HubSpot voegt gespecialiseerde AI-agents toe aan platform

HubSpot introduceert AI-agents om hulp te bieden bij het maken van social media-posts en marketingcampagnes. Daarnaast komen er assistenten voor sales-medewerkers om sneller mogelijke interessante profielen te vinden en een AI-assistent die klanten helpt. Naast AI-technologie ziet het bedrijf nog veel waarde in data intelligence-oplossingen voor sales-medewerkers.

De Fall 2024 Spotlight van HubSpot draait om drie kernwoorden: eenvoud, snelheid en saamhorigheid. Volgens het bedrijf zijn het de basisingrediënten om groei te realiseren. In de nieuwigheden die worden aangekondigd op Inbound in Boston, komen er AI-tools beschikbaar voor marketing, sales en de klantenservice.

De inzet op AI is geen verrassing gezien de techrevolutie waar we inzitten. Moeilijker is het vaak om een AI-tool ook werkelijk een nuttige functie te geven. De aankondiging van een algemene assistent in het HubSpot-platform, onder de naam Breeze, vinden we daarom niet zo opmerkelijk. De gespecialiseerde agents en toegevoegde AI-features die HubSpot verder nog introduceert zijn door de specialisatie veel interessanter. Bovendien toont het veel duidelijker hoe de technologie werk kan vereenvoudigen en versnellen. We nemen enkele van de meer dan 200 gemaakte updates aan het platform door.

Algemene en gespecialiseerde agents

Breeze zal gebruikers ondersteunen bij algemene zaken binnen de tool. Meer gespecialiseerde kennis kunnen gebruikers halen bij de vier nieuwe AI-agents die worden toegevoegd. Het gaat om een Content Agent, een Social Media Agent, een Prospecting Agent en een Customer Agent. In het aanbod geeft HubSpot minstens één agent aan de afdelingen marketing, sales en klantenservice. Alle agents zijn onmiddellijk in bèta beschikbaar.

Naast de gespecialiseerde assistenten, kunnen gebruikers hulp van AI-technologie verwachten bij kleinere taken. HubSpot brengt namelijk nog 80 nieuwe features naar het platform die kunnen helpen bij zaken zoals het geven van verkoopsverwachtingen.

Data-inzichten voor sales

Aan een AI-hulp kunnen sales-medewerkers directe vragen over een mogelijke klant stellen. Om hier een nuttig antwoord op te krijgen, moet de data wel aanwezig zijn. HubSpot denkt aan dit aspect en lanceert hiervoor Breeze Intelligence. Het gaat om een data intelligence-oplossing die data kan ophalen uit een up-to-date database van meer dan 200 miljoen koper- en bedrijfsprofielen. Alle opgehaalde, relevante data zal worden toegevoegd aan de klantprofielen in het Smart CRM van HubSpot.

Een uitgebreider overzicht van wat Breeze Intelligence is en voor bedrijven kan betekenen, vind je in ons artikel op ICT Magazine.

Betere en snellere marketingcampagnes

Tot slot geeft HubSpot marketeers nog enkele nieuwigheden in de Marketing Hub en de Content Hub. Het bedrijf zegt het belangrijk te vinden marketeers de juiste middelen te geven doordat 2024 een enorm uitdagend jaar voor ze vormt. Het doelt op een trend waarin zowel zoekmachines als socialmediasites steeds meer afgesloten worden om data-inzichten uit te halen. Tegelijk wordt het moelijker publiek te bereiken op deze plaatsen doordat AI de spelregels verandert.

Met enkele tools wil HubSpot de middelen geven om het publiek terug te winnen. Een marketingcampagne met video zou voortaan snel op poten moeten staan met Content Remix for video. Hier gaat het opnieuw om een AI-technologie, die video moet uitwerken in een volledige campagne van audio tot geschreven teksten. De omgekeerde uitwerking is mogelijk met de functie HeyGen integration, die blogs omzet in video’s. Daarnaast is het voortaan mogelijk Reels aan te maken en te publiceren voor YouTube en Instagram vanuit HubSpot.

Een sterkere band opbouwen met klanten moet dan weer mogelijk worden via een andere set aan tools. Marketeers zullen ten eerste interessante profielen sneller weten te vinden met Lead Scoring, een tool die potentieel interessante profielen aanduidt omwille van een hoog engagement en een grote overlap in interesses.

Een marketingcampagne succesvoller maken, zou moeten lukken met Google Enhanced Conversions. Deze tool zet data uit HubSpot in en draagt dit over naar beheerders van advertentieruimtes om marketingcampagnes meer effect te geven.

Het uiteindelijke effect van de campagne kan tot slot bekeken worden met de Marketing Analytics Suite. Dit brengt alle gemeten data samen in één centrale plaats. Tot slot wordt er nog een partnership met Amplitude aangekondigd, wat het mogelijk maakt data vanuit Amplitude aan het Smart CRM te koppelen.

AI voor CRM

HubSpot is overigens niet de enige CRM-aanbieder die inzet op AI. Deze week vindt ook Dreamforce van Salesforce plaats. Deze concurrerende CRM-aanbieder kookt in feite volgens hetzelfde recept. AI-agents moeten het leven van marketeers en sales eenvoudiger maken. Salesforce geeft gebruikers echter wel de tools om gespecialiseerde AI-agents ook zelf in elkaar te bouwen.

