De race naar quantum computing: Een blik op de toekomst

Wordt quantum computing de volgende technologische revolutie? We duiken dieper in de wereld van quantum computing en bespreken de nieuwste innovaties, technologieën en concurrentiestrijd tussen Microsoft, IBM en Google. Al deze bedrijven timmeren stevig aan de quantum weg en hebben in de afgelopen maanden innovaties getoond. Hoe veelbelovend is quantum computing? Hoelang moeten we er nog op wachten, maar misschien wel belangrijker; hoe gaan we het gebruiken? Dat bespreken we onder meer in deze aflevering van Techzine Talks.

Quantum computing komt langzaam beschikbaar, veel cloudproviders bieden al mogelijkheden om te experimenteren. De komende jaren zullen alleen big tech en wetenschappers toegang gaan krijgen tot de kracht van quantum. We zien het aantal qubits gestaag oplopen en tegelijk verschijnen er nieuwe innovaties. Zo kwam Microsoft vorige week met aankondigingen rondom de Majorana 1-chip.

