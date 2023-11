Door snel evoluerende cyberdreigingen en steeds complexere omgevingen, wordt de noodzaak voor moderne backup-oplossingen voor bedrijven steeds urgenter. Commvault reageert op die uitdagingen met de introductie van Commvault Cloud. We reisden af naar het Brabantse Hilvarenbeek, waar “de grootste lancering in 26 jaar” plaatsvond om bedrijven te ondersteunen op weg naar cyberweerbaarheid.

De claim van grootste lancering komt van Chief Product Officer Rajiv Kottomtharayil, gebaseerd op zijn lange carrière binnen Commvault. Hij zit al sinds voor de millenniumwissel bij de backup-leverancier en heeft dus ook het nodige zien veranderen. Het beschermen van data, zodat het ook na een negatief scenario beschikbaar is, heeft altijd centraal gestaan. Aanvankelijk waren die negatieve scenario’s echter vooral serveraantastingen door bijvoorbeeld brand of overstroming. Uiteraard bestaan die dreigingen nog steeds, maar backups zijn nu ook veel belangrijker door de groei van cybercrime. De kans op dataverlies door een cyberaanval is vandaag de dag immens.

Op die realiteit heeft Commvault de laatste jaren ingespeeld. Nu spreekt de backup-leverancier erg nadrukkelijk over cyberweerbaarheid, om te onderstrepen dat de technologie een basis vormt tegen de digitale dreigingen. Kottomtharayil benadrukt wel expliciet dat Commvault geen securitybedrijf is, want daar zijn andere specialistische tools voor (waar Commvault mee integreert). Het resultaat is de nieuwe Commvault Cloud.

Twee werelden komen samen, nieuwe architectuur

Met Commvault Cloud komen twee softwareoplossingen van Commvault samen. Ten eerste is dat het on-premises product dat al geruime tijd bestaat. Ten tweede komt het SaaS-product Metallic op het nieuwe platform. Door die werelden samen te brengen, hoeven bedrijven niet meer te switchen tussen twee softwareoplossingen voor de bescherming van data. De opstap tot deze Commvault Cloud is al in gang gezet in 2019, toen Commvault Metallic lanceerde. Die backup-oplossing begon steeds beter te staan en Commvault leerde lessen, en voelt zich nu klaar om twee werelden te verenigen.

Bij het samenkomen van die twee werelden updatet Commvault direct de bekende features, maar komen er ook nieuwe mogelijkheden bij. Voordat we daar in duiken, is het echter handig om even te kijken naar de architectuur van de Commvault Cloud. Volgens Kottomtharayil maakt de platformarchitectuur Commvault namelijk een unieke oplossing. Dit vanwege de opsplitsing van het product in drie componenten. Die segmentatie heeft geleid tot drie zaken: de daadwerkelijke storage, een data plane en een control plane. Op onderstaande afbeelding schetst Kottomtharayil wat Commvault met die segmentatie bereikt.

Kottomtharayil geeft aan dat bij het ontwikkelen van de software gekozen is voor die architectuur vanwege de principes waarvoor Commvault staat. Door het scheiden van de control plane en de data plane is data veilig, haast op ieder storageplatform.

Ook Commvault steekt een tandje bij met AI

Kijken we vervolgens naar de functionaliteit van Commvault Cloud, dan zien we dat er in het nieuwe platform vol aandacht is voor AI. Dat is op zich niet nieuw in het Commvault-platform, het beschikte met Metallic AI al over functionaliteit voor het detecteren van risico’s en het verbeteren van recovery. Gezien de massale toevoeging van extra generatieve AI aan IT-oplossingen in de afgelopen twaalf maanden, wordt echter wel wat extra’s verwacht van Commvault. Het antwoord is Arlie, de copilot die het leven van backup- en infrastructuurbeheerders simpeler moet maken. De copilot is gebaseerd op een integratie met Azure OpenAI.

Gebruikers kunnen met Arlie chatten om bijvoorbeeld analyses op te vragen over de status van hun cyberweerbaarheid. Ze kunnen Arlie echter ook vragen om een integratie of code te bouwen. Zoiets is handig als een beheerder SLA’s wil valideren voor recovery-werkzaamheden en er fouten optreden. Door de copilot code te laten schrijven kan dat sneller verlopen.

