IT-complexiteit loopt uit de hand, Nutanix biedt weerstand

Voor Nutanix hebben externe IT-ontwikkelingen de koers van de afgelopen drie jaar sterk beïnvloed. Eerst waren die factoren AI en de overname van VMware door Broadcom. Nu komt daar IT-schaarste bij en is de roep om soevereiniteit luidkeels geworden. Tijdens .NEXT 2026 zien we hoe die ontwikkelingen Nutanix hebben gedwongen om flexibiliteit centraal te stellen.

Het leek er even op dat Nutanix kon rekenen op jaren aan omzetgroei door VMware-vertrekkers. Organisaties die zich niet de ‘public cloud-ervaring in eigen handen’ van VMware by Broadcom kunnen veroorloven, hebben in Nutanix zeker een voor de hand liggend alternatief. Toch weet laatstgenoemde dat de overstap niet 1-op-1 te maken is. Hoewel we tijdens .NEXT 2026 wederom veelvuldig horen over ‘virtualisatiemodernisering’ (lees: een VMware-exit), spelen er meer zaken. Nutanix wil een agentic AI-platform bij uitstek zijn, een oplossing voor kostenbeheer, voor containerised workloads, voor het benutten van bestaande apparatuur. Een fikse lijst aan eisen om aan te voldoen, met andere woorden.

De ‘agentic’ stap voor NCP

Voor elke IT-vendor betekent een ‘agent ready’-platform iets anders. Nutanix denkt op infrastructuurniveau op verschillende schalen. Allereerst kondigde het tijdens het recente Nvidia GTC al de early access aan voor het full-stack Nutanix Agentic AI. In de tweede helft van 2026 moet het in afgewerkte vorm verschijnen. Het doel van de oplossing is om een veilig, performant fundament voor AI-infrastructuur te zijn, en wel door rekenkracht, opslag en networking te integreren. De belofte hierbij is dat organisaties wellicht niet alledrie hoeven op te schalen of te vernieuwen om AI-ambities te volbrengen. Denk met name aan de optie voor GPU-as-a-Service; organisaties huren hiervoor hun rekenkracht bij een neocloud of public cloud en koppelen dit aan hun eigen infrastructuur

De Agentic AI-oplossing is tevens bedoeld voor neoclouds of public clouds zelf. Zo maakt Nutanix het eenvoudiger om resources, veelal schaars en in het geval van GPU’s enorm kostbaar, op te splitsen onder klanten. Neoclouds kunnen met Nutanix dezelfde infrastructuur inzetten om meerdere gebruikers de gewenste rekenkracht te geven. Het bedrijf stelt zich allerlei as-a-Service-structuren voor, van GPU’s tot Kubernetes, VM’s, Notebooks en vector databases tot modellen. Het benutten van de infrastructuur moet dankzij verbeteringen aan Nutanix Cloud Manager (NCM) makkelijker zijn. Dit onder meer door GPU-gebruik, API-calls en modelconsumptie te meten voor usage-based beprijzing.

Om dit in goede banen te leiden, introduceert Nutanix het zogeheten Service Provider Central. Dit platform is ontworpen als een multitenant IaaS-oplossing en wordt verwacht in de tweede helft van 2026. Het is voor ontheven VMware Cloud Service Provider-partners, en dat zijn er nogal wat, een alternatief dat als geroepen zal komen.

Opslag is regelmatig een heikel punt voor AI-plannen, terwijl juist daarop de bedrijfswaarde zit. Eigen data koppelen aan AI is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom stelt Nutanix Unified Storage (NUS) 5.3 algemeen beschikbaar. Het dient object storage om te zetten tot benutbare opslag voor AI, bijvoorbeeld via Smart Tiering. Op Google Cloud en OVHCloud S3 is dit van toepassing, inclusief multinenant object scaling en quota voor grote AI-data lakes. Voor partijen die hun data willen inzetten voor AI-training volgt later dit jaar Remote Direct Memory Access (RDMA)-acceleratie voor S3-compatible object storage. Dit vergroot de doorvoersnelheid voor datasets bij AI-training en data-intensieve pipelines. DMA (of, indien op afstand, RDMA) is een techniek voor GPU’s om het systeemgeheugen (DRAM) van servers over te slaan en data direct vanuit opslag in het GPU-geheugen te plaatsen.

Nutanix wordt ‘dual-native’

De tweedeling tussen VM’s en containers is gemakkelijk te simpel voor te stellen. VM’s zijn niet alleen de techniek van weleer die je vervangt met Kubernetes, veelal draaien die Kubernetes zelf in VM’s. Ook willen organisaties cloud-native workloads op eigen hardware draaien en lang niet altijd in de public cloud. Het bestaande Nutanix Kubernetes Platform krijgt tijdens .NEXT 2026 een sterkere positie om die keuzevrijheid te benadrukken. NKP Metal maakt het voortaan mogelijk om op bare-metal infrastructuur Kubernetes te draaien. Dit is van groot belang voor hoge prestaties voor uiteenlopende workloads, van AI-training tot AI binnen edge-omgevingen met compacte GPU-configuraties.

