan de ander. Toch is dit eerder een kwestie van oriëntatie: nieuwe Scale-klanten die weg zijn gevlucht bij VMware, hebben soms slechts 3 of 4 VM’s. Men had ook voor Proxmox kunnen kiezen als lichtgewicht optie, maar Scale is een veel eenvoudigere optie hierbij. Intussen mikt Nutanix op partijen met honderden, duizenden of meer VM’s, een geheel ander formaat. Daarnaast is de aanwezigheid van Scale Computing met name buiten Noord-Amerika klein, dus dan is het makkelijker om torenhoge groeicijfers te realiseren. Desondanks is die groei er wel.

Voor Ready is deze groei geen verrassing. Bij het optekenen van het businessmodel voor Scale in 2007 (op papier) wist hij al dat Scale op den duur een VMware-concurrent of -vervanger moest worden. Dat het een geforceerde exitstrategie bij klanten vereiste om tot deze groeispurt te komen, neemt hij dan maar voor lief. Het versnelt de adoptie die Ready eigenlijk al had voorspeld.

Wat opvalt bij Scale Computing, is dat het aanbod niet al te veel franje móét hebben om voor velen als virtualisatie-oplossing te gelden. Daar waar Nutanix kan dromen van vergelijkbare features als VMware, is Scale enkel volledig te benutten als je de eenvoud omarmt. Klanten en MSP’s moeten dat in de gaten houden als de keuze lijkt te vallen op Scale.

Soms vertrekken VMware-klanten overigens puur uit nijd, aldus Ready. Mensen werken meer op intuïtie en gevoel dan een al te rationele blik, zelfs binnen de IT-wereld, zo luidt de boodschap meermaals tijdens Scale Computing Platform 2025. Het is dus vooral zaak om te bedenken in welke situatie de eigen organisatie zich bevindt over vijf à tien jaar, waarbij Scale mogelijk enkel voor edge-deployment geschikt is of voor virtualisatie te veel abstraheert. Die abstracties zijn bewust en passen bij de mkb’ers die het hardst wegrennen van Broadcom’s nieuwe VMware-propositie.

