SAP opent platform met MCP: AI-agents kunnen met SAP praten

SAP kondigt op TechEd 2025 uitgebreide ondersteuning aan voor het Model Context Protocol (MCP). Hiermee krijgen AI-agents toegang tot SAP-data van alle business applicaties. Dit geldt niet enkel voor SAP AI-agents, maar ook voor agents van derde partijen. Ontwikkelaars kunnen hun favoriete AI-tools gebruiken om met SAP data te werken en acties uit te voeren. Dit is een belangrijke stap om ontwikkelaars verbonden te houden aan SAP. Zeker in het tijdperk van agentic AI.

Op verschillende conferenties horen we keer op keer hetzelfde verhaal AI-agents zijn de user interface van de toekomst. Gebruikers gaan steeds minder inloggen in alle verschillende business applicaties, ze gaan straks via meer centrale applicaties AI-agents opdrachten geven om acties uit te voeren. Dat betekent dat die AI-agents de mogelijkheid moeten krijgen om alle verschillende business applicaties te communiceren.

De rol van MCP

Hier komt MCP om de hoek kijken, met MCP kunnen AI-agents met elkaar communiceren en opdrachten uitvoeren en data uitwisselen. Ongeacht de applicatie die de gebruiker straks wenst te gebruiken, een onderliggende AI-agent kan via MCP met een SAP AI-agent communiceren om taken uit te voeren. Dat kan iets simpels zijn als een verlofaanvraag in SuccessFactors, een PO aanmaken in Ariba of een uitgebreide ERP-rapportage opvragen in SAP S4HANA.

MCP is daarmee het equivalent van API’s maar dan voor AI-agents. MCP is door alle techbedrijven omarmt als één van de standaarden voor AI-agents om met elkaar te communiceren. SAP gaat echter nog een stapje verder met de MCP Gateway.

MCP Gateway maakt toegang tot complete IT-landschap mogelijk

De MCP Gateway die SAP tijdens TechEd aankondigt maakt gebruikt van SAP’s Integration Suite. Alle API’s en Flows die in deze Suite zijn gebouwd en gekoppeld met derde partijen kunnen worden omgezet in een MCP-tool. Hierdoor kunnen Joule-agents (SAP AI-agents) communiceren met die API’s via MCP.

MCP is in principe niet ontworpen of bedoeld om met API’s te werken, MCP hoort op een laag dieper te functioneren. De efficiëntie en snelheid van MCP is niet optimaal als het API gebaseerd is, maar als tussenoplossing is het zeker geen gek idee.

SAP stelt dan ook dat Joule-agents hiermee ook met legacy SAP-systemen en andere verouderde business applicaties van derden kan werken. Er zijn enorm veel business applicaties die wel API’s hebben maar de komende jaren geen MCP zullen ondersteunen.

MCP Gateway biedt ook governance en security

Een ander voordeel van de MCP Gateway is dat het ook een vorm van governance en security kan bieden als organisaties ervoor kiezen om al hun integraties en MCP-tools via de SAP Integration Suite te laten lopen. De vraag is natuurlijk wel of ze dat willen en hoe praktisch dat is. Maar het zorgt voor een centrale tool waarop governance en security kan worden toegepast.

Uiteindelijk is het voor organisaties met een complex portfolio handiger om via een gateway te integreren dan via allemaal point-to-point integraties waarbij het overzicht snel verloren gaat.

SAP biedt brede native MCP-ondersteuning

SAP gaat zelf wel vol inzetten op MCP en probeert het zo breed mogelijk in zijn platform te ondersteunen. Zo krijgt de SAP HANA Cloud volledige MCP-ondersteuning vanaf Q1 2026. Hiermee hebben Joule-agents direct toegang tot de database engine van SAP. Ook agents gebouwd met Joule Studio en AI Foundation hebben volledige toegang tot de verschillende datamodellen.

Een Joule-agent kan een complexe vraag dus beantwoorden met een brede set aan onderliggende data en context. Het kan relaties tussen klanten en leveranciers duiden, maar ook de geografische afhankelijkheid via de spatial data. Veel context data is opgeslagen in vector embeddings, zodat de betekenis is vastgelegd die weer via een semantisch zoekopdracht kan worden gevonden.

