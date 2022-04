Het voormalige HR-hoofd van Google heeft geen vertrouwen in de toekomst van hybride werk. Laszlo Bock verwacht dat het personeel van Google binnen drie tot vijf jaar weer fulltime op kantoor werkt.

Vanaf aanstaande maandag werken Amerikaanse medewerkers van Google drie dagen per week op kantoor. Het einde van het thuiswerktijdperk is voor sommige organisaties nabij. Laszlo Bock, het HR-hoofd van Google tussen 2006 en 2016, verwacht dat het hybride werkbeleid binnen drie tot vijf jaar verdwijnt.

“We leven al twee jaar in een pandemie, maar de oudere generatie van managers — zelfs managers in Silicon Valley — zijn nog steeds niet gewend aan afstandswerk”, vertelt Laszlo Bock tegen Bloomberg. “Leiders hebben de grootste moeite met virtueel leiderschap.”

Bock werkt vandaag de dag voor Humu, een HR-consultant. Klanten vragen regelmatig naar het optimale hybride werkbeleid. Onderzoek leert dat een balans het beste werkt, bijvoorbeeld drie dagen op kantoor en twee dagen vanuit huis. Bock twijfelt echter aan de houdbaarheid.

De HR-manager ziet twee problemen. Allereerst staan thuisblijvers volgens Bock op de laatste plaats voor promoties en salarisverhogingen. Krijgen medewerkers een keuze tussen thuis en kantoor, dan creëert een organisatie oneerlijkheid. Kantoorwerkers hebben een voorrangspositie.

Ten tweede merkt Bock dat het management van Google en andere grootbedrijven het liefste zo snel mogelijk terugkeert. “We halen iedereen met verloop van tijd weer naar binnen, maar dat gevecht wil ik op dit moment gewoon nog niet aangaan”, vernam hij onlangs van een anonieme executive.

Luxeprobleem

Google is een van de grootste organisaties die met een hybride beleid experimenteert. Op zekere hoogte is het een luxeprobleem, want heel wat organisaties hebben geen keuze. Maakbedrijven moeten op locatie produceren. De meeste gezondheidszorg is (nog niet) op afstand te bieden. Ook binnen Google vind je afdelingen die in de afgelopen twee jaar netjes naar de zaak komen: schoonmakers, veiligheidsmedewerkers, enzovoorts.

Voor kenniswerkers ligt het anders. ’s Werelds grootste organisaties verkondigden in de afgelopen twee jaar dat kantoorwerk prima vanuit huis gaat. De grootste voorstanders, waaronder Microsoft, stellen nog altijd dat afstandswerk de toekomst heeft. Vaak ontwikkelen dezelfde partijen platformen en tools om aan hybride organisaties te verkopen.

Laszlo Bock vermoedt dat we over drie tot vijf jaar weer terug bij af zijn.

