Haal het maximale uit het menselijke brein door koppeling aan computers

Vandaag hebben we Jonathan Zwaan, CEO van Zander Labs te gast in onze podcaststudio. Dit bedrijf houdt zich bezig met iets wat met gemak in de categorie deeptech past: BCI, oftewel Brain-Computer Interfaces. We vroegen hem alles over wat het bedrijf doet, wil bereiken en hoe deze technologie de wereld zou kunnen veranderen.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

Als je de term Brain-Computer Interface hoort, denk je wellicht meteen aan het kunnen bedienen van computers met je brein. Dat is niet wat Zander Labs doet. Het gaat bij het platform dat dit bedrijf ontwikkelt om passieve Brain-Computer Interfaces. Dat houdt in dat er met behulp van EEG-scans van de hersenen een respons op bepaalde gebeurtenissen naar een computer gestuurd wordt. Het doel is om hiermee een reeks basisreacties te definiëren, die voor alle mensen gelden. De computer kan deze dan gebruiken als input voor een specifieke actie.

De mogelijkheden van het koppelen van het menselijke brein en computers op deze manier heeft zonder meer veel potentie. Zo kan het een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Artificial General Intelligence, om een zijstraat te noemen. Eenvoudig is het echter niet, zo bespreken we in deze aflevering. Ook zitten er kanten aan die wellicht niet meteen wenselijk zijn. Die gaan we zeker niet uit de weg in dit gesprek.

Een ding staat wat ons betreft vast, Zander Labs is een Nederlandse start-up die samen met partners weleens een grote impact op de wereld van computers en AI kan gaan hebben. Of dat ook gaat lukken, is vanzelfsprekend afwachten. Luister in ieder geval snel deze nieuwste aflevering van Techzine Talks om op de hoogte te zijn van wat er speelt in de wereld van Brain-Computer Interfaces.

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

