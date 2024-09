Infoblox Universal DDI brengt alle DNS samen op één plek

Infoblox-DDI zet in op automatisering, versnelde applicatie-implementatie en vereenvoudigde operations: de volgende fase voor DDI?

Bij Infoblox stond de afgelopen jaren alles in het teken van het overbrengen van het belang van DDI in een IT-infrastructuur. De technologie dekt de netwerkdiensten DNS, DHCP en IP Address Management en draagt bij aan zowel security als automation. Het concept van deze integrale benadering is inmiddels goed ontvangen; het merendeel van de grootste multinationals vertrouwt op de DDI-aanpak. Aangezien de infrastructuur bij deze bedrijven voortdurend verandert, is het belangrijk dat Infoblox hierin meegroeit. Daarom introduceert het nu Universal DDI.

Verandering is nodig

Bijna elk groot bedrijf waar Infoblox mee samenwerkt, heeft de afgelopen jaren zijn cloudlandschap uitgebreid. Ze maken vaak gebruik van een combinatie van AWS, Microsoft Azure en Google Cloud, soms aangevuld met andere cloudplatformen. Hoewel deze ontwikkeling logisch is vanuit een innovatieperspectief, verhoogt dit de complexiteit van de IT-infrastructuur. Een groeiende infrastructuur maakt het beheer van kritieke netwerkdiensten steeds lastiger, een probleem dat het Infoblox-platform juist probeert te voorkomen.

Scott Harrell, de CEO van Infoblox, benadrukte tijdens de introductie van Universal DDI dat het tijd is om netwerkarchitecturen voor hybride multicloudomgevingen opnieuw vorm te geven. “Bij Infoblox herstructureren we daarom het beheer, de implementatie en de beveiliging van kritieke netwerkdiensten voor hybride en multi-cloudomgevingen. Het is onze missie om NetOps-, SecOps- en CloudOps-teams te voorzien van robuuste tools die de samenwerking versterken. Met deze nieuwe Suite zetten we met name in op gestroomlijnde automatisering, versnelde applicatie-implementatie en drastisch vereenvoudigde operations”, aldus Harrell.

Nieuw portaal breekt operationele silo’s af

De introductie van Universal DDI brengt een nieuw portaal met zich mee. Volgens Harrell moet dit platform verschillende IT-teams samenbrengen op één plek. Hoe dit wordt ingevuld, verschilt per organisatie. Bij sommige bedrijven verloopt het beheer via een gecentraliseerde IT-afdeling, terwijl andere organisaties lokaal beheer op verschillende wereldwijde kantoren hebben. Daarnaast werken sommige bedrijven met on-premises installaties voor meer controle, terwijl andere organisaties zoveel mogelijk cloudgebaseerd opereren. Universal DDI ondersteunt al deze scenario’s.

Een belangrijke stap die Infoblox zet, is de mogelijkheid om DNS-diensten van verschillende cloudleveranciers te centraliseren. Naast de eigen DNS-opties kan het platform nu ook goed overweg met Amazon Route 53, Azure DNS en Google Cloud DNS. Het platform synchroniseert objecten van deze diensten, zodat aanpassingen binnen de cloudleveranciers direct zichtbaar zijn in het portaal. Dit werkt ook omgekeerd: wijzigingen in het Infoblox-portaal worden direct doorgevoerd in het cloudplatform.

Ook het Infoblox-besturingssysteem NIOS speelt een belangrijke rol binnen deze strategie. In on-premises omgevingen kan NIOS worden ingezet voor implementatie in de eigen netwerkinfrastructuur. Daarnaast biedt NIOS-X as a Service ondersteuning om kritieke netwerkdiensten dichter bij gebruikers en workloads te brengen. Hierdoor kunnen IT-teams on-premises Microsoft DNS moderniseren en multicloud DNS stroomlijnen, terwijl zij DNS- en DHCP-diensten in een enkele console beheren.

Door zoveel mogelijk DNS- en DHCP-zaken in één platform te centraliseren, kunnen IT-teams eenvoudiger policy-driven netwerk- en IP-adrestoewijzing beheren voor hun gehele cloudlandschap. Dit vermindert de kans op netwerkuitval, mede dankzij sterkere failover-mechanismen. Lokaal DNS-beheer in combinatie met clouddiensten kan bovendien helpen bij het opzetten van een disaster recovery-strategie.

Samen een sterkere infrastructuur

Alle diensten communiceren met elkaar via Universal DDI. Daarnaast is er een nieuwe component toegevoegd: Universal Asset Insights. Deze tool biedt inzichten in alle netwerkassets binnen de multicloudomgeving en plaatst deze in context. Door naast DNS- en DHCP-diensten ook IPAM te integreren, maakt Universal Asset Insights het mogelijk om de gehele IT-infrastructuur in kaart te brengen en te analyseren. De IPAM-inventaris wordt continu geüpdatet, wat afrekent met foutgevoelige trackingmethodes. Universal Asset Insights identificeert bovendien automatisch ongebruikte IP-adressen en zombie workloads.

Al met al gaat de DDI-benadering van Infoblox met deze update flink vooruit. Dankzij universeel beheer, NIOS-opties en uitgebreide analyses kan netwerkbeheer aanzienlijk eenvoudiger worden ingericht. Hoe dit in de praktijk zal uitpakken, moet de toekomst uitwijzen, maar het verenigen van meerdere activiteiten heeft voor Infoblox in het verleden al succes opgeleverd. Met deze stap zet het bedrijf de volgende fase in voor het DDI-concept.

