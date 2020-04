HubSpot ziet brood in SaaS drag-en-drop CMS Hub

HubSpot gaat zijn productportfolio verder uitbreiden. Het CMS-product, dat naast de bekende CRM-oplossing bestaat, wordt herzien en omgedoopt tot CMS Hub. Hierdoor moet het een meer volwassen product worden en meer prospects en klanten opleveren voor HubSpot. HubSpot ziet een gat in het middensegment voor een SaaS-gebaseerd CMS met drag-en-drop interface, integraties met andere HubSpot-diensten en simpele door marketeers veel gevraagde tools.

We spraken met Angela DeFranco, Director of Product Management bij HubSpot, over de introductie van het nieuwe product. CMS Hub is eigenlijk de nieuwe versie van het CMS-product, maar krijgt de nodige extra features. Er komt ook een enterprise-abonnement voor klanten die het maximale uit hun website willen halen, aldus DeFranco.

DeFranco laat weten dat HubSpot een gat in het middensegment van de markt ziet voor CMS-oplossingen. Ze ziet op dit moment drie productstromen in de CMS-markt. Aan de open-source-kant worden websites gebouwd door ontwikkelaars op basis van Drupal en WordPress. De meeste bedrijven moeten hiervoor wel ontwikkelaars inhuren of in dienst nemen om ze op weg te helpen. Daarnaast zijn er ook nog de hele simpele website-builders zoals Squarespace en Wix. Daar kan iedereen een website mee bouwen, maar qua functionaliteit zijn die in veel gevallen beperkt. Tot slot zijn er nog de enterprise-oplossingen van Adobe en SiteCore, waarmee een zeer professioneel CMS worden aangeboden. Het prijskaartje voor deze oplossingen: meer dan 100.000 euro. Daartussen zit eigenlijk niets, en dat is het gat waar HubSpot nu op in wil zetten.

CMS Hub is een kant-en-klaar CMS waarmee je via een drag-en-drop editor eenvoudig je eigen website kan bouwen, zowel de templates als de pagina’s zelf. Alles is zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat iedereen ermee kan werken. Verder zit de CMS Hub boordevol slimme features, laat DeFranco weten. Van een contactformulier tot het maken van een afspraak in iemand zijn agenda: het CMS biedt ondersteuning. Ook beschikt de CMS Hub over honderden API’s waarmee externe diensten kunnen integreren met de CMS Hub van HubSpot.

Uiteindelijk komt het neer op een SaaS-gebaseerd CMS. De klant hoeft geen onderhoud te doen, geen updates te installeren en niet met plugins in de weer. Alles werkt out-of-the-box en iedereen moet er zo mee aan de slag kunnen.

HubSpot CMS Hub positionering

HubSpot laat zelf weten zich op de midmarket (middensegment) te richten en dat is ook wel terecht. Voor de kleinere ondernemer is HubSpot CMS Hub nog steeds een prijzig product, of je moet een kleine ondernemer zijn die extreem veel marketing doet of elke maand zijn website aan het verbouwen is.

HubSpot CMS Hub is verkrijgbaar in twee abonnementen, te weten Professional en Enterprise. Voor het Professional-abonnement betaal je 300 dollar per maand en daarvoor mag je één domeinnaam koppelen. Bandbreedte en opslagruimte zijn onbeperkt inbegrepen.

Daarnaast is er de Enterprise variant, welke 900 dollar per maand kost. Je mag hierbij twee domeinnamen koppelen aan je account. Verder krijg je meer mogelijkheden voor governance, kan je de CDN-instellingen zelf configureren, is het mogelijk een membership-gedeelte aan de website toe te voegen en kan je eventueel serverless-diensten laten programmeren en toevoegen aan de website.

Voor kleine ondernemers is dit waarschijnlijk te duur. Deze groep betaalt eenmalig een paar duizend euro, laat een website bouwen en doet daar vervolgens een jaar of vijf mee.

HubSpot CMS Hub is volledig gericht op de marketeer

In het middensegment zijn bedrijven zich veel meer bewust van de mogelijkheden online. Daar hebben ze marketeers in dienst om meer zichtbaarheid te creëren, producten goed op de website te krijgen en ervoor te zorgen dat de website het visitekaartje is van het bedrijf. Een visitekaartje dat in beweging moet blijven om klanten en prospects te informeren, zodat er ook leads binnenkomen.

Deze groep marketeers moet nu vaak schakelen met ontwikkelaars om bepaalde templates en functionaliteit te laten aanpassen, of om features toe te voegen. In sommige gevallen moeten ze ook het onderhoud uitbesteden, zodat de website ook veilig blijft en tijdig gepatcht is. Dat zorgt vaak voor frustraties en processen die niet altijd vlekkeloos verlopen.

Op deze groep marketeers richt HubSpot zich met de CMS Hub. De IT-leverancier wil de lijn richting de ontwikkelaars doorknippen en ervoor zorgen dat de markeer alles zelf aan kan passen en naar wens kan inrichten via een drag-en-drop interface. Voor deze groep is de CMS Hub ook geen duur product, want ze besparen op de kosten van de ontwikkelaars en krijgen er een stukje vrijheid en efficiëntie voor terug.

De vraag is alleen of HubSpot straks aan al de eisen voldoet en of ze de positie ook echt waar kunnen maken. De lijn doorknippen met de ontwikkelaars is in het verleden vaker geprobeerd, niet altijd met succes. De toekomst zal dat moeten uitwijzen. Wij hebben het product uiteindelijk ook nog niet kunnen bekijken. De visie en het verhaal eromheen staan, de klant bepaalt uiteindelijk of de uitwerking geslaagd is.