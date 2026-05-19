Dell PowerStore Elite brengt 3x meer performance en 6:1 data reductie

Dell Technologies introduceert PowerStore Elite, een volledig vernieuwde versie van zijn enterprise storage-platform. De nieuwe generatie levert tot drie keer meer prestaties en dichtheid dan de voorgaande generatie. In het 3U chassis past maar liefst 5,8 petabyte aan data en wordt geleverd met een 6:1 data reductie garantie.

PowerStore Elite is beschikbaar in drie nieuwe modellen: de PowerStore 1500, 5500 en 9500. Het platform ondersteunt block, file, virtuele machines en container-workloads op één systeem, met mixed-generation clustering die bestaande PowerStore-klanten in staat stelt de nieuwe generatie te adopteren zonder downtime of datamigatie.

Software als fundament

Het prestatieverhaal begint bij software. Dell introduceert Autonomous Data Path intelligence, een machine learning-functie die per I/O-operatie optimaliseert voor zowel TLC als QLC flash. Dat is relevant omdat QLC-drives goedkoper zijn maar traditioneel als minder geschikt zijn voor intensieve workloads. De nieuwe software-intelligentie moet dat verschil wegnemen.

Nieuw is ook Metadata Acceleration, een software-update die reads tot 70 procent sneller maakt voor alle PowerStore-klanten. Ook via een software-update op al bestaande systemen. Daarnaast introduceert Dell log-structured metadata voor hogere capaciteit en levensduur op high-capacity drives. Ook kan het deduplicatie toepassen op ongestructureerde data die capaciteit vrijmaakt zonder prestatie-impact.

Nieuwe hardware

De hardware is volledig vernieuwd. PowerStore Elite stapt over op industry-standard E3 NVMe low-profile drives. Dat geeft klanten meer keuzevrijheid en beschermt hen tegen de huidige krapte in de flash-markt.

PowerStore Elite heeft tot 50 procent meer Intel Xeon Scalable Processor-cores dan zijn voorganger. Verder is er DDR5-geheugen, PCIe Gen 5 en een nieuwe 200Gb RDMA node interconnect voor betere interne load balancing en failover. Elk appliance kan voorzien worden van maximaal 40 netwerkpoorten met ondersteuning voor 64Gb Fibre Channel (upgradable tot 128Gb) en is voorbereid op 200/400Gb Ethernet.

6:1 data reductie garantie

Dell verhoogt zijn data reductie garantie van 5:1 naar 6:1 en claimt daarmee de beste garantie in de primaire storage-markt te hebben. De garantie geldt voor nieuwe arrays die initieel draaien op PowerStoreOS 5.0.

AI-gestuurde automatisering en ransomware-detectie

PowerStore Elite integreert Dell AIOps voor fleet-wide automatisering. Dell claimt dat de ingebouwde intelligentie handmatige beheertaken met tot 95 procent kan verminderen en problemen tot tien keer sneller oplost dan traditionele methoden.

Nieuw is Dell Cyber Detect, een ransomware-detectiefunctie die data op byte-niveau inspecteert. De technologie is gebaseerd op die van Index Engines en detecteert ransomware-corruptie met een geclaimde nauwkeurigheid van 99,99 procent, getraind op duizenden ransomware-varianten. Cyber Detect wijst de laatste schone kopie aan zodat organisaties snel kunnen herstellen. De functie is ook beschikbaar voor PowerMax. Cyber Detect voor PowerStore is beschikbaar in Q3 2026, voor PowerMax verschijnt deze in de tweede helft van 2026.

Beschikbaarheid

Dell PowerStore Elite is vanaf juli 2026 wereldwijd beschikbaar.

