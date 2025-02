Cybersecurity voor het MKB: uitdagingen, oplossingen en NIS2-compliance

In deze aflevering van Techzine Talks duiken we diep in de wereld van cybersecurity voor MKB-bedrijven. We spreken met Cindy Wubben, CISO bij Visma, over de grootste uitdagingen waarmee kleine en middelgrote bedrijven worden geconfronteerd en hoe ze hun beveiligingsstrategie kunnen verbeteren.

Visma is een Noors softwarebedrijf dat voornamelijk actief is in Finance, HR en accounting met business applicaties. Het unieke aan het model van Visma is dat het bestaat uit allemaal kleinere organisaties. Visma is de moeder van inmiddels meer dan 180 bedrijven, waarvan de meeste gemiddeld zo’n 50 werknemers hebben. Visma neemt elk jaar een tien tot twintig softwarebedrijven over van dit formaat om toe te voegen aan het portfolio. Op hoog niveau worden een beperkt aantal zaken geregeld, waaronder HR, maar belangrijker voor deze aflevering van Techzine Talks, het cybersecuritybeleid.

Een CISO bij Visma heeft dus een goed beeld waar kleine en grote bedrijven tegenaanlopen bij hun cybersecurity-uitdagingen. Zowel op een organisatorisch vlak, als bij de inrichting, cultuur en de ontwikkeling van software. We bespreken met Wubben hoe ze bij Visma cybersecurity toepassen, maar ook welke eisen ze stellen aan hun dochterondernemingen die 1-op-1 te vergelijken zijn met menig MKB’er. Ook bespreken we de impact van NIS2 op het MKB en waarom NIS2-compliance wel degelijk belangrijk is voor het MKB.

Luister of kijk snel naar deze aflevering van Techzine Talks en vergeet je niet te abonnneren.

