SAP lanceert RPT-1: het einde van machine learning?

SAP introduceert op TechEd 2025 zijn eerste enterprise relational foundation model, SAP-RPT-1. Het model moet traditionele machine learning overbodig maken door voorspellingen te doen op business data zonder dat je het eerst moet trainen. Het komt beschikbaar via SAP’s AI Foundation en als open model op Hugging Face.

Waar de meeste AI-bedrijven grote taalmodellen (LLM’s) bouwen die tekst genereren, slaat SAP een andere weg in. Het bedrijf lanceert SAP-RPT-1, een AI-model dat cijfers analyseert en op basis daarvan voorspellingen kan doen. Denk aan simpele vragen als: Komt de levering te laat? Is er een betalingsrisico bij deze klant? Wat is de kans dat deze sales order wordt voltooid?

Het probleem dat SAP probeert op te lossen

Het interessante aan dit foundation model is, je hoeft niet eerst wekenlang te trainen. Je geeft SAP-RPT-1 de beschikbare data en een paar voorbeelden, en het voorspelt direct nieuwe gevallen. Met traditionele machine learning moet je eerst een machine learning model trainen. Je hebt veel data nodig van hoge kwaliteit die vooraf is gescreend, je moet een model trainen en testen en daar heb je ook machine learning experts voor nodig.

RPT-1 (Relational Pre-trained Transformer) is daarentegen een generiek relationeel model. Het is pre-trained op tabular data en kan direct voorspellingen doen. Geen training, geen fine-tuning en geen machine learning experts nodig. Je geeft het voorbeelden en het model voorspelt direct nieuwe gevallen.

Dit heet in-context learning. In plaats van weken bezig te zijn met het trainen van een model, werkt RPT-1 direct. SAP claimt dat dit traditionele machine learning projecten grotendeels overbodig maakt voor standaard business voorspellingen.

Wat kun je met SAP-RPT-1 voorspellen?

Het model kan drie soorten voorspellingen doen:

Ja/nee beslissingen: Zal deze klant betalen? Komt deze order op tijd? Wordt deze deal gesloten? Het model geeft een ja of nee antwoord op basis van historische data.

De juiste keuze maken: Welk product zal deze klant kopen? Naar welke afdeling moet deze support ticket? Welke leverancier is het meest betrouwbaar? Het model kiest uit meerdere opties.

Getallen voorspellen: Hoeveel dagen vertraging heeft deze order? Wat wordt de omzet van deze klant? Hoeveel voorraad hebben we nodig? Het model geeft een numerieke voorspelling.

Voor al deze voorspellingen hoef je het model niet te trainen. Je geeft het voorbeelden oftwel data van wat er in het verleden gebeurde, en het voorspelt wat er nu gaat gebeuren.

Gratis playground en open-weight model

SAP lanceert naast SAP-RPT-1 ook een gratis web-based playground waar gebruikers het model kunnen testen. De SAP-RPT Playground accepteert CSV-bestanden tot maximaal 2.073 rijen en 50 kolommen.

Het meest interessante is misschien wel dat het model open source is. Dat bevestigde Manoj Swaminathan aan Techzine. SAP heeft het model al beschikbaar gemaakt als open-weight model op Hugging Face. Ook de code is open source beschikbaar via GitHub. Developers kunnen het model dus lokaal draaien en aanpassen naar eigen wens.

Hoe werkt het?

Het model accepteert input in de vorm van een pandas DataFrame of een NumPy array. Geen preprocessing nodig. Kolomnamen en celwaarden worden automatisch embedded met een LLM die op de achtergrond draait. Ontbrekende waardes worden vervolgens correct afgehandeld.

Voor de beste performance heb je wel een GPU nodig met minimaal 80 GB geheugen. De context size kan worden ingesteld op 8192 voor optimale resultaten.

De onderliggende technologie is niet nieuw. Het model was eerder bekend als ConTextTab en is beschreven in het wetenschappelijke paper “ConTextTab: A Semantics-Aware Tabular In-Context Learner.” SAP heeft het nu gerebranded naar SAP-RPT-1 en commercieel beschikbaar gemaakt.

Vervangt dit traditionele machine learning?

De grote vraag is of SAP-RPT-1 echt machine learning kan vervangen. SAP positioneert RPT-1 als alternatief voor traditionele machine learning projecten zonder het expliciet te benoemen. Het zou ook wel een stevige statement zijn, maar het doet wel degelijk een poging.

De voordelen zijn duidelijk: geen trainingstijd, geen expertise nodig, en het werkt direct. Voor standaard business voorspellingen zou SAP-RPT-1 dus wel degelijk traditionele ML overbodig kunnen maken.

Het zal waarschijnlijk niet in alle gevallen werken. Het model werkt met in-context learning, wat betekent dat je voorbeelden meegeeft. De vraag is hoe goed dat werkt voor complexe business scenarios. En wat als je voorspellingen wilt die heel specifiek zijn voor jouw organisatie?

SAP claimt dat RPT-1 geschikt is voor “common business scenarios.” Dat suggereert dat het voor standaard voorspellingen werkt, maar mogelijk dus niet voor heel specifieke use cases. Voor die gevallen moet je waarschijnlijk toch een model op maat trainen.

SAP-RPT-1 is belangrijke stap voorwaarts in AI

De meeste aandacht in AI gaat naar grote taalmodellen. ChatGPT, GPT-4, Claude en Gemini, maar die zijn allemaal gericht op tekst genereren. Voor veel zakelijke use cases is dat echter niet altijd wat je nodig hebt. Je wilt voorspellingen doen op basis van structured data. Dat is wat SAP-RPT-1 biedt.

Traditioneel doe je dat met machine learning. Dat proces kost weken tot maanden en vereist gespecialiseerde data scientists. SAP zet met RPT-1 in op een ander verhaal: een pre-trained model dat direct werkt zonder training. Als dat echt werkt voor standaard business scenarios, maakt het machine learning toegankelijk voor veel meer organisaties. Je hoeft geen data science team meer in huis te hebben voor simpele voorspellingen.

Hoe goed het werkt, zal de komende maanden duidelijk worden. SAP blijft het model ook doorontwikkelen, dus in de toekomst zal het ongetwijfeld beter worden. De belangrijkste meerwaarde is in elk geval dat het een fundamenteel andere benadering is dan wat de rest van de industrie doet met LLM’s.

Verder past het in het bredere verhaal dat SAP deze week op TechEd vertelt: meer openheid richting developers.

Beschikbaarheid

SAP-RPT-1 komt algemeen beschikbaar in Q4 2025 op de generative AI hub in SAP’s AI Foundation. Het open-weight model op Hugging Face is nu al beschikbaar. SAP kondigt aan dat er meer modellen uit de SAP-RPT-familie zullen volgen.