SAS komt met updates voor Customer Intelligence 360. Voortaan krijgen marketeers volledige toegang tot de clouddatabron, zodat onnodige en risicovolle verplaatsingen van data voorkomen kunnen worden.

Volgens SAS is het voor marketeers een uitdaging om alle data in een customer data platform (CDP) of marketing cloud te verplaatsen. Daar wil het analyticsbedrijf een einde aan maken. “Marketeers halen alleen de gegevens op die zij willen activeren, wanneer zij dat willen. Dit helpt bedrijven te profiteren van hun bestaande gegevensinfrastructuur en te besparen op de kosten van gegevensverplaatsing.”

Tegelijkertijd wordt privacy en compliance versterkt, door de mogelijkheid om de verplaatsing van personal identifiable information (PII)-data te controleren. Alleen de data die nodig is voor personalisatie wordt naar Customer Intelligence 360 gebracht. Het wordt daar slechts bewaard tot het voltooien van de personalisatie en activering.

Snelheid

Met deze updates legt SAS ook veel nadruk op snelheid. De time-to-market voor journey-creatie is ingekort, aangezien IT niet meer betrokken is bij het selecteren en verplaatsen van data van cloud-gebaseerde databronnen naar Customer Intelligence 360. Door in Customer Intelligence 360 direct data uit de clouddatabron te activeren en de CDP-features te gebruiken, kunnen marketeers snel ervaringen voor de klant creëren.

Ook wordt de data die Customer Intelligence 360 verzamelt in real-time in de cloud-gebaseerde databron gestreamd. Daar is het te integreren met bestaande klantendata voor real-time analytics en visualisatie.

Het consolideren en activeren van first-party databronnen zal ook de zekerheid bieden dat data gebruikt in communicatie up-to-date is. Dit om de effectiviteit van de marketingboodschap te garanderen.