Nutanix is dus niet meer alleen hypervisor-gebaseerd. Het ondersteunt ook Kubernetes zonder van VM’s afscheid te nemen. Die VM’s zijn juist nuttig omdat ze relatief eenvoudig te onderhouden zijn. Volwaardige, geautomatiseerde lifecycle management dient NKP Metal dezelfde consistentie te geven als waar klanten met VM’s aan gewend zijn.

Keuze genoeg

Naast die dual-native aanpak vertrouwt Nutanix op een grote mengelmoes aan partners. De nieuwe Foundation Central-appliance maakt de deployment van Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) en de AHV-hypervisor eenvoudiger op servers van Cisco, Dell, Fujitsu, HPE en Lenovo. Voor Dell PowerFlex-servers en Everpure-oplossingen biedt Nutanix nu ook support voor synchrone disaster recovery. De integratie met Everpure is verder uitgebreid door niet alleen //x en //xl FlashArrays te ondersteunen, maar oop het nieuwe //c FlashArray-platform.

Voor AMD CPU’s is de support daarnaast uitgebreid, hoewel de ondersteuning voor GPU’s van dat bedrijf nog even op zich laat wachten. Nutanix gaat tevens Dell PowerStore-ondersteuning binnenkort algemeen beschikbaar stellen, meer integreren met Lenovo-oplossingen en NetApp ONTAP later in 2026 ondersteunen.

De NetApp-samenwerking gaat zelfs door het leven als een strategische alliantie. Klanten mogen een eenvoudiger pad naar de modernisering en migraties van IT-omgevingen verwachten, vereenvoudigd beheer en een hoger securityniveau.

Als laatste toevoeging aan het forse lijstje van partnerships en integraties kunnen we MongoDB toevoegen. Nutanix Database Service en MongoDB Ops Manager maken het gezamenlijk mogelijk om met legacy IT-omgevingen alsnog data te benutten voor AI zonder de complexiteit die daar normaliter aan gepaard gaat. Sharded MongoDB-clusters zijn automatisch te deployen en te schalen, terwijl cyberaanvallen of andere IT-uitval niet moeten leiden door lange downtime dankzij NDB Time Machine als integratie binnen Ops Manager. Wie een MongoDB Enterprise Advanced-licentie heeft in NDB 2.10, kan vandaag de integratie benutten.

Soevereiniteit als drijfveer

Soevereiniteit kan niet ontbreken in het Nutanix-aanbod, ook al is het veelal een impliciete mogelijkheid op basis van de geboden features en niet een aparte ‘Sovereign Cloud’-oplossing. Wel werkt Nutanix aan ondersteuning van andermans soevereine clouds. Nutanix Cloud Clusters (NC2) ondersteunt vanaf vandaag veilige veiligheidsregio’s zoals AWS GovCloud; de integratie met de AWS European Sovereign Cloud volgt later dit jaar.

Conclusie: hoe meer dingen veranderen…

De AI-opmars en de prijsstijgingen voor VMware-klanten hebben Nutanix tot voorspelbare ontwikkelingen gedreven. De buitenwereld heeft opnieuw een sterke invloed op de innovaties van Nutanix anno 2026. IT-schaarste en de vraag naar soevereiniteit dwingen organisaties om bestaande infrastructuur maximaal te benutten en om kritisch te kijken naar de manier waarop ze controle weggeven.

Nutanix pakt die problemen indirect aan. Hoewel het moet concurreren met hyperscalers om als AI-infrastructuur te gelden, hebben organisaties meer dan genoeg reden om een beheerlaag tussen hen en die AI-tooling te plaatsen. Wat als je jouw productieklare AI-workloads opeens moet verplaatsen, of als je on-prem wilt blijven maar wel Kubernetes wilt of moet omarmen? Voor dergelijke use-cases is Nutanix een voor de hand liggende oplossing, en de nieuwe aankondigen spelen daar volledig op in.

Desondanks ziet Nutanix net zo goed reden om VMware-klanten nog meer dan voorheen te charmeren. MSP’s kunnen Nutanix-software op een per-month-wijze afnemen tijdens een promotieperiode, mits men een nieuw Nutanix-abonnement afsluit voor minimaal drie jaar. De beprijzing zou voordelig uit moeten pakken voor deze IT-dienstverleners en dubbele kosten voorkomen.

Kortom: Nutanix is op meerdere fronten actief om in te spelen op de grootste IT-kopzorgen. Die spelen grotendeels al jaren maar zijn urgenter geworden. Nutanix ziet zich hierdoor geroepen om ‘dual-native’ te denken over Kubernetes samen met VM’s en hypervisors, talloze partnerships uit te breiden en VMware-gebruikers uit de problemen te helpen. Dit jaar richt Nutanix zich meer op concrete handvatten in plaats van grootschalige, vaak diffuse AI-ambities waar vendoren prat op gingen tussen begin 2023 en nu. Dat komt goed uit, zeker omdat de tijden van schaarste, krapte en moeilijke keuzes nog lang niet voorbij is voor de IT-industrie.

