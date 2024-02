Kaseya/Datto is verhuisd naar de UP Office Building aan het IJ in Amsterdam. Voor de opening waren ook CEO Fred Voccola en CMO Mike Sanders aanwezig. Het kantoor zal gelden als hoofdlocatie voor de Europese markt.

Het voormalige hoofdkantoor van Datto stond aan de Zuidas. Voor bestaande Datto-klanten en -MSP’s geldt dat zij voortaan op de nieuwe locatie langs kunnen komen om zaken te doen. Wel laat de aanwezigheid van Voccola zien dat ook Kaseya een vuist wil maken in Europa. Datto is momenteel een stuk prominenter aanwezig op dit continent dan het aanbod van Kaseya, maar daar zal men verandering in hopen te brengen.

Vanuit het kantoor zal Kaseya/Datto verschillende ondersteuningsdiensten bieden, naast sales- en marketing-activiteiten. Ook geldt de Amsterdamse locatie als centraal punt voor activiteiten binnen de Benelux.

Gericht op groei

Het nieuwe kantoor dient dus de snelle groei van het bedrijf te beantwoorden, iets dat volgens Kaseya/Datto niet enkel voor hen geldt. Organisaties zijn wereldwijd op zoek naar automation, een vereenvoudiging van IT-platforms en een hogere efficiëntie.

Kaseya/Datto is mede dankzij de overname verdubbeld in omvang en zegt daarmee een nieuwe fase in de eigen ontwikkeling te hebben bereikt. “De investeringen zitten voor een groot deel in account management voor zowel de Benelux organisatie als voor diverse teams welke de Nordics-, Benelux- en DACH-markt bedienen. Dit alles zal de hechte relatie met onze MSP’s verder verstevigen,” laat het bedrijf weten.

Bestaande Datto-klanten die ook Kaseya IT Complete afnemen, krijgen hier steeds meer voordelen van. Zo onderstreepte Kaseya eind 2023 dat het continu blijft integreren met het Datto-aanbod. Inmiddels zegt het zich uitsluitend te richten op MSP’s “waar ook de portfolio van 40+ diensten volledig is afgestemd,” inclusief Kaseya IT Complete.

Lees ook: Kaseya onthult innovaties tijdens eerste Kaseya Dattocon Europe