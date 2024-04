Nieuw alles-in-een abonnement maakt het mogelijk voor MSP’s om de omgevingen van klanten vanuit een enkel abonnement te beheren, beveiligen, back-uppen en automatiseren.

Kaseya’s CEO Fred Voccola heeft het al jaren over de complexe situatie waarin veel MSP’s zich bevinden. Deze moeten steeds meer werk verzetten, maar dat moet ook steeds efficiënter gebeuren. Het aantal tools dat MSP’s hierbij kunnen inzetten neemt ook alleen maar toe. We schreven hier enkele jaren geleden nog dit artikel over.

De platformbenadering van Kaseya

Om de problemen van MSP’s aan te pakken, heeft Kaseya een eigen platform gebouwd, KaseyaOne. Dat fungeert als de spil van het aanbod van Kaseya, waar inmiddels ook het aanbod van Datto volledig in is geïntegreerd. Dit maakt het mogelijk voor MSP’s om vanuit een centrale omgeving te opereren. Zeker met de almaar toenemende complexiteit en aantallen tools waar we het hierboven over hadden, is dat al een goede ontwikkeling voor MSP’s.

Voor de klanten van MSP’s verandert er op het eerste gezicht echter niet zoveel in dit scenario. Die moeten nog altijd licenties en abonnementen afsluiten op meerdere tools. Dat kan soms in de papieren lopen. MSP’s kunnen binnen de budgetten van hun klanten soms dan ook net niet alles leveren wat ze eigenlijk zouden willen en moeten leveren. Met name op het gebied van cybersecurity zijn de klanten van MSP’s, doorgaans MKB’ers, behoorlijk kwetsbaar. Daar moet je dan als MSP eigenlijk niet op beknibbelen. Toch gebeurt dat wel.

Kaseya 365

Kaseya 365 is de volgende stap die Kaseya zet in het steeds verder integreren van het aanbod. In dit geval gaat het niet om een technische integratie, maar een operationele. Kaseya 365 houdt in dat MSP’s een enkel abonnement afsluiten en dat dus ook doorzetten naar hun klanten. Onder Kaseya 365 vallen alle belangrijke zaken, te weten remote monitoring and management (RMM), endpoint detection and response (EDR), managed detection and response (MDR), patch management, ransomware rollback en endpoint back-up.

Hieraan voegt Kaseya ook nog twintig zogeheten core automations toe. Deze automations zijn eveneens erg belangrijk voor MSP’s, omdat deze helpen om alles zo efficiënt mogelijk in te richten. We schreven hier vorig jaar al eens een uitgebreider verhaal over, toen we aanwezig waren bij DattoCon in Miami. Lees dat verhaal over Cooper AI en de Cooper Bots ook vooral nog even terug.

Radicale versimpeling

Kaseya 365 is een radicale versimpeling van hoe MSP’s samen met Kaseya hun klanten bedienen. Niet alleen vanuit operationeel oogpunt, bij de selectie wat wel en wat niet te selecteren voor klanten. Het is vooral qua kostenplaatje een grote stap vooruit voor MSP’s. Dat is althans de belofte. Een abonnement op Kaseya 365 zou volgens het bedrijf maar een fractie kosten van wat het kost om alle afzonderlijke onderdelen af te nemen.

Kaseya 365, gekoppeld aan een efficiëntere manier van werken, moet er op zijn beurt weer voor zorgen dat MSP’s van de ene op de andere dag een stuk meer winst gaan maken. Voccola heeft het over een winstgroei van 30-50 procent. Daarnaast hoeven MSP’s niet meer allerlei moeilijke beslissingen te nemen over welke onderdelen ze wel af gaan nemen voor hun klanten. Het zit er allemaal standaard in. Uiteraard is het doel van Kaseya hiermee dat het portfolio nog breder ingezet gaat worden.

Al met al is Kaseya 365 een grote aankondiging. Niet alleen voor Kaseya, maar ook zeker voor de MSP’s en daarmee ook de klanten van die MSP’s. Als je Kaseya al wat langer volgt, is het echter ook een heel logische volgende stap, na de ontwikkelingen van het bedrijf in de afgelopen tien jaar. De overnames, de uitbreiding van het portfolio, de integratie van de onderdelen met en in elkaar, KaseyaOne en nu dus Kaseya 365.