DataCore rondt HCI-aanbod af via overname StarWind

DataCore heeft StarWind overgenomen, waarmee het bedrijf zijn hyper-converged infrastructure (HCI) aanbod completeert. StarWind’s HCI-oplossingen zijn ontwikkeld mkb’ers, edge-locaties en remote office/branch office (ROBO)-toepassingen.

We spraken bij het bekendmaken van de overname met DataCore-CEO Dave Zabrowski. Hij geeft aan dat StarWind een pion is binnen de visie van zijn bedrijf om een universeel storageportfolio aan te bieden – van de core naar de cloud en de edge. Men duidt dit ook wel aan als de DataCore.NEXT-visie, die het leven zag bij het aantreden van Zabrowski in 2018. Het doel was om het bedrijf te transformeren van een one-product company naar een allround storage-aanbieder met oplossingen voor block, file, object en container storage. Deze laatste overname richt zich specifiek op het versterken van de edge-toepassingen binnen het DataCore-aanbod.

Plaats StarWind binnen aanbod

Laten we voor we de plek van StarWind bespreken eerst eens kijken naar het huidige aanbod. In 2021 werd Caringo overgenomen voor S3 object storage, het product dat nu bekend staat als Swarm. Een jaar later volgde MayaData voor het OpenEBS container-native storage product, en in 2023 kwam WIN (AI+) voor AI-enabled workflows erbij.

2025 blijkt echter het jaar te zijn waarin DataCore het gaspedaal vol intrapt. In februari werd namelijk Arcastream overgenomen, waarmee DataCore zijn positie in file storage verder versterkte. Arcastream biedt een parallel file system als aanvulling op block-gebaseerde en object-gebaseerde opslag. Nu, met het aantrekken van StarWind, voegt het bedrijf een purpose-built HCI-appliance toe voor kleine en middelgrote bedrijven, edge-locaties en remote office/branch office-toepassingen.

“Dit is echt de voltooiing van onze DataCore.NEXT-visie”, geeft Zabrowski aan. “We hebben nu best-in-class producten voor block, file, object en containers. Dit zijn allemaal op zichzelf staande producten die uitblinken op het gebied van prestaties, beschikbaarheid en Total Cost of Ownership.”

Verschillen tussen bestaande en nieuwe HCI-oplossingen

Hoewel DataCore al actief was in de HCI-markt, brengt de StarWind-oplossing belangrijke differentiatie. Het bestaande SANsymphony-product van DataCore kon wel in een HCI-configuratie worden ingezet, maar vereiste daarvoor een partner die de block storage zou combineren met een networking stack en hypervisor in een appliance.

StarWind daarentegen biedt een kant-en-klare geïntegreerde oplossing. “In tegenstelling tot onze huidige oplossing heeft StarWind die integratie volledig zelf gedaan”, legt Zabrowski uit. “Ze zijn hypervisor-agnostisch, dus ze hebben producten die werken met VMware, Microsoft Hyper-V en KVM. Dit alles is samengebracht in een purpose-built appliance, inclusief networking stack, compute, storage en hypervisor.”

StarWind heeft zich gespecialiseerd in omgevingen waar weinig of geen IT-resources aanwezig zijn. Het biedt hiervoor een fleet manager voor remote beheer. Het product kan bijvoorbeeld in een winkel worden geplaatst waar helemaal geen IT-resources zijn. Er is misschien alleen een winkelmanager. De doos wordt geleverd, aangezet, verbonden met wifi en alles wordt op afstand gedaan.

Naast retail doet StarWind het ook goed in de scheepvaartindustrie, zoals cruiseschepen die een datacenter-in-een-box nodig hebben, soms offline en soms online. Ook in IoT-toepassingen voor productie, waar fabrieken op verschillende locaties goederen produceren, vindt het product zijn weg.

Marktkansen door Broadcom-VMware overname

Zabrowski ziet in de recente overname van VMware door Broadcom een kans voor DataCore en StarWind. “Broadcom heeft een zeer goede kans gecreëerd voor ons in de markt”, zegt hij. “StarWind heeft daarvan geprofiteerd. Hun business is aanzienlijk gegroeid ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk door het gat te vullen dat is ontstaan door de Broadcom-VMware overname.”

Volgens Zabrowski hebben IT-afdelingen wereldwijd, ongeacht grootte of branche, allemaal hetzelfde probleem: ze bewegen actief weg van VMware. Dit gebeurt ofwel door over te stappen naar andere hypervisors, waar een hypervisor-agnostisch product als StarWind goed van profiteert, ofwel door de gelegenheid aan te grijpen om naar Kubernetes-containers te migreren en hypervisors volledig over te slaan.

Toekomstplannen en integratie

DataCore integreert het volledige StarWind-team, inclusief het management, in de eigen organisatie. Ook worden de ongeveer 2.000 klanten van StarWind overgenomen. De onderliggende producten blijven als zelfstandige oplossingen bestaan. “De code blijft zoals die is”, aldus Zabrowski. “We zullen een management layer hebben en een geïntegreerde oplossing die ook enkele AI-toepassingen zal bevatten. We richten ons op de herfst voor deze oplossing, maar dat gebeurt op managementniveau. Op dataniveau blijven het unieke producten met de best-in-class mogelijkheden die ze vandaag hebben.”

Voor bestaande DataCore-gebruikers die interesse hebben in StarWind, zal het bedrijf naast het huidige aanbod van permanente licenties en complete appliances ook terugkerende termijnlicenties introduceren. Dit stelt gebruikers in staat om op OPEX-basis te kopen, net zoals ze dat doen met andere DataCore-producten.

Uniek verkoopargument

Wanneer gevraagd naar wat StarWind onderscheidt van concurrenten, wijst Zabrowski op de doelgroep en specifieke kenmerken: “Nutanix is een zeer dure oplossing, meestal voor grote ondernemingen met IT-afdelingen. Scale heeft oudere technologie en is niet hypervisor-agnostisch. StorMagic worstelt met het krijgen van commerciële tractie omdat ze geen effectief kanaal hebben opgebouwd.”

De belangrijkste differentiator van StarWind ligt volgens hem in het fleet management systeem. Dit maakt het product bijzonder geschikt voor gedistribueerde omgevingen zonder IT-personeel ter plaatse. In combinatie met DataCore’s bredere portfolio biedt dit klanten nu een universele opslagoplossing die alle scenario’s dekt, van core tot cloud en edge.

