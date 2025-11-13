IFS werkt samen met Anthropic om AI in industriële omgevingen te versnellen

Resolve is volgens IFS de “eerste van vele” nieuwe oplossing die het bedrijf op de markt brengt om AI in industriële omgevingen aan de man te brengen. De nieuwe oplossing, die uit de koker komt van het eerder dit jaar opgezette IFS Nexus Black-programma, is het resultaat van een samenwerking met Anthropic.

IFS heeft het al jaren over AI, net zoals vrijwel iedereen in de markt. Het bedrijf is echter actief in een markt waar het niet zozeer draait om copilots en andere hippe nieuwe AI-gerelateerde innovaties. Het loopt in de regel niet blind achter hypes aan. Deels omdat het daar het nut niet van inziet en deels omdat het simpelweg de middelen niet heeft om dat te doen. Focus en concrete toepassingen zijn de toverwoorden.

Vandaag tijdens een evenement dat IFS specifiek heeft georganiseerd rondom de inzet van AI in industriële omgevingen (Industrial X Unleashed), kondigt het bedrijf een eerste nieuwe oplossing aan uit de koker van IFS Nexus Black. Dat is een programma van IFS dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van nieuwe AI-oplossingen. Resolve is ontwikkeld in samenwerking met Anthropic en maakt gebruik van het Claude-taalmodel.

IFS-CEO Mark Moffet op het podium tijdens IFS Industrial X Unleashed

Wat biedt IFS Resolve?

Resolve is een extra hulpmiddel voor technici in vrijwel alle focusgebieden van IFS: Aerospace & Defense, Energy, Engineering & Construction, Manufacturing, Telco, en Transport. Het moet doen wat de naam suggereert: problemen oplossen die mensen tegenkomen op het gebied van Field Service Management (FSM).

Met behulp van IFS Resolve moet het voor monteurs en ander personeel mogelijk worden om niet alleen reactief op te treden. Het moet het mogelijk maken om problemen en fouten eerder te voorspellen. Dit doet het door zaken zoals video, audio, temperatuur en druk gezamenlijk te analyseren en te interpreteren. Door dit te koppelen aan bijvoorbeeld blauwdrukken en ontwerpen moet het tijdig en vooral pro-actief kunnen aangeven wanneer er onderhoud nodig is.

IFS Resolve moet verder ook meerwaarde gaan bieden bij het plannen van onderhoud. Aangezien het nu sneller duidelijk is wat het probleem is, wordt het ook eenvoudiger om de juiste monteur te sturen. Dat moet zorgen voor een snellere oplossing van het probleem voor klanten van organisaties. Het helpt echter ook om de planning te optimaliseren. We zien hier weer de meerwaarde van AI voor PSO (Planning and Scheduling Optimization) terugkomen waar we het enkele jaren geleden ook al over hadden met IFS.

Naast actuele en dringende storingen en fouten voorspellen, moet het met IFS Resolve tot slot ook mogelijk worden om toekomstige storingen en fouten te voorkomen. Dat is uiteindelijk een van de belangrijkste gebruiksdoelen. Een fout pro-actief detecteren en oplossen is mooi, maar het is natuurlijk altijd beter om ervoor te zorgen dat er helemaal geen fout optreedt.

Meer whisky en gin…

IFS staat bij ons niet bekend om het lanceren van nieuwe producten op papier. Dat is ook bij Resolve niet het geval. Tijdens Industrial X Unleashed biedt IFS dan ook een podium aan William Grant & Sons, de maker van onder andere Grant’s whisky en Hendrick’s gin.

Dit bedrijf geeft aan dat het serieuze winsten heeft behaald met de inzet van Resolve. Voor de inzet ervan, was er bij 38 procent van de inzet van monteurs sprake van een noodgeval. Dat leidde dus tot veel downtime. Nadat het Resolve de ontwerpen van de fabrieken heeft gevoerd en toegang heeft gegeven tot de data uit de al bestaande sensors, loopt alles veel soepeler, geeft het bedrijf aan. Sterker nog, het verwacht dat het ruim 8 miljoen pond gaat besparen door zaken veel pro-actiever aan te pakken dan voorheen.

…minder schade door natuurgeweld

Het gaat bij Resolve echter niet alleen om meer whisky en gin produceren. Volgens IFS bieden de oplossingen die IFS Nexus Black samen met Anthropic ontwikkelt ook nieuwe mogelijkheden bij het bestrijden van natuurgeweld.

Hier hangt het bedrijf geen specifieke use-case aan zoals het geval is bij de whisky en gin, maar het claimt wel dat gas en overige diensten sneller weer opgestart kunnen worden na een storm, bosbrand of overstroming. Dit zou volgens IFS 40 procent sneller kunnen gaan dan het geval is zonder de inzet van de oplossingen die IFS Nexus Black en Anthropic ontwikkelen. Ook hier zit een pro-actieve, voorspellende component in, maar ook zeker een element dat is gericht op het zo snel mogelijk oplossen van problemen.

Het is wat ons betreft een beetje koffiedik kijken of die 40 procent ook echt realistisch is, omdat er geen duidelijke use-case aan vast zit. Maar meer en vooral betere inzichten zullen ongetwijfeld zorgen voor een betere oplossing van dit soort problemen.

IFS verstevigt koppositie in FSM met Resolve

IFS is al heel lang een van de leiders op het gebied van FSM. Het mag allemaal niet enorm sexy en hip zijn wat IFS doet, maar het is zonder twijfel wel functioneel. Voor Anthropic is een samenwerking met IFS op deze manier ook erg waardevol. Het laat zien dat Claude ook voor zeer praktische zaken meerwaarde kan bieden. Dat is een in een tijd van AI-hype zonder meer belangrijk.

De meeste industrieën waar IFS zich op richt zitten verder ook helemaal niet te wachten op mooie beloftes en stipjes op horizonten. Ze zijn redelijk conservatief en vaak nog enorm druk met eerdere transities zoals de gang naar de cloud en het samenvoegen van ERP-systemen na talloze fusies en overnames. Als IFS de beloftes waar kan maken die het met bovenstaande voorbeelden feitelijk doet, is de rek er nog lang niet uit. We zijn erg benieuwd wat er nog meer uit de samenwerking tussen IFS Nexus Black en Anthropic gaat komen.

De foto’s voor dit verhaal zijn gemaakt door Adrian Bridgwater