Hoe Kaseya best-of-breed in één pakket samenbrengt

Kaseya Connect 2025 te Las Vegas is net achter de rug. Voor het mondiale publiek van de IT-platformleverancier is dit het grootste evenement en bomvol aankondigingen. Maar meer dan nieuwe productinnovaties benadrukt Kaseya de noodzakelijke kostenreductie voor dun gespreide IT-teams, horen we van Dermot McCann, Executive Vice President en General Manager voor EMEA en APJ bij Kaseya.

Het is geen wonder dat Kaseya tijdens Connect een enorme hoeveelheid aankondigingen doet. “Doordat ons portfolio zo groot is, kunnen we nooit alle aankondigingen bespreken”, aldus McCann. In plaats daarvan benadrukt hij in gesprek met Techzine het niveau van innovatie door het gehele Kaseya-platform heen, met nieuwe versies van Autotask, IT Glue, updates voor RMM-tools en cybersecurity.

De aanwas aan ontwikkelingen ontstaat veelal binnen Kaseya’s wereldwijde ontwikkelcentra in onder andere het Poolse Krakau, Dundalk in Ierland en Orlando in de VS. Echter innoveert Kaseya allesbehalve alleen, waarover later meer.

Operationele efficiëntie en waarde

De grootste aankondiging tijdens Connect betrof Kaseya 365 Ops, de nieuwste toevoeging aan de platformstrategie van het bedrijf. We hebben het hier al wat uitgebreider besproken. “Het is de eerste stap om AI praktisch te benutten binnen het Kaseya-platform om efficiëntie aan te jagen”, legt McCann uit. Er zijn diverse AI-toepassingen binnen het platform, gericht op workflow-optimalisatie binnen Kaseya 365 Endpoint, het laten samenwerken van verschillende modules binnen de Kaseya 365-suite, en het automatiseren van repetitieve taken.

Dermot McCann, Executive Vice President en General Manager voor EMEA en APJ bij Kaseya

Het doel is het verbeteren van de dagelijkse prestaties van Kaseya-partners, waaronder ticket-efficiëntie, het beheren van service desk-tickets en het beter rapporteren van de waarde die MSP’s aan hun klanten leveren. Ook is My IT Process meer geïntegreerd met de andere Kaseya-modules. De nieuwste versie van Kaseya 365 voegt een operationele laag toe die het platform verder laat reiken dan alleen het aanleveren van verschillende diensten. Het platform bestaat nu uit Kaseya 365 Endpoint voor endpointbescherming, Kaseya 365 User voor gebruikersbeheer en Kaseya 365 Operations voor operationele efficiëntie.

Best-of-breed in één pakket

De strategie van Kaseya is om een best-of-breed platformaanbieder te zijn – volgens McCann de enige partij die daartoe in staat is in de IT Management & Security-ruimte. Via overnames van bedrijven als Datto, IT Glue en Autotask heeft Kaseya een onderscheidend managementplatform opgebouwd. Maar: “het draait niet alleen om het combineren van producten”, benadrukt McCann. “De echte functionaliteit zit in de integratie, de AI binnen meerdere modules, en de gedeelde AI-functionaliteit.”

McCann ziet hierin een belangrijke verschuiving in de markt, weg van puntoplossingen naar complete platformen. Dat ligt niet aan individuele vendoren, maar de optelsom ervan. “Vendor-moeheid is een groot probleem, vooral voor kleinere MSP’s, maar eigenlijk ook gewoon voor grotere partijen door de intergatieproblemen”, stelt hij. “De doorsnee MSP heeft zo’n 15 vendoren om relaties mee te onderhouden, zelfs de kleinere onder hen.” Dat tikt fors aan. Dit betekent namelijk 15 accountmanagers, 15 evenementen, 15 support calls, 15 certificeringen enzovoort, legt McCann uit. Deze complexiteit leidt niet alleen tot extra kosten maar ook tot integratieproblemen die fouten in de hand werken. En, net zo belangrijk: je moet dit blijven doen door allerlei updates.

