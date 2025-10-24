Veeam vergroot data resilience met meetbare en betrouwbare security

IT-infrastructuur, data en security maken de voorbije maanden enorme ontwikkelingen door. Dat vraagt van een speler als Veeam een flink innovatietempo, want dan kunnen organisaties netjes ‘resilient’ (of weerbaar, om het mooier in het Nederlands te zeggen) blijven. De twee kernproducten, Veeam Data Platform en Veeam Data Cloud, worden dan ook fors uitgebreid. We spraken recent met Field CTO Michael Cade over de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Hoewel binnen de industrie al geruime tijd over data resilience gepredikt wordt, is het allerminst vanzelfsprekend dat bedrijven een volwassen niveau op het vlak bereiken. Zo heeft Veeam op basis van onafhankelijk onderzoek vastgesteld dat slechts één op de tien organisaties echt volwassen is als het aankomt op weerbaarheid. Dat kan en moet anders, want de kosten wanneer het misgaat zijn significant.

Van de kern…

Een van de hoofdfuncties waarmee Veeam het volwassenheidsniveau van bedrijven wil vergroten, is altijd instant recovery geweest. Hiermee kunnen organisaties virtuele machines en workloads binnen enkele minuten herstellen vanuit een backup. Dit gebeurt uiteraard allemaal zo veilig mogelijk bij het boot- en migratieproces, maar er is ook de optie om als alles staat netjes een malwarescan te doen.

Op dit vlak zijn recent de opties voor Microsoft Azure uitgebreid, maakt Cade duidelijk. Bedrijven kunnen image-based backups rechtstreeks vanuit Azure Blob Storage herstellen naar Azure-virtuele machines, ongeacht of de opslag wordt beheerd via Veeam Vault of zelfstandig wordt gehost. Dit maakt snellere disaster recovery mogelijk en vereenvoudigt het testen van workloads vóór migratie.

Voor organisaties die hun hypervisorstrategie herzien en zich deels losmaken van VMware, biedt Azure een betrouwbaar alternatief voor instant recovery. Azure-virtuele machines worden zo een extra herstelbestemming, waardoor de lijst met ondersteunde platforms verder groeit en organisaties meer flexibiliteit krijgen bij het plannen van hun disaster recovery-strategie.

…naar een nieuw fundament

Een hoofdtoevoeging uit de recente V13-release is de Software Appliance. Deze draait op Rocky Linux, in de vorm van een JeOS (Just Enough OS). Als je de architectuur van deze appliance bekijkt, dan zie je wat hem interessant maakt. Door bepaalde componenten te verwijderen en soms zelfs niet alle binaries te bevatten, verkleint het platform het oppervlak. De implementatie verloopt snel via OVA voor virtuele omgevingen en ISO voor fysieke installaties.

In combinatie met een nieuwe, webgebaseerde beheerconsole moet het managen van Veeam-omgevingen voortaan een stuk eenvoudiger zijn. De console bundelt managementfuncties en integreert data uit VeeamOne-monitoring, waardoor één overzicht ontstaat van backup-taken, beschermde workloads en de algemene infrastructuurstatus.

Continue bescherming en groei van SaaS-diensten

Anderzijds begrijpen we van Cade dat Continuous Data Protection (CDP) een significante rol gaat spelen in de langetermijnstrategie van Veeam. In versie 13 ondersteunt CDP fysieke en cloud-gebaseerde Windows- en Linux-machines, waardoor er een near-zero recovery point objective (RPO) ontstaat voor veel meer workloads. Voorheen was deze functionaliteit beperkt tot VMware-vm’s. De huidige uitbreiding is een stap naar universele replicatie tussen elke bron- en doelomgeving. Veeam ziet een toekomst waarin image-based backups continu kunnen worden gerepliceerd tussen verschillende locaties, zonder platformgrenzen.

Parallel hieraan breidt Veeam zijn Software-as-a-Service (SaaS)-portfolio verder uit. De Veeam Data Cloud ondersteunt inmiddels Microsoft 365, Azure-workloads, Salesforce en Entra ID, met AWS-ondersteuning op komst. Vooral de bescherming van Microsoft 365 groeit snel, gedreven door de stijgende vraag naar SaaS-naar-SaaS-backup. Het platform beschermt Exchange, OneDrive, Teams en later dit jaar ook Planner, waardoor samenwerkingsdata volledig worden afgedekt.

Voor organisaties die liever geen eigen infrastructuur beheren, biedt Veeam Vault een immutable, kostenefficiënte opslag zonder egress-kosten. Deze dienst vereenvoudigt disaster recovery binnen Azure en helpt bedrijven voldoen aan eisen voor gegevensretentie en immutability.

Slimmere bescherming met AI

Binnen het Veeam-ecosysteem krijgt AI een steeds prominentere rol. Om AI wat meer zichtbaar en functioneel te maken kwam het bedrijf begin 2024 namelijk met de generatieve AI-assistent Veeam Intelligence. Deze chatbot kan je met natuurlijke taal technische vragen stellen. Ook kan die rapporten genereren op basis van VeeamOne-data.

Daarnaast worden binnen Veeam vaker machine learning-algoritmes losgelaten om back-updata te analyseren op malwarepatronen en compromitteringsindicatoren, zodat potentiële ransomware-activiteiten vroegtijdig worden gedetecteerd. Deze initiatieven vallen onder het bredere programma Veeam Guardian, dat AI inzet om workloads beter te begrijpen, securityniveaus te verhogen en herstelacties te automatiseren. Guardian laat goed de ambities van Veeam zien om te evolueren van reactieve bescherming naar proactieve weerbaarheid, waarin intelligente automatisering een essentieel onderdeel vormt van databeveiliging.

De toenemende urgentie van resilience

Al deze aanpassingen en vernieuwingen zijn er op de een of andere manier op gericht om het snel veranderende dreigingslandschap te adresseren. Cyberaanvallen, en dan met name ransomware, nemen nog steeds toe in frequentie en complexiteit. Dat matcht niet met de constatering dat het niveau cyberweerbaarheid te wensen overlaat.

Nieuwe regelgeving dwingt organisaties wel om deze realiteit onder ogen te zien. Een NIS2 in onze regio vereist aantoonbaar bewijs dat back-up- en herstelprocedures effectief functioneren. Testen en valideren zijn geen vrijblijvende keuzes meer, maar wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijkheid reikt bovendien tot het hoogste niveau: auditresultaten kunnen leiden tot inhouding van bonussen of zelfs financiële en juridische sancties. De urgentie om echte operationele veerkracht op te bouwen is daarmee groter dan ooit.

Met dat begrip en besef is er hoop dat er een omslag gaat komen. Dan staat er met een solide platform voor data resilience dat meetbaarheid en betrouwbaarheid een optie klaar om te ondersteunen. Wij zijn in ieder geval benieuwd wat Veeam de komende tijd verder in petto heeft.

