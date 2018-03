Wat is een Virtual Private Server (VPS) nu eigenlijk?

Als je dit artikel hebt gevonden ga ik er stiekem vanuit dat je wel eens van een VPS hebt gehoord. Een ‘Virtual Private Server’ wordt het ook wel genoemd. Heel leuk allemaal, maar wat is zo’n VPS nu eigenlijk? En waarom zou het beter zijn dan bijvoorbeeld webhosting? Nadat je antwoorden op deze vragen hebt gekregen zal er waarschijnlijk een wereld voor je opengaan.

Zoals ik hierboven al beschreef is de term ‘VPS’ een afkorting voor Virtual Private Server. Een hostingprovider kan met behulp van krachtige virtualisatiesoftware een fysieke server in kleinere virtuele servers opdelen. Deze individuele VPS-en kunnen vervolgens voor verschillende doeleinden worden afgenomen, zoals voor het draaien van specifieke applicaties of het hosten van meerdere websites. Argeweb VPS hosting, geleverd door hostingprovider Argeweb biedt je bijvoorbeeld die mogelijkheid.

Met een eigen VPS heb je volledig de touwtjes in handen. Je kunt zelf beslissen welk besturingssysteem moet worden geïnstalleerd, welke applicaties hierop komen te draaien en wat het uiteindelijke doel van de server wordt. Dit neemt een zekere flexibiliteit met zich mee dat bij reguliere webhostingpakketten vaak ontbreekt. De bijkomende vrijheid is over het algemeen een van de redenen waarom startende ondernemers voor een VPS kiezen, bijvoorbeeld voor het hosten van websites voor henzelf of hun klanten.

Een eigen VPS draaien hoeft niet moeilijk te zijn

Het hosten van websites op een eigen Virtual Private Server vereist normaliter een hoop technische kennis, maar wordt een stuk eenvoudiger met een controlepaneel. Bij veel goede hostingproviders kan een VPS in combinatie met bijvoorbeeld Plesk of DirectAdmin worden besteld. Deze panelen maken het mogelijk om een complexe hostingomgeving relatief eenvoudig in te richten. Hierdoor wordt het bijna alleen een kwestie van de documentatie goed volgen. Zo hoef je niet op de command line complexe opdrachten uit te voeren, maar kun je gewoon de handleiding van Plesk of DirectAdmin erbij pakken.

Het is wel handig om met wat technische kennis in te stappen. Een virtuele server wordt namelijk vaak in eigen beheer afgenomen, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud. Het zal bijvoorbeeld nodig zijn om regelmatig systeemupdates uit te voeren, wat over het algemeen op de command line wordt gedaan.

Maximale flexibiliteit is wel zo prettig

Niet alleen op technisch niveau is de overstap op een Virtual Private Server de overweging waard, het is ook goed om te weten dat VPS hosting over het algemeen zeer flexibel in de markt wordt gezet. Bij veel hostingproviders kan een VPS op maandelijkse basis afgenomen worden, waarbij iedere maand netjes een factuur wordt verstuurd. Dit is bijvoorbeeld handig voor korte projecten, omdat je niet meteen een jaar aan een contract vastzit.

Een VPS is ook eenvoudig op te schalen zodra de beschikbare systeembronnen niet aan je eisen voldoen. Vaak vergt dit niet meer dan enkele muisklikken, waarna je in een keer meer processorkracht, geheugen en schijfruimte tot je beschikking hebt.

Meerdere websites hosten op één VPS

Over het algemeen kun je met een klassiek hostingpakket slechts één website draaien. Met een Virtual Private Server kun je echter zoveel websites hosten als je wilt. Hierdoor wordt het ook al snel eenvoudiger om een enkele VPS aan te schaffen met daarop vijf websites, dan vijf individuele hostingpakketten te bestellen. Natuurlijk moet je wel rekening houden met de aangeschafte systeembronnen die op de VPS aanwezig zijn, maar deze kun je zoals hierboven aangegeven eenvoudig opschalen.

Conclusie

Al met al is VPS hosting een goede optie om te overwegen. Niet alleen kan deze productvorm voor een immense hoeveelheid flexibiliteit zorgen, ook zijn de opschaalmogelijkheden en relatief lage prijs grote pluspunten. De servers kunnen worden ingezet voor webhosting, het draaien van een mailserver of voor het draaien van gespecialiseerde applicaties. Enige technische kennis is over het algemeen wel handig, maar met behulp van een controlepaneel kan relatief eenvoudig toch een hoop worden bereikt. Zo kun jij je volledig focussen op het inrichten van de hostingomgeving, en dat is natuurlijk wel zo prettig.

Dit is een ingezonden bijdrage van Argeweb over een Virtual Private Server. Via deze link vind je meer informatie over de VPS-mogelijkheden van het bedrijf.