Door de MCP ondersteuning kunnen agents van derde ook communiceren met de Joule-agent om toegang te krijgen tot die data. De governance en security wordt daarbij ook bewaakt door de Joule-agent. Dat iemand enkel toegang heeft tot de data waar die recht op heeft.

Voor ontwikkelaars is dit een zeer waardevolle uitbreiding, want die hoeft niet langer het datamodel van SAP te snappen. Die kan gewoon een tekstuele opdracht geven en de complexe query aan de achterkant wordt door Joule gemaakt en uitgevoerd. Dit scheelt enorm veel tijd in het snappen van de onderliggende technologie.

SAP biedt heldere knowledge graphs voor ontwikkelaars en agents

Ondanks dat men zich niet helemaal hoeft te verdiepen in de onderliggende technologie, is het soms wel handig om te weten welke data en context bij elkaar hoort. SAP genereert daarom automatisch knowledge graphs op basis van de metadata in de HANA Cloud. Hiermee wordt het heel overzichtelijk welke data bij elkaar hoort en wat de relatie is. Hierdoor ziet een agent of een ontwikkelaar heel snel welke order bij welke klant hoort bijvoorbeeld. Of welk verzendlabel bij welke order.

Lokale MCP-servers voor gebruik in IDE’s

Ontwikkelaars zullen ook blij zijn dat SAP per direct lokale MCP-servers beschikbaar maakt voor zijn SAP Build-frameworks. Hiermee kunnen allerlei moderne IDE’s als Cursor, Claude Code, Cline en Windsurf direct gebruik maken van SAP frameworks. Het werkt met model-driven tooling zoals het Cloud Application Programming Model, SAP Fiori elements, SAPUI5 en SAP’s mobile development kit.

Deze nieuwe moderne IDE’s of extensies van IDE’s bieden de mogelijkheid om middels AI code te schrijven. De ontwikkelaar schrijft een prompt in gewone taal en de AI schrijft vervolgens de code die nodig is, maakt aanpassingen aan code of lost bugs op. Volgens SAP zijn de MCP-servers ontwikkeld met de juiste “enterprise-grade governance”, maar ook met het “clean core” principe, dat SAP-software op de juiste manier wordt uitgebouwd, in plaats van aanpassingen te maken in de core, waardoor updates in de toekomst lastig worden.

ABAP-code krijgt eigen MCP-server en LLM

In de eerste helft van 2026 volgt er ook nog een MCP-server voor ABAP-code. Dit is de programmeertaal waar het SAP-ecosysteem op draait. Het doel van de ABAP MCP-server is dat het straks mogelijk wordt om met AI ook ABAP code te genereren. Naast ABAP-code ondersteunt SAP ook andere talen als Javascript, maar ABAP is in de basis populairder.

SAP komt ook met nieuwe LLM’s getraind op ABAP-code. Die moeten volgend jaar beschikbaar komen en moeten het nog eenvoudiger maken voor ontwikkelaars om software te ontwikkelen op het SAP-platform.

SAP zet de deur open richting agents en ontwikkelaars

Al met al kunnen we concluderen dat SAP de deur openzet voor ontwikkelaars om eenvoudiger met SAP applicaties en het platform te werken. MCP zorgt ervoor dat elke applicatie en elke AI-agent straks met SAP kan integreren, data kan onttrekken en acties kan uitvoeren.

Waar SAP richting de ontwikkelaars heel open is, probeert het tegelijk de zakelijke gebruikers ervan te overtuigen dat ze moeten kiezen voor een best-of-suite strategie, met voornamelijk SAP-applicaties. Dat staat een beetje haaks op elkaar, al ziet SAP dat zelf anders.

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het openen van het platform en ondersteuning bieden voor MCP een essentiële stap is die SAP moet nemen. Dat geldt eigenlijk voor elke aanbieder van zakelijke software. De toekomst ligt in AI en de UI van de toekomst is ook zeker een applicatie die wordt gedreven door AI-agents.

