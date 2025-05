Zit er nog innovatie in LLMs? Techzine Talks duidt de toekomst van AI-modellen

De razendsnelle ontwikkeling van Large Language Models (LLMs) heeft de technologiewereld de afgelopen jaren in zijn greep gehouden. Maar nu Claude 4 van Anthropic met gemengde reacties is ontvangen, net als de modellen van OpenAI, rijst de vraag: zijn we aan het einde gekomen van de grote innovatiesprongen in AI? In deze aflevering van de Techzine Talks gaan daar dieper op in.

De lancering van Claude 4 laat een patroon zien dat we vaker zien bij nieuwe modelversies: de initiële reactie is teleurstellend omdat mensen een grotere doorbraak hadden verwacht. Als je kijkt naar de benchmarks die Anthropic zelf heeft vrijgegeven, zien we minimale percentage verschillen tussen Claude 3.7 en 4.

Dit roept de vraag op of de naamgevingsconventies in de AI-wereld misschien verkeerde verwachtingen scheppen. Een sprong van versie 3 naar 4 suggereert een grote vooruitgang, terwijl de werkelijke verbeteringen incrementeel zijn. Dit fenomeen zagen we eerder bij de overgang van GPT-3 naar GPT-4, en nu wachten we nog steeds op GPT-5.

Kleiner en efficiënter in plaats van groter en krachtiger

De focus in LLM-ontwikkeling verschuift van “groter is beter” naar “efficiënter is beter.” Neem bijvoorbeeld Llama 2, dat in augustus 2023 uitkwam met 70 miljard parameters, terwijl Llama 3 negen maanden later werd gelanceerd met slechts 8 miljard parameters. Negen keer kleiner, maar toch beter presterend. Deze trend naar kleinere, efficiëntere modellen heeft grote implicaties voor de toegankelijkheid en commerciële levensvatbaarheid van AI-technologie.

Consolidatie rond drie grote spelers

Een andere duidelijke trend die we bespreken in het AI-landschap, is dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de top drie spelers (OpenAI, Anthropic en Google) en de rest van de AI-wereld. Bedrijven als Cohere, Mistral en DeepSeek, die eerder nog veel aandacht kregen, lijken nu op grote achterstand te staan. Ook de eigen modellen van AWS en Azure lijken nog geen potten te kunnen breken. Al moet je al die spelers in de AI-markt niet onderschatten, er is maar één nieuw LLM nodig en de markt kan er zomaar anders uit zien.

Innovatie niet meer bij LLM’s maar bij AI Agents en persoonlijke assistenten

Hoewel de verbeteringen van LLM’s misschien teleurstellen, zien we de innovatie verschuiven naar integratie en toepassingen. AI Agents, is waar alle organisaties nu op focussen, daarmee kan je snel een groot verschil maken in je organisatie. De volgende stap is Agent2Agent communicatie, waarbij die agents ook met elkaar kunnen communiceren en daarna krijgt iedereen zijn eigen persoonlijke assistent.

Een nieuwe fase van AI-ontwikkeling

Al met al zijn we na alle grote sprongen met de diverse LLM’s nu aangekomen bij een andere fase van innovatie. Innovatie in AI komt niet meer van een LLM, maar van veel kleinere modellen, de ontwikkeling van agents en het breder beschikbaar maken van de technologie. Daarbij spelen zaken als efficiëntie, specialisatie en praktische toepassingen een veel grotere rol.

