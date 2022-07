NAS-servers zijn traditioneel populaire locaties voor het backuppen van data. De afgelopen jaren zijn er echter alternatieven bijgekomen voor het inrichten van de backup-strategie. Toch kunnen toegewijde NAS-leveranciers interessant zijn, aangezien zij veel aandacht besteden aan het betaalbaar houden van backups. Hiervoor zetten zij on-premises systemen en de cloud in.

Een goede backup-strategie is essentieel voor de bedrijfsvoering. Met steeds meer technologieën als ondersteuning van de bedrijfsvoering, neemt de kans op de onbeschikbaarheid van data namelijk toe. Onverwachte IT-storingen, ransomware-aanvallen en het per ongeluk verwijderen van bestanden zijn allemaal oorzaken van onbeschikbare data. Als backups op orde zijn, dan heeft je organisatie een antwoord op de steeds groter wordende risico’s. Ze zijn het vangnet wanneer er daadwerkelijk wat misgaat rond infrastructuur en data.

In dit artikel vogelen we uit welke opties er zijn wanneer je de keuze maakt voor een NAS als middel in je backup-strategie. We doen dit voornamelijk op basis van Synology, aangezien dat merk een populaire keuze onder bedrijven is.

Hoe richt je het backup-beleid goed in?

Als je je afvraagt waarom je precies voor een NAS-server zou kiezen als toegewijde backup-locatie, dan is het goed om de 3-2-1-strategie te bekijken. De 3-2-1-strategie staat binnen de industrie bekend als een functionerende werkwijze voor het daadwerkelijk kunnen herstellen van data bij problemen. Bij de 3-2-1-regel wordt ervanuit gegaan dat je minimaal drie kopieën van je data hebt (3), waarvan er twee op verschillende opslagmedia bewaard worden (2). Eén kopie bevindt zich idealiter buiten het bedrijfsnetwerk (1).

De eerste stap voor het beschermen van data zal binnen de strategie komen van lokale backups. Je plaatst de kopieën van de data op verschillende opslagmedia. Het kan een NAS-server zijn, maar bijvoorbeeld ook een externe schijf. Met deze lokale kopieën kan je een groot deel van de mogelijke problemen opvangen. Denk aan bestanden op de pc die versleuteld zijn door ransomware. In dat geval zijn de gegevens vanuit de NAS te herstellen.

Alleen lokale backups bieden echter niet genoeg bescherming. Data op lokale opslagmedia kan onbereikbaar worden door brand, natuurrampen of diefstal van de apparatuur. Een kopie buiten het eigen netwerk biedt daar wel een antwoord op. Voor deze backup-locatie is de cloud geschikt. Een bedrijf heeft door deze aanvullende stap de garantie dat data altijd beschikbaar is.

Synology heeft voor het realiseren van de 3-2-1-strategie allerlei features beschikbaar. Een van de meest opvallende features is wat ons betreft Hyper Backup. Hiermee kunnen gebruikers kopieën van NAS-data naar verschillende locaties backuppen, geheel zoals de strategie voorschrijft. Het kan om een andere NAS-server gaan, maar ook de Synology C2 Cloud. Via Hyper Backup kan een beheerder een boel backup-taken regelen, zoals schema’s en policies. Hyper Backup vult de 3-2-1-strategie dus in en zorgt voor een hybride aanpak van databescherming.

Tip: Synology C2 Storage biedt data een veilige plek in de cloud

Endpoints en services beschermen

Synology ziet dat bedrijven deze 3-2-1-strategie eigenlijk niet meer kunnen negeren. De informatie en devices binnen het gehele bedrijf dienen beschermd te worden, wil je bedrijfscontinuïteit garanderen. Een goede start in die bescherming begint bij bescherming van Hyper-V en VMware virtual machines (vm’s). Synology biedt hiervoor deduplicatie en block tracking-technologieën. Het is na de configuratie mogelijk te herstellen naar de originele hypervisor of een andere instance.

Daarnaast dienen in de filosofie van Synology endpoints centraal te staan in het backup-beleid. De NAS-leverancier biedt zodoende features om backups van volledige Windows- of Linux-pc’s en -servers te centraliseren en automatiseren. Wanneer een bedrijf daadwerkelijk te maken heeft met onbereikbare data, kan het bare-metal of file-level recovery inzetten. Het is zelfs mogelijk een physical-to-virtual (P2V)-herstel naar de hypervisor uit te voeren.

Als extra bescherming richt Synology zich op file servers. Hiervoor is agentless backup van rsync of SMB-compatible file servers beschikbaar, wat het eenvoudig moet maken om bescherming voor bestaande file server-infrastructuur te realiseren.

