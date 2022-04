Proximus wil in de komende twee jaar 65.000 woningen en bedrijven in West-Vlaanderen verbinden met glasvezel. De operator verwacht dat 70 procent van België in 2028 is aangesloten.

Vanaf eind 2022 worden 10 procent van alle Belgische ondernemingen en woningen jaarlijks door Proximus verbonden. Vandaag deelde de operator het plan voor het zuiden van West-Vlaanderen. Proximus wil in de komende twee jaar 65.000 adressen verbinden.

Status

Proximus sloot 2021 af met 813.000 aangesloten adressen, goed voor 14 procent van België. Slechts 123.000 consumenten namen glasvezel daadwerkelijk af.

“We bouwen het beste open gigabitnetwerk voor België”, deelt Proximus CTO Geert Standaert. “Een enorme investering, die cruciaal is voor de groei van onze economie en voor onze digitale samenleving als geheel.”

Overheidsbedrijf

Proximus is een overheidsbedrijf. Het uiteindelijk glasvezelnetwerk wordt beschikbaar voor alle Belgische operators en providers, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Vandaag werd bekend dat minister Petra de Sutter meer inspraak wilt krijgen bij overheidsbedrijven, waaronder Proximus.

Proximus heeft een hoge mate van autonomie dankzij de ‘Wet op de autonomie van overheidsbedrijven’. Minister De Sutter wil de wet wijzigen om waarnemers aan te stellen die de overheid informeren over processen binnen de organisatie.

