DataCore zet vrijheid, bescherming en langdurig data bewaren centraal

DataCore is in de afgelopen tijd enorm gegroeid door een reeks overnames en organische uitbreiding. Waar staat het bedrijf en platform vandaag de dag? We spraken met CEO Dave Zabrowski en Director Solution Architect EMEA SE Said Boukhizou over de ontwikkelingen. Drie kernprincipes staan momenteel centraal: vrijheid van infrastructuur, bescherming van data en het bewaren van digitale assets op de lange termijn.

Vrijheid betekent in dit geval dat organisaties niet afhankelijk hoeven te zijn van specifieke hardware, hypervisors of cloudplatformen. Zabrowski omschrijft dit ook wel als “breaking down the walls”, iets wat volgens DataCore actueler is dan ooit. De strijd tegen vendor lock-in, die vooral sinds de overname van VMware door Broadcom bij bedrijven speelt, vormt een belangrijk uitgangspunt. Bedrijven willen hun data kunnen beheren zonder jarenlang vast te zitten aan een bepaald ecosysteem of kostbare licentieconstructies.

Daarnaast staat bescherming centraal. Systemen moeten bestand zijn tegen cyberaanvallen, hardwarestoringen en menselijke fouten, zodat bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft. DataCore belooft dat intellectueel eigendom en bedrijfsinformatie te allen tijde veilig blijven, ook wanneer personeel tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in weekenden of vakanties.

Als derde constateert DataCore dat investeringen in infrastructuur en data storage toekomstbestendig moeten zijn. Historische gegevens, ontwerpen en digitale assets moeten toegankelijk blijven zonder dat elke technologische vernieuwing tot nieuwe kosten leidt. Een goed rendement op data-investeringen blijft voor DataCore dan ook een belangrijk doel.

Elke keuze in productontwikkeling en strategische richting wordt aan een van bovenstaande drie waarden getoetst.

Toenemende complexiteit bij organisaties

Veel organisaties worstelen met terugkerende vragen over beschikbaarheid, security en flexibiliteit. Is data altijd toegankelijk? Draait de infrastructuur stabiel? Kan men voldoen aan regelgeving als GDPR en NIS2? En hoe flexibel is de organisatie in het schakelen tussen cloud, on-premises en edge?

Volgens DataCore ligt de kern van deze uitdagingen in de toenemende complexiteit van moderne IT-omgevingen. De verschuiving van on-premises infrastructuren naar cloud en van virtuele machines naar containers heeft geleid tot een veelheid aan technologieën die naast elkaar bestaan. Die complexiteit hoeft echter geen vijand te zijn van betrouwbaarheid. DataCore wil juist helpen om stabiliteit te behouden terwijl organisaties blijven moderniseren.

Steeds meer bedrijven willen bovendien de controle over hun data behouden zonder voortdurend nieuwe hardware of licenties aan te schaffen. De belofte van DataCore is dan ook helder: data moet blijvend beschikbaar blijven, ongeacht de technologie die eronder ligt of het tijdperk waarin het zich bevindt.

Van middeleeuwse muren naar digitale bescherming

Vlak voor onze gesprekken met Zabrowski en Boukhizou vergelijkt DataCore in een presentatie zijn product met middeleeuwse muren. Drie meter dikke muren van eeuwenoude gebouwen hebben honderden jaren menselijke geschiedenis beschermd. DataCore gebruikte het als metafoor voor moderne databescherming. Waar manuscripten ooit veilig lagen achter stenen muren, is hedendaagse informatie kwetsbaar door de afhankelijkheid van servers, platforms en complexe infrastructuren.

Zabrowski benadrukt dat DataCore streeft naar data storage die vandaag, morgen en ook vooral een lange tijd beschikbaar blijft. Data vertegenwoordigt immers kennis, documentatie en mensen. Verlies daarvan heeft directe gevolgen voor organisaties. Die filosofie sluit aan bij de uiteenlopende klantenkring van DataCore. Van storage-beheerders en filmmakers tot artsen en onderzoekers – ze vertrouwen op technologie om kritieke informatie veilig te stellen en toegankelijk te houden.

Digitale veerkracht als noodzaak

De vergelijking met een eeuwenoud kasteel illustreert de overgang van fysieke naar digitale bescherming. Waar vroeger dikke muren volstonden om informatie te bewaren, zijn nu digitale systemen nodig die uitval en dataverlies voorkomen. Moderne organisaties produceren dagelijks meer data dan ooit, maar een enkele cyberaanval of technische storing kan dat in een ogenblik tenietdoen. DataCore ziet het als zijn missie om te voorkomen dat bedrijven hun digitale geheugen verliezen.

Het bedrijf positioneert zich als hoeder van data. Oftewel, een platform dat organisaties helpt onafhankelijk, beschermd en toekomstbestendig te blijven. De tijd zal moeten uitwijzen hoe haalbaar de belofte is, maar de richting is duidelijk. DataCore gelooft dat data eeuwigdurende bescherming verdient.

