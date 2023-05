Cloud computing zorgt voor de nodige uitdagingen voor de applicaties die organisaties gebruiken. Meer specifiek gaat het om de data die deze applicaties gebruiken. Nutanix wil hier met Nutanix Data Services for Kubernetes en Multi-Cloud Snapshot Technology een oplossing voor bieden.

Cloud computing is een parapluterm voor allerlei soorten clouds, die niet allemaal even vastomlijnd zijn. We maken tegenwoordig gebruik van hybride multi-cloud en poly-cloud instances. Deze staan verspreid over meerdere datacenters. Sommige implementaties zijn gedaan met multi-tenant cloud instances, allemaal verspreid over multi-regionale netwerkverbindingen. Dat levert een complex en in elkaar overlopend geheel op.

De moderne inrichting op het gebied van cloud computing heeft gevolgen voor data. Deze heeft ook last van een sterke verspreiding. Hierdoor zijn ze moeilijker te verbinden en samen te voegen. Nutanix wil deze problematiek in ieder geval gedeeltelijk oplossen. Het wil de verschillende clouds verenigen. Om dit te bereiken, heeft het bedrijf nieuwe mogelijkheden aangekondigd in het Nutanix Cloud Platform. Hiermee is het mogelijk om het databeheer van gecontaineriseerde en gevirtualiseerde applicaties on-prem, in de publieke cloud en aan de edge te integreren.

Deze nieuwe mogelijkheden zijn onder andere dataservices voor Kubernetes-toepassingen en cross-cloud datamobiliteit.

Cloud gebruikt ‘logische’ toepassingen

Volgens IDC zullen er tegen 2025 750 miljoen nieuwe ‘logische‘ applicaties bestaan. Deze term gebruikt het voor applicaties die verschillen van monolithische applicaties uit het pre-cloudtijdperk. Een logische applicatie is een toepassing die je niet noodzakelijkerwijs met al zijn afhankelijkheden onder één dak huisvest. Dit soort applicaties heeft de kracht van de cloud nodig. Hieronder vallen onder andere georkestreerde containers en kleinere micro-componenten.

Nu we weten wat een logische applicatie is, kunnen we de voorspelling van IDC wat beter bekijken. 750 miljoen applicaties is namelijk erg veel. Het is meer dan in de afgelopen 40 jaar samen. Dit soort aantallen maakt het voor organisaties extreem belangrijk zijn om het beheer van data voor zowel applicaties (in containers en VM’s) over meerdere omgevingen heen te integreren. Dit is waar Nutanix dag en nacht mee bezig is.

“Zoals beschreven in de Nutanix Enterprise Cloud Index analyse en rapport, zijn bijna alle ondernemingen begonnen met het gebruik van Kubernetes voor hun gecontaineriseerde applicaties”, zegt Thomas Cornely, SVP van product management bij Nutanix. “Nu moeten IT-teams een manier vinden om hun ontwikkelaars self-service dataservices te bieden, terwijl ze er ook voor moeten zorgen dat het governance- en beveiligingsbeleid uniform wordt toegepast.”

Cornely is vol vertrouwen wat betreft de waarde van Nutanix Data Services voor Kubernetes. Hij zegt dat het Nutanix Cloud Platform storage provisioning, snapshots en andere disaster recovery handelingen zal uitbreiden naar Kubernetes applicaties. Dit om de ontwikkeling van applicaties in containers te helpen versnellen.

Nutanix Dataservices for Kubernetes

Nutanix gaat uit van de realiteit rondom cloudomgevingen. Deze realiteit is er een waar ontwikkelaars en beheerders geconfronteerd worden met hiaten en complexiteit voor ‘stateful’ Kubernetes-applicaties. Dat wil zeggen, applicaties die data opslaan op persistent storage, om de definitie van Google erbij te pakken. Een voorbeeld van een stateful applicatie is een database of key-value store waarin gegevens worden opgeslagen en opgehaald door andere applicaties.

Het patchen van dit soort hiaten vereist meerdere tools van derden of complexe DIY projecten. De grote belofte van Nutanix is dat het dit oplost door middel van Nutanix Data Services for Kubernetes (NDK). Hiermee krijgen klanten over cloud-native apps en data.

Volgens Cornely van Nutanix zal NDK – dat in eerste instantie zal worden geleverd als onderdeel van Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) – Nutanix’ enterprise-class opslag, snapshots en disaster recovery naar Kubernetes brengen. De theorie is dat dit de ontwikkeling van applicaties in containers voor stateful workloads zal helpen versnellen. Het moet dit doen door storage provisioning, snapshots en disaster recovery mogelijk te maken in Kubernetes pods en applicatie namespaces.

Dit is geen vervanging, add-on of verdraaiing van Kubernetes, volgens Nutanix. Het is een power play ontworpen om NDK in staat te stellen om Kubernetes ontwikkelaars te voorzien van self-service mogelijkheden. Dit stelt hen in staat om storage en data services te beheren. Daarnaast geeft het IT zichtbaarheid en governance.

“Applicatiedata zijn voor veel ondernemingen vaak de drijvende kracht achter infrastructuurbeslissingen, of het nu gaat om kosten, governance of lokalisatie, maar het is vaak een aparte IT-laag van de onderliggende infrastructuur, of het nu gaat om de publieke cloud of on-premises”, aldus Paul Nashawaty, hoofdanalist bij Enterprise Strategy Group. “Het Nutanix Cloud Platform levert een universeel cloudmodel met native geïntegreerde dataservices voor applicaties in containers en VM’s, waardoor ondernemingen hun beleid voor data governance kunnen uitbreiden naar applicaties in containers en over clouds heen.”

Cross-cloud datamobiliteit

Nutanix komt met deze nieuwe dienst en introduceert tegelijkertijd zijn Multi-Cloud Snapshot Technology (MST)-mogelijkheid. Dit is ontworpen om cross-cloud data mobiliteit te leveren. Het moet Nutanix hybride multi-cloud data services uitbreiden door het mogelijk te maken om snapshots direct naar cloud-native object stores, te beginnen met de AWS S3 object storage service, weg te schrijven. Het is ontworpen om hybride multi-cloud data bescherming, herstel en mobiliteit use cases te ontsluiten. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om stateful Kubernetes applicaties en data te beschermen en migreren over cloud infrastructuren met NDK.

MST zal verschillende use cases mogelijk maken, waaronder disaster recovery en back-up van zowel gecontaineriseerde als gevirtualiseerde applicaties. Daarnaast is het mogelijk om een snapshot te maken en direct overal te herstellen, maakt het cross-cloud datamigratie mogelijk, kan data voor workflows zoals test/dev gedeeld worden en zijn er mogelijkheden voor langdurige retentie met het oog op compliance. Dit zal veel klanten ook helpen de kosten van hun primaire infrastructuur te beheren, waardoor ze snapshots kunnen opslaan op een minder duur opslagmedium en ze net zo gemakkelijk kunnen herstellen, in elke infrastructuur 一 private of publieke cloud.

“Naast deze nieuwe mogelijkheden integreert de Nutanix Object Storage-oplossing nu met Snowflake, zodat organisaties Snowflake Data Cloud kunnen gebruiken om gegevens direct op Nutanix Object Storage te analyseren, zodat gegevens lokaal blijven, de time to value wordt versneld en sneller inzichten worden verkregen. Een enkele namespace vereenvoudigt de toegang tot wereldwijd gedistribueerde data”, aldus Cornely en team.