Microsoft 365 en Google Workspace

Binnen de filosofie van Synology neemt ook SaaS een rol in. Om dat te bekrachtigen heeft Synology oplossingen gebouwd voor Microsoft 365 en Google Workspace. Nagenoeg ieder bedrijf maakt gebruik van een van deze softwareoplossingen. Dat maakt de data aantrekkelijk voor hackers, simpelweg omdat er veel te halen valt. De data is zelfs een extra aantrekkelijk doelwit aangezien niet iedere organisatie zich er bewust van is dat ze deels verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun Google Workspace- en Microsoft 365-gegevens.

Met Active Backup is het mogelijk om Microsoft 365-kopieën naar een NAS-server te verplaatsen. Voor de waardevolle cloud data in Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online en Teams kan de administrator richtlijnen formuleren. Na het instellen van de Active Backup-configuraties kunnen bedrijven bij nood snel de Microsoft 365-informatie herstellen.

Voor Google Workspace heeft Synology soortgelijke functionaliteit. Met de Active Backup-feature is het mogelijk data van Google Drive, Gmail, contacten en kalenderitems te kopiëren naar de NAS-server van de organisatie. De Active Backup-feature ondersteunt het eenvoudig vinden, herstellen en exporteren van items.

Backups maken naar andere devices

De 3-2-1-strategie schrijft voor dat er uiteindelijk verschillende kopieën op meerdere locaties weggeschreven worden. Alleen met meerdere kopieën is het mogelijk om voorbereid te zijn op ieder mogelijk dataverliesscenario. Een van de smaken hierin richt zich op het beschikbaar hebben van kopieën op meerdere lokale devices.

Organisaties kunnen die lokale kopieën veilig en betaalbaar regelen door naar een extra NAS-server te backuppen. In dat geval schaffen ze naast hun bestaande server een tweede NAS aan, met het oog op databescherming. Vanuit de NAS zijn configuraties in te stellen voor het plannen van backup-taken voor data, applicaties en systeeminstellingen. Aanvullend is de Snapshot Replication-functie te gebruiken, waarmee snapshots- en replicatietaken te definiëren zijn voor high-traffic files of iSCSI LUN’s. De hoge beschikbaarheid garandeert Synology in het geval van twee NAS-servers door real-time synchronisatie van storage. Daar zijn wel dual controller-models voor nodig.

Hoewel het kopiëren van NAS naar NAS voor menig bedrijf zal werken, zijn er ook andere manieren om de tweede lokale kopie te realiseren. Denk aan het opslaan van de data op een externe schijf. De Hyper Backup-functie van Synology is voor deze situatie gebouwd en ondersteunt een variëteit aan backup-opties en -bestemming. Het past compressie en deduplicatie toe voor ruimte-efficiëntie. Hyper Backup kan eventueel ook applicaties en systeeminstellingen archiveren. Als je alleen files wil exporteren bij het pluggen van een externe drive, dan is de USB Copy-feature gebruikelijker.

Rol van de cloud

Wil je zo goed mogelijk voorbereid zijn op mogelijke problemen met data, dan is de cloud de locatie die niet kan ontbreken. Het is de laatste stap in de 3-2-1-strategie, waar verschillende opties voor zijn. Zo kan je ervoor kiezen alleen bestanden te beschermen. Synology biedt dan de mogelijkheid om te verbinden met bestaande public cloud-accounts als Google Drive, Microsoft OneDrive en Dropbox. De Cloud Sync-feature helpt bij het synchroniseren van de bestanden.

Voor veel organisaties zal het echter logischer zijn om een toegewijd cloud-product te kiezen. Een dergelijk product maakt het mogelijk om gedeelde mappen en systeemconfiguraties te backuppen. Grote cloud-platformen bieden vaak toegewijde diensten, maar ook Synology zelf kan hierin ondersteunen met C2 Storage. Uiteindelijk ondersteunt het met Hyper Backup de keuze van de klant, al wil het zich wel onderscheiden van de hyperscalers. Dit door AES-256-encryptie toe te passen voor het verzekeren van data privacy. Ook de prijs is hierin een belangrijk punt. Synology biedt een proefperiode van 30 dagen, waarna uit verschillende abonnementen valt te kiezen.

Synology mikt op prijs met backups

We snijden daarmee ook direct het punt aan waarmee Synology het verschil wil maken op de backup-markt. Het NAS-merk wil vooral een betaalbare optie zijn. De servers van het bedrijf moeten goedkoper zijn dan andere backup-locaties op de markt, terwijl Synology-software ook de prijs centraal zet. Diensten als Active Backup for Microsoft 365 en Active Backup for Google Workspace zijn gratis te gebruiken. C2 Storage biedt op zijn beurt verschillende abonnementen om de cloud als opslaglocatie aantrekkelijk te maken. Daarmee kan Synology de 3-2-1-strategie invullen en het backup-beleid van bedrijven op een juiste manier vormgeven.