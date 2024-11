HPE VM Essentials Software is het eenvoudige alternatief voor VMware vSphere

HPE gaat zijn KVM-gebaseerde virtualisatie-oplossing volgende maand beschikbaar maken voor klanten. Met HPE VM Essentials Software kunnen klanten aan de slag om hun VM’s te virtualiseren, dit kan binnen de HPE Private Cloud-oplossingen maar ook op eigen hardware. Klanten kunnen HPE VME dus ook los afnemen bij HPE.

Eerder dit jaar kondigde HPE tijdens HPE Discover in Las Vegas al aan dat het aan een virtualisatie-oplossing werkt. De naam van VMware werd toen tactvol omzeild, maar het was voor iedereen duidelijk dat HPE een alternatief wil bieden voor VMware-klanten die de prijsverhogingen die door Broadcom zijn doorgevoerd, niet kunnen betalen. HPE mikt dan ook specifiek op klanten die voornamelijk gebruik maken van vSphere. Met HPE VME kun je overigens beide beheren: VM’s die op vSphere draaien, maar ook die op HPE VME draaien.

HPE benadrukt het scherpe aanbod van HPE VM Essentials Software

HPE laat weten dat klanten flink kunnen besparen op de kosten door over te stappen op HPE VME. Het bedrijf hanteert een prijs per socket, een model waar klanten al bekend mee zijn en in veel gevallen de voorkeur aan geven boven een abonnementsmodel.

Met HPE VM Essentials Software moet het vooral eenvoudig worden om VM’s te beheren. Daarnaast heeft HPE gewerkt aan ondersteuning voor veelvoorkomende storage-protocollen, gedistribueerde workloads, hoge beschikbaarheid, live migraties en geïntegreerde dataprotectie.

Commvault en Cohesity hebben getekend als partner van HPE om ondersteuning te bieden voor het maken van backups van VM’s op het HPE VME platform. Dat is echter nog maar het begin, veel andere partners en applicaties zullen de komende maanden ondersteuning gaan bieden voor HPE VME.

Daarnaast beschikt HPE zelf ook over een breed softwareportfolio dat direct ondersteuning zal bieden voor HPE VME. Denk bijvoorbeeld aan Cloudphysics, Zerto, Morpheus en OpsRamp.

In onderstaande video is een demo te zien van HPE VME, hierin wordt de eenvoud van het beheer snel duidelijk.

Morpheus Data moet zorgen voor snelle adoptie en beheer

Afgelopen zomer heeft HPE de overname van Morpheus Data afgerond. Morpheus Data is een tool voor hybrid cloud management en een application infrastructure automation engine. Met Morpheus Data kan men dus workloads beheren op verschillende hypervisors, maar ook migratie inzetten van de ene naar de andere hypervisor. Vooral dat laatste is erg belangrijk voor de uitrol van HPE VME. HPE-klanten kunnen straks gebruik maken van Morpheus Data om hun VMware-workloads eenvoudig te migreren naar HPE VME.

De overname van Morpheus Data is nog redelijk recent, de vraag is welke rol deze software gaat krijgen binnen het HPE portfolio.

Beschikbaarheid

Op 24 december 2024 zal HPE VME beschikbaar komen als zelfstandige oplossing. Klanten van HPE GreenLake Private Cloud moeten iets meer geduld hebben, zij kunnen volgend voorjaar aan de slag met HPE VME binnen hun private cloud omgeving. Zij kunnen dan beginnen met het migreren van hun VMware instances naar VME binnen hun private cloud-omgeving.