Zonder culturele diversiteit was Oracle Cloud Infrastructure er niet geweest

Veel grotere bedrijven lijken tegenwoordig af te stappen van zaken zoals diversiteit en inclusie. Bij Oracle staan ze er compleet anders in, horen we van Afiena van den Broek, HR Senior Director Nederland en Stefan Diedericks, Global Partner Enablement Leader bij het bedrijf. Zij zien heel veel voordelen van teams die niet bestaan uit allemaal dezelfde ‘elementen’. OCI zoals we het nu kennen was er bijvoorbeeld niet gekomen zonder cultureel diverse teams. Culture & Inclusion, zoals Oracle het noemt, zal belangrijk blijven. Organisaties en datgene wat ze maken en produceren, worden er beter van, is het standpunt. Wij gingen het gesprek aan hierover.

Deze week in Techzine Talks doen we een stapje buiten onze comfort zone. Dat wil zeggen, we schrijven en praten hier over het algemeen vooral over de technologie en de dingen die organisaties daarmee kunnen doen. Vaak stellen we echter ook vragen aan mensen die we spreken over de menselijke component van technologie. Met andere woorden, de mensen die ermee aan de slag moeten gaan en de mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling ervan. Die spelen immers een belangrijke rol, misschien zelfs wel de belangrijkste rol voor veel organisaties. Hoog tijd dus om daar dieper op in te gaan.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

Cultuur is een breed begrip

We horen heel vaak gedurende het jaar dat diverse teams betere resultaten leveren voor organisaties. Conceptueel snappen we op zich ook wel dat verschillende achtergronden en vertrekpunten in de nodige situaties uiteindelijk een beter afgewogen eindproduct of -resultaat opleveren. Het draait hierbij uiteindelijk vooral om verschillen in cultuur, in de breedste zin van het woord. Daarbij gaat het niet alleen om kleur, geslacht of andere zaken die al snel bij de term diversiteit om de hoek komen kijken. Ook de laag van de bevolking waaruit iemand afkomstig is speelt een rol en de zaken die iemand heeft meegemaakt. Vandaar ook dat Oracle het niet langer over Diversity & Inclusion heeft, maar over Culture & Inclusion.

Uiteindelijk houden we echter ook van concrete voorbeelden van wat de impact is van het hebben van een cultureel divers team. Met alleen concepten kunnen we over het algemeen niet zoveel. Die bespreken we in deze podcast ook uitgebreid. Zo gaan we in op hoe je vanuit dit perspectief om kunt gaan met recruitment voor technische functies in je organisatie. Wat de organisatorische doelstellingen zijn van een dergelijke benadering, maar we bespreken ook concrete voorbeelden van technologie die er niet was geweest zonder een cultureel diverse achtergrond van de teams die eraan werkten en werken.

De diverse wortels van Oracle Cloud Infrastructure

Met betrekking tot Oracle is Oracle Cloud Infrastructure (OCI) een mooi voorbeeld van een technologie die er in de huidige vorm niet was gekomen zonder culturele diversiteit. Het is namelijk het resultaat van activiteiten van Oracle in Zuid-Afrika, onder andere met overnames en daaropvolgende ontwikkeling van software. Specifiek gaat het hierbij om de ontwikkeling van de FastConnect-software, die ervoor moet zorgen dat cloudregio’s een zeer snelle rechtstreekse verbinding krijgen. Dat is een van de onderdelen van OCI waar Oracle op dit moment nog altijd erg trots op is naar buiten toe. Zoals Diedericks het zegt, “de cloudreis van Oracle is in Zuid-Afrika begonnen”.

Al met al wellicht geen alledaagse aflevering van Techzine Talks deze week, ook al weten we ook hier weer de onmiskenbare handtekening van Coen en Sander onder te zetten. Het beste is om maar gewoon snel te luisteren voor interessante inzichten in hoe Oracle aankijkt tegen Culture & Inclusion en wat we daar van kunnen en willen leren.

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.