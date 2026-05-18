Dell kondigt AI Factory-uitbreidingen aan op Dell Technologies World

Dell Technologies heeft op Dell Technologies World in Las Vegas flink wat uitbreidingen aangekondigd voor de Dell AI Factory with NVIDIA. De aankondigingen beslaan het AI Data Platform, nieuwe rack-infrastructuur, koeling en een formeel ecosysteemprogramma met partners als Google, OpenAI, Palantir en SpaceXAI.

Dell Technologies heeft inmiddels bij meer dan 5.000 klanten wereldwijd de AI Factory uitgerold. Met de nieuwe aankondigingen van vandaag wil het bedrijf organisaties helpen om AI verder op te schalen. De focus ligt op AI infrastructuur die ze zelf beheren en met data die het datacenter niet verlaat. Naast het datacenter introduceren ze ook de Dell Deskside Agentic AI, de lokale workstation-oplossing voor agentic AI.

Dell AI Data Platform

Dell kondigt meerdere uitbreidingen aan voor het Dell AI Data Platform. De orchestratielaag ondersteunt nu het indexeren van miljarden ongestructureerde bestanden en het koppelen ervan aan governed data pipelines. Via een samenwerking met Starburst en NVIDIA biedt het platform GPU-versnelde SQL-analytics, tot zes keer sneller op NVIDIA Blackwell-hardware, met toekomstige ondersteuning voor NVIDIA Vera.

De nieuwe ObjectScale X7700 appliance levert 45 procent meer opslagcapaciteit dan de vorige generatie, met flexibele compute-to-storage-schaling. Er komt ondersteuning voor 245 TB all-flash drives waarmee de flash-dichtheid zal verdrievoudigen. Via integratie met NVIDIA Omniverse kunnen enterprise-datastores direct worden gekoppeld aan digital twins en physical AI-workflows. De Dell ObjectScale op PowerEdge R7725xd-servers heeft daarnaast NVIDIA-certificering op Foundation-niveau ontvangen, dit betekent dat het geschikt is voor zeer snelle data toegang in omgevingen met veel GPU’s.

Dell PowerRack binnen 6,5 uur up and running

Dell PowerRack is een nieuw turnkey rack waarin compute, networking en storage zijn gecombineerd en gevalideerd. Het systeem is helemaal op maat samen te stellen en binnen 6,5 uur na levering kan het rack operationeel zijn.

Het is niet iets nieuws, want Dell levert al veel langer complete rack oplossingen, maar Dell breidt PowerRack op drie fronten uit. De networking-variant levert 800 Tbps switching-capaciteit via acht nieuwe PowerSwitch SN6600-switches per rack. Dit is vooral voor zogenaamd east-west verkeer voor inferentie met AI-workloads.

De storage-variant integreert Exascale Storage, