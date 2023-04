Onlangs bezochten we Finout in Tel-Aviv, een bedrijf dat sinds 2021 bestaat. Sindsdien is het behoorlijk gegroeid met zijn FinOps-platform, dat cloud-uitgaven monitort en beheert. Dit om de kosten te reduceren, want organisaties zouden momenteel veel “cloud waste” hebben.

Bij het behandelen van wat Finout nou precies doet en hoe het zich ontwikkelt, is het ook essentieel om de basis van FinOps te kennen. Deze discipline bestaat al wel wat langer, maar verdient nog steeds uitleg. Dat wordt bij ons bezoek tijdens de IT Press Tour ook duidelijk, toen 60 minuten van de twee uur durende presentatie besteed werd aan het uitleggen van FinOps.

Om de kern van het begrip zo goed mogelijk weer te geven, pakken we even de beschrijving van de FinOps Foundation bij. Deze FinOps Foundation zet zich in voor de discipline en zegt het volgende: “FinOps is een evoluerende discipline en culturele praktijk voor financieel beheer in de cloud, waarmee organisaties maximale bedrijfswaarde kunnen behalen door engineering-, finance-, technology- en business-teams te helpen samenwerken aan datagestuurde uitgavenbeslissingen.”

FinOps biedt teams dus een manier om cloud-kosten te beheren. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen cloud-gebruik, maar er is wel een centraal teams dat FinOps aandrijft. Het gezamenlijke doel is om de bedrijfswaarde van de cloud te maximaliseren. Dat wil enerzijds zeggen dat er met FinOps geld bespaard kan worden, terwijl er ook manieren gevonden worden om geld te verdienen.

Verandering op weg naar winstgevendheid

Finout haalt specifiek aan dat de uitgaven aan public cloud IaaS-hardware en infrastructuursoftware sinds 2015 jaar-op-jaar explosief groeit. Naar verwachting zal die groei zich doorzetten. Bovendien zijn er SaaS-oplossingen te vinden in het gehele technologische landschap van organisaties. Denk aan middleware als Stripe en Auth0, applicaties als Slack en HubSpot en infrastructuur als AWS en Snowflake. Je kan je afvragen of dergelijke oplossingen optimaal gebruikt worden en of er wellicht kostenbesparingen te realiseren zijn.

Een situatieschets die Finout met ons deelt, maakt dit idee wat tastelijker. Stel dat je organisatie in het begin van het cloud-tijdperk koos om op AWS te draaien. Na het in gebruik nemen wordt over kosten meestal niet meer heel vaak nagedacht. Developers bouwen applicaties en ontwikkelen andere zaken voor het bedrijf. Vervolgens komen er meer IT-oplossingen bij voor een data warehouse en data lake, Content Delivery Networks en observability. Maar ook zaken als storage, databases, compute, identity en security groeien. Het hele landschap is enorm groot geworden. Alles kost geld, maar het overzicht is kwijt.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de storage vijf tot tien procent hoger uitvalt dan voorheen, zonder dat je organisatie daar echt weet van heeft. Van zulke zaken wil je volgens de FinOps-gedacht wel op de hoogte zijn. FinOps zegt daarmee niet dat de cloud slecht is en het gebruik moeten verminderen. Of, zoals Finout de vergelijking maakt: “Nee, je stopt niet met het kopen van brandstof voor je auto omdat het geld kost. Je wordt efficiënter.”

Monitoren, beheren en reduceren

Het platform van Finout combineert zodoende alle cloud-uitgaven. In deze MegaBill wordt inzichtelijk gemaakt wat de organisatie uitgeeft en waarom. Finout belooft hierbij alles te kunnen monitoren, ongeacht hoe complex de omgeving is. Binnen de MegaBill is het ook mogelijk om de kosten toe te wijzen aan de juiste plek. Er zijn standaard connectoren om de kosten van resources als Kubernetes-pods en S3-folders uit te pluizen.

Daarnaast beschikt het platform over CostGuard. Deze component speurt inactieve bronnen op en doet aanbevelingen. Zo moet het platform organisaties “alle tools bieden die je nodig hebt om op cloud-uitgaven te besparen vanaf de eerste dag”.

Tijdens de presentatie deelt Finout ook wat cijfers over wat bedrijven hebben bereikt door het platform in gebruik te nemen. Het stelt dat bedrijven 50 procent aan engineering-uren hebben bespaard door kostenmonitoring te omarmen. Ook zouden ze jaarlijks gemiddeld 20 procent kosten reduceren.

Kubernetes neemt centralere rol in

Als we wat verder kijken naar wat Finout verder wil gaan doen, dan valt op dat het zich meer gaat richten op Kubernetes-uitgaven. Tijdens de KubeCon EU-conferentie, die momenteel in Amsterdam plaatsvindt, kondigt het een “reeks tools voor kostenbeheer voor het managen, voorspellen en optimaliseren van multicloud Kubernetes-uitgaven.” Deze bieden FinOps-teams een centrale plek om de uitgaven aan Kubernetes in alle clouds te begrijpen en reduceren. Ook komt het met voorspellingen, wat weer gunstig is om organisaties de zekerheid te bieden dat de uitgaven in lijn blijven met de budgetten die ervoor beschikbaar zijn.

Finout blijft met zijn FinOps-oplossing wat dat betreft verder kijken om nieuwe mogelijkheden te bieden, ook al is het platform nog vrij nieuw. Wij zijn benieuwd hoe het bedrijf zich verder blijft ontwikkelen.

