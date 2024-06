Dolphin Publications neemt ICT Magazine over

Dolphin Publications, uitgever van Techzine.nl en Techzine.eu, maakt vandaag bekend dat het ICT Magazine overneemt van DNU Media. De strategische overname voegt een extra dimensie toe aan het portfolio van Dolphin Publications. Dat kan nu nog beter inspelen op de behoeftes die er bestaan in de markt rondom het verkrijgen van kennis en inzichten over de IT-markt.

Met Techzine.nl en Techzine.eu heeft Dolphin Publications twee titels die wereldwijd bekend staan om de kwaliteit en diepgang die ze bieden. IT-leveranciers waarderen de verhalen die erop verschijnen. Hetzelfde geldt voor de IT-professionals en -beslissers die Techzine in groten getale weten de vinden.

Toch was het aanbod van Dolphin Publications nog niet compleet. IT-beslissingen hebben namelijk niet alleen een technische component. De keuze voor een specifieke oplossing of een specifiek product is tegenwoordig ook een business-beslissing. Aan die kant van organisaties spelen andere zaken een rol dan aan de IT-kant.

Techzine en ICT Magazine brengen samen het hele verhaal

Met de strategische overname van ICT Magazine gaat Dolphin Publications nu ook invulling geven aan de business-kant van IT. De overname is een belangrijke stap in het completeren van de visie van Dolphin Publications om alle facetten van de IT-markt te kunnen belichten. Voor technische diepgang over de IT-oplossingen is er Techzine, voor diepgaande verhalen over de impact van IT op de rest van de organisatie kunnen bezoekers op ICT Magazine terecht.

Het portfolio van Dolphin Publications kan door deze overname iedereen die te maken heeft met IT binnen organisaties aanspreken. De verwachting is dat daarmee het gezamenlijke bereik van het portfolio zal stijgen. Voor leveranciers van IT-diensten en -oplossingen biedt dit nieuwe interessante mogelijkheden. Die kunnen nu bij Dolphin Publications terecht als one-stop-shop om alle afdelingen, verticals en persona’s te bereiken die ze willen bereiken.

ICT Magazine zal de komende periode een transitie ondergaan en voorzien worden van het ‘Techzine-DNA’ dat zo goed bekend staat in de markt. “Het Techzine-DNA houdt in dat kwaliteit altijd wint. Dat geldt voor de mensen waar we mee samenwerken, de verhalen die we maken en de uitstraling naar de markt die we nastreven”, vat Sander Almekinders, mede-eigenaar van Dolphin Publications, het samen.

Na de overname: van twee naar vijf titels

Zodra de overname van ICT Magazine volledig is afgerond, zal worden gestart met het uitrollen van de plannen met deze voor Dolphin Publications nieuwe titel, die volledig online voortgezet zal worden. Binnen de eerste maand is het recente redesign van Techzine ook al uitgerold op de website van ICT Magazine.

Daarnaast zal ICT Magazine ook zijn opwachting gaan maken in België, waar mogelijkheden liggen voor een IT-titel die zich primair bezighoudt met de business-implicaties van IT. Aangezien ook daar het hele verhaal verteld moet worden, betekent dit eveneens dat de Vlaamse lezers van Techzine vanaf dat moment terecht kunnen op Techzine.be. We zijn hard aan het werk om deze websites op te tuigen. We verwachten die binnen enkele weken te kunnen lanceren.

Naast de twee koppeltjes voor Nederland en België, blijft vanzelfsprekend ook het succesvolle Engelstalige Techzine.eu bestaan. Met die titel heeft Dolphin Publications de laatste jaren ook wereldwijd impact gemaakt. Daar gaat het dan ook zeker mee door.

Binnen DNU Media is Geerhard Ellens founder van en eindverantwoordelijke voor ICT Magazine. Hij zal nog tot minimaal het einde van 2024 als externe adviseur betrokken blijven bij ICT Magazine, maar ook bij de andere titels van Dolphin Publications. De ambitie is om de freelancers die voor ICT Magazine werken ook na de overname voor deze titel te behouden.

Ellens: “In de afgelopen 15 jaar heeft ICT/magazine zich bewezen als betrouwbare bron voor onafhankelijke IT-vakinformatie voor managers en bestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat Dolphin Publications ICT/Magazine naar een next level brengt, waarmee IT-leveranciers nog krachtigere mogelijkheden krijgen om de belangrijkste beslissers en beïnvloeders in Nederland en België met hoogwaardige content te bereiken.”