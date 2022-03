Als bedrijf moet je goed nadenken over waar je je data onderbrengt en hoe je datastrategie eruit ziet. Je wilt immers voorkomen dat gegevens verloren gaan vanwege menselijke fouten of rampen. Synology speelt daar traditioneel op in met backup-functionaliteit in zijn NAS-servers. Met C2 Storage is er nu ook een tool voor NAS-gebruikers die databeschikbaarheid garandeert met behulp van de cloud.

Synology staat vooral bekend om NAS-servers. Daar bevinden zich functies op voor het backuppen van gegevens. Er zijn policies op te stellen en configuraties door te voeren om data naar een NAS-server te backuppen. Voor veel bedrijven zijn de uitgebreide functionaliteiten op backup-vlak ook een reden om een NAS aan te schaffen.

Met de wat nieuwere positie van de C2-suite (waar C2 Storage onder valt) hebben bedrijven aanvullende mogelijkheden om NAS-data te beschermen en de beschikbaarheid te verhogen. Met nieuw doelen we op de koers die C2 Cloud inneemt sinds de lancering van besturingssysteem DSM 7.0 medio 2021. C2 is sindsdien een verzameling cloudgebaseerde producten voor DSM, al kan de suite ook op zichzelf staan. Hiermee wil Synology cloud- en hybride scenario’s verder ondersteunen.

Databescherming met Hyper Backup

Een van de kerncomponenten waarmee Synology de hybride scenario’s mogelijk maakt, is de combinatie van C2 Storage met Hyper Backup. Dit DSM-onderdeel richtte zich van origine op het backuppen van NAS-data naar verschillende locaties. USB-devices, Google Drive en andere NAS-servers zijn voorbeelden van wat traditionelere locaties. Nu is ook C2 Storage een target.

Beheerders kunnen met Hyper Backup een schema opstellen, zodat de taken alleen uitgevoerd worden wanneer het uitkomt. Ook zijn policies voor verschillende datasoorten op maat op te stellen. Bepaalde data vereist immers ieder uur een backup, terwijl andere gegevens prima dagelijks gebackupt kunnen worden. Daarbovenop komt een deduplicatie-optie, die het storageverbruik en de backup-tijden minimaliseert door automatisch dubbele kopieën van data te verwijderen. De databescherming moet ook betrouwbaar zijn middels integriteitscontroles. Beheerders stellen deze checks in om beschadigde gegevens te controleren en zich ervan te verzekeren dat backups toegankelijk zijn wanneer je ze nodig hebt.

Mocht het onverhoopt toch nodig zijn om data te herstellen, dan streeft Synology naar het terugbrengen van files en backups op een zo eenvoudig mogelijke manier. Hiervoor heeft Synology de C2 Storage-webportal gebouwd. Via deze locatie zijn files snel toegankelijk en te downloaden. Mocht je bedrijf volledige backups terug moeten halen, dan dien je gebruik te maken van de Hyper Backup Explorer-desktoptool. Deze applicatie is te gebruiken op Windows-, Mac- en Linux-systemen.

Aanvullend op C2 Storage for Business biedt Synology de C2 Express Box. Met deze fysieke transferdienst kunnen NAS-gebruikers grote hoeveelheden data backuppen, zonder te worden beperkt door connectieproblemen. Het uploaden van grote backups naar een cloud-locatie kan immers dagen of weken duur. Synology noemt als voorbeeld een uploadsnelheid van 20 Mbps; in dat geval duurt het zes dagen om 1 TB data over te brengen.

Meerdere locaties synchroniseren

Een andere manier van Synology om bedrijven verder te helpen met C2 Storage is de aanwezigheid van Hybrid Share. Deze feature laat bedrijven een hybrid storage-benadering omarmen, zodat werknemers op afstand eenvoudiger files kunnen delen. Volgens Synology een noodzakelijke stap om een hoger niveau beschikbaarheid, schaalbaarheid en productiviteit te realiseren. Met Hybrid Share is data tussen C2 Storage en kantoorlocaties (branch offices) te synchroniseren.

Synology weet die synchronisatie op meerdere manieren te realiseren. Zo bereiken bedrijven met Hybrid Share een kleinere lokale opslagcapaciteit door alleen de benodigde data op te vragen. Bandbreedte is te besparen door files één keer te uploaden. C2 Storage verspreidt ze vervolgens naar andere bedrijfslocaties met behulp van datacenter-pipelines. Daarnaast behoudt iedere NAS-server op kantoor een cache van de meest gebruikte files, om lokale gebruikers snelle toegang te bieden. Files en mappen zijn handmatig vast te zetten om, wanneer de cache vol zit, te voorkomen dat ze vervangen worden door nieuwere data.

Bedrijven die Hybrid Share gebruiken, maken het voor werknemers uiteindelijk makkelijker bij iedere gewenste file te komen. Synology belooft hierbij zonder al teveel vertraging toegang tot kleinere documenten, uiteraard afhankelijk van de snelheid van de verbinding.

Verschillende opties bieden data veilige bestemming

Bij alle features van C2 Storage zet Synology security zoveel mogelijk centraal. Vaak wordt hiervoor gebruikgemaakt van AES-256-encryptie. Dat wil zeggen dat data beschermd is tegen ongeautoriseerde toegang, zowel op de NAS-server als wanneer de gegevens de NAS-server verlaten. Om toegang te krijgen tot backups is een private key nodig. Zo kan alleen een gemachtigde persoon ontsleutelen, toegang krijgen en data aanpassen.

Momenteel biedt Synology C2 Storage in Europa alleen aan in Frankfurt. Dat kan ook bijdragen aan de veiligheid van de data. De Duitse wetgeving wordt immers gezien als één van de strengste van Europa. Tegelijkertijd blijft het de bedoeling uit te breiden met extra colocatie om de cloud uit te bouwen. Het bedrijf wil eigen datacenters bouwen door colocatie ruimte te kopen, aangezien het de prijzen in de public cloud te hoog vindt liggen.

Synology biedt C2 Storage aan in verschillende opties. Om organisaties kennis te laten maken met het product is er een gratis proefperiode van 30 dagen. Daarna kunnen bedrijven overstappen op een Basis-abonnement (tot 1 TB en met beperkte functionaliteit) of een Advanced-abonnement (boven de 1 TB en uitgebreidere functionaliteit). Met beide opties breng je data onder op C2-servers die hybride scenario’s mogelijk maken. Wat ons betreft voor verschillende bedrijven een aantrekkelijke aanvulling op hun NAS-strategie, want extra garanties rond databeschikbaarheid zijn vandaag de dag zeer welkom.