Ook wil Commvault zijn platform wat makkelijker maken door Arlie gebruikers te laten begeleiden bij taken. Hiervoor ondersteunt de copilot het configureren en aanpassen van de Commvault Cloud. Door te vragen hoe iets moet, reageert Arlie met een stappenplan. Hierbij toont de copilot ook screenshots, om visueel aan te tonen hoe iets moet.

Naast Arlie komt de Commvault Cloud met andere AI-functionaliteit om cyberweerbaarheid te vergroten. Commvault omschrijft deze als “AI to fight AI”. Het idee is dat cybercriminelen inmiddels volop AI gebruiken om ransomware-technieken te verfijnen. Door AI voeren de hackers aanvallen uit die heel erg lastig door traditionele detectietechnieken te detecteren zijn. Met AI to fight AI zijn zero-days te detecteren die backup-data al aangetast hebben, zodat data snel in quarantaine geplaatst kan worden. Bij het herstel richt Commvault zich vervolgens op het voorkomen van herinfectie.

Cleanroom Recovery en Cloudburst Recovery

Daarmee zijn we ook op een punt gekomen waar de Commvault Cloud veel aandacht aan besteedt om cyberweerbaarheid te vergroten: sterkere herstelopties. Dit komt op het platform terug met de Cleanroom Recovery. Deze omgeving is speciaal gebouwd voor de momenten na een cyberaanval. Een schone backup- en herstelomgeving is dan cruciaal. Cleanroom Recovery introduceert een geïsoleerde omgeving, waar data beschermd is tegen eventuele aanhouden cyberbedreigingen. Als het herstel daadwerkelijk gebeurd is, is in de data dan ook zeker geen malware aanwezig.

Kottomtharayil geeft aan dat de kracht van de cloud een groot voordeel is bij deze manier van herstel. Dit moet snel dataherstel mogelijk maken, zodat een getroffen bedrijf snel weer operationeel is en downtime beperkt blijft.

Een andere manier om herstelprocessen te versnellen en efficiënter te laten verlopen wil Commvault mogelijk maken met Cloudburst Recovery. Hiermee wil Commvault een probleem die het in de markt ziet adresseren. Volgens de backup-leverancier zijn andere hersteloplossingen op de markt namelijk beperkt, doordat ze een deel van de data kunnen herstellen. Cloudburst Recovery moet die beperking aanpakken dankzij automation met Infrastructure as Code en het gebruik van de schaalmogelijkheden van de cloud. Zo moet het mogelijk zijn datasets te herstellen en terug te brengen naar iedere locatie, of het nou on-premises of de cloud is.

Licentiemodel

Uiteindelijk kiest Commvault bij de lancering voor een licentiemodel waarbij bedrijven kunnen kiezen voor verschillende opties. Commvault verdeelt ze in Foundational Protection, Autonomous Recovery en Cyber Resilience. Met de eerste optie krijgen bedrijven de beschikking over de minimale Commvault Cloud-functionaliteit. Autonomous Recovery is een wat uitgebreidere versie, terwijl Cyber Resilience zich in het hoge segment bevindt. In een presentatie deelde Kottomtharayil ook hoe de opties van elkaar verschillen.

Er is nog een andere optie van de Commvault Cloud, die Platinum Resilience heet. Met deze optie nemen bedrijven een volledig beheerde dienst af, die in de optiek van Commvault de beste end-to-end cyberweerbaarheid biedt. Hierin zitten alle functionaliteiten rond backup en herstel, automatisering, testing, reporting en auditing. Ook krijgen bedrijven hiermee de beschikking over een team dat helpt bij de configuratie, validatie en herstel. Commvault is dusdanig overtuigd van de platinum-optie dat het een Commvault Protection Warranty geeft.

De weg naar cyberweerbaarheid

Commvault heeft met de introductie van Commvault Cloud een belangrijke stap gezet om de cyberweerbaarheid van bedrijven te versterken. Het zal met een update in december de stap zetten om het platform voor klanten breed beschikbaar te maken. Dan krijgen zij de beschikking over het geïntegreerde platform dat de voormalig on-premises- en SaaS-producten combineert. Begin 2024 moet de volgende stap volgen, wanneer de Platinum Resilience-optie volledig beschikbaar wordt. Commvault zal al met al stappen blijven zetten om de cyberweerbaarheid van bedrijven te blijven verhogen.