Groei door innovatie en acquisitie

Om de visie kracht bij te zetten, heeft DataCore zijn portfolio uitgebreid met twee strategische overnames (StarWind en Arcastream). Ook is er een nieuw partnermodel, waarmee de Amerikaanse storageleverancier partners meer mogelijkheden geeft om bedrijven te helpen bij vraagstukken rond unified storage, cyber resilience en AI-workloads.

Unified storage, waarbij block-, file- en object-opslag in één platform worden samengebracht, wordt binnen de markt steeds meer de standaard. Cyber resilience is daarnaast een noodzaak, terwijl klanten tegelijk meer vrijheid eisen om software te draaien op commodity hardware en data flexibel te verplaatsen tussen on-premises en cloudomgevingen.

Tegelijkertijd staan IT-budgetten onder druk door economische onzekerheid en geopolitieke spanningen. Organisaties zoeken manieren om kosten te verlagen zonder aan functionaliteit in te boeten. Bovendien worden applicaties steeds vaker toegespitst op specifieke sectoren, zoals media, industrie en gezondheidszorg. DataCore ziet deze trends als aanleiding om zijn portfolio te herzien en beter af te stemmen op de actuele marktbehoefte.

Arcastream opent de deur naar HPC en AI

De eerste overname van dit jaar, Arcastream, is een parallel file system voor HPC- en AI-workloads. De technologie draait op standaardhardware en werkt momenteel vooral met Dell, maar kan eenvoudig worden uitgebreid naar andere leveranciers. Arcastream biedt klanten vrijheid van data lock-in: het file system maakt data toegankelijk ongeacht de onderliggende infrastructuur. Voor bedrijven die hun omgeving willen moderniseren zonder afhankelijk te worden van één vendor is dat een groot voordeel.

Voor high-performance computing en AI was een nieuwe tool binnen het Software-Defined Storage (SDS)-aanbod nodig. Voor deze type workload zijn prestaties, schaalbaarheid en datatoegankelijkheid cruciaal.

Tip: DataCore via overname Arcastream sterker in file storage

StarWind brengt veerkracht aan de edge

Later dit jaar kwam er ook StarWind bij. Deze partij houdt zich bezig met Hyper-Converged Infrastructure (HCI) voor edge-omgevingen, het midden- en kleinbedrijf en remote office/branch office (ROBO)-toepassingen. Volgens Zabrowski is met de overname van StarWind de DataCore.NEXT-visie waar sinds 2018 aan gewerkt wordt, daadwerkelijk af. De visie is gericht op het slaan van een brug tussen de kern (on-premises), cloud en edge.

StarWind integreert compute en storage in één oplossing, waardoor partners klanten een complete infrastructuur kunnen aanbieden die eenvoudig te implementeren en te beheren is. De technologie biedt enterprise-grade betrouwbaarheid en hoge beschikbaarheid, ook aan de rand van het netwerk. Proactieve ondersteuning zorgt ervoor dat potentiële problemen al worden opgelost voordat ze impact hebben op de productieomgeving.

StarWind sluit ook aan bij de filosofie waar we dit artikel mee begonnen: vrijheid in de keuze van hardware en hypervisor. DataCore’s SANsymphony kon al wel het nodige rond HCI-configuraties, maar vooral rond enterprise virtualisatie in datacenters. StarWind brengt vergelijkbare veerkracht naar edge-omgevingen en remote kantoren.

Puls8 brengt bescherming naar containers

Naast deze overnames is er binnen het DataCore-portfolio sinds kort Puls8 zichtbaar. Dit is in werkelijkheid niet een geheel nieuwe technologie, maar een rebranding van wat eerder Bolt genoemd werd. Boukhizou legt uit dat de keuze voor de nieuwe naam duidelijker moet maken dat de oplossing gemaakt is voor Kubernetes, afgekort ook wel K8s.

Deze oplossing richt zich op enterprise resilience voor cloud-native workloads en biedt Kubernetes-omgevingen dezelfde bescherming als traditionele virtualisatie. Puls8 bouwt voort op OpenEBS, het open sourceproject dat gekoppeld is aan Bolt en nu Puls8, en voegt replicatie, snapshots en andere geavanceerde functionaliteit toe.

Steeds meer organisaties stappen over van virtualisatie naar containerisering. Daardoor groeit de behoefte aan persistente storage die betrouwbaar, schaalbaar en eenvoudig te beheren is. Puls8 biedt die brug en sluit aan bij DataCore’s visie op duurzame databescherming.

Portfolio groeit mee met bedrijven

Met de verschillende oplossingen heeft DataCore een portfolio opgebouwd dat uiteenlopende gebruiksscenario’s ondersteunt. SANsymphony blijft de kern voor block storage in virtualisatieomgevingen, Swarm verzorgt object storage, StarWind bedient de edge, Nexus (de nieuwe naam van Arcatream) richt zich op HPC en AI en Puls8 biedt persistente storage voor containers.

Hoewel de technologieën van elkaar verschillen, is de onderliggende gedachte dezelfde. DataCore wil geen losse producten verkopen, maar complete oplossingen die organisaties helpen om hun continuïteit te waarborgen, hun infrastructuur te moderniseren en hun data te beschermen tegen verlies of veroudering.