Kaseya’s platformbenadering belooft best-of-breed mogelijkheden binnen één geïntegreerd systeem. Dat bevordert volgens McCann workflow-efficiëntie, vermindert de werkdruk en minimaliseert fouten. Dit helpt beginnende MSP’s om op te starten en stelt bestaande MSP’s in staat om alle mogelijkheden van het platform te benutten zonder meerprijs, aldus McCann. “In vergelijking met individuele producten besparen klanten ongeveer twee derde van de kosten, in veel gevallen zelfs meer.”

Platformen overal

Hij voorspelt dat alle producten uiteindelijk platformen zullen worden, vergelijkbaar met hoe de smartphone apparaten als de TomTom, Walkman en digitale camera heeft vervangen. Feitelijk: je kunt een gloednieuwe DSLR-camera kopen die een smartphone-lens in de juiste handen ver voorbijstreeft, maar als totaalpakket is zelfs een luxueuze telefoon vele malen voordeliger en multifunctioneel.

Om terug te komen op waar de vernieuwing bij Kaseya vandaan komt: die partner-geleid en klantgedreven. “Klanten stemmen met hun geld”, zegt McCann. Tijdens Connect had het bedrijf ongeveer 300 meetings met leidinggevenden in enkele dagen tijd. Daarnaast verzamelt Kaseya feedback via support tickets, telemetrie, reacties en feature requests. De IT & Security Management-markt evolueert snel, en klanten geven aan dat ze moeite hebben om het tempo van verandering bij te houden, zowel qua snelheid als kosten.

Een belangrijk aandachtsgebied is security in het mkb-segment. “Als een partner security wil, schrikken ze vaak terug van de kosten om alle endpoints te beschermen”, legt McCann uit. Terwijl grote organisaties flink investeren in security, zien kleinere bedrijven er niet altijd de waarde van in, ondanks het feit dat de meeste cyberaanvallen juist in de mkb-ruimte plaatsvinden. Met Kaseya 365 Endpoint kunnen partners acht verschillende vendoren consolideren tegen een fractie van de kosten, stelt McCann, waardoor security voor eindgebruikers niet langer een “afterthought” hoeft te zijn.

MSP’s veranderen

McCann benadrukt ook hoe MSP’s zelf aan het veranderen zijn. “Iedereen heeft een advocaat, mensen in die beroepsgroep zijn kritieke dienstleveranciers voor middelgrote organisaties”, zegt hij. “Maar die hoeven niet elk moment klaar te staan: bij een juridische kwestie is een e-mail en een paar dagen wachttijd acceptabel.” Dit is niet het geval bij MSP’s die direct moeten reageren op securityincidenten, wat hen volgens McCann veel belangrijker maakt.

Toch hebben MSP’s met een gemiddelde nettomarge van 10 procent niet dezelfde ademruimte als bijvoorbeeld advocatenkantoren (35-45 procent). McCann noemt MSP’s daarom “helden van de industrie” die door hun penibele situatie moeite hebben om voorop te blijven. Ze zijn vaak afhankelijk van een paar grote klanten en kunnen moeilijk investeren in versterkte security of ermee experimenteren. Een belangrijk doel van Kaseya is om het profiel van deze MSP’s te verhogen met hogere marges. Niet als bedankje, maar als motorblok voor broodnodige verbetering.

De aankomende regionale Kaseya-evenementen, zoals in Dublin, zullen inspelen op lokale nuances met sessies door lokale sprekers en thought leadership rondom specifieke kwesties per markt. In Europa ligt de nadruk vooral op een compliance-gedreven aanpak, bijvoorbeeld. Kaseya wil tijdens haar evenementen niet alleen aankondigingen doen, maar ook expertise delen en namens MSP’s de expert zijn op gebieden waar zij zelf niet de capaciteit voor hebben. Zo poogt Kaseya trouw te blijven aan het principe “Think globally, act locally” in haar content en aanbod.