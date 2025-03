Het einde van Skype, waarom Microsoft ermee stopt

Het einde van Skype: een tijdperk komt ten einde. Microsoft heeft aangekondigd dat Skype in mei definitief stopt. Dit markeert het einde van een platform dat jarenlang toonaangevend was op het gebied van videobellen en zakelijke communicatie. In deze aflevering van Techzine Talks nemen we je mee op een nostalgische reis door de geschiedenis van Skype en analyseren we waarom het platform niet langer kon concurreren met moderne tools zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet.

Skype bracht gratis videobellen en VoIP-technologie naar de massa en veranderde de manier waarop bedrijven en individuen wereldwijd communiceerden. Het werd een van de meest gedownloade apps van het decennium en was ooit dé keuze voor bedrijven en particulieren. Maar door veranderingen in de markt, technologische ontwikkelingen en de opkomst van Teams, verloor Skype langzaam zijn relevantie.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Met de ondergang van Skype is de zakelijke communicatiemarkt volledig veranderd. Bedrijven zijn massaal overgestapt naar Microsoft Teams, Zoom en Google Meet, die beter aansluiten op de huidige behoefte aan samenwerking, cloud-integraties en AI-functionaliteiten. Dit en meer in deze aflevering van Techzine Talks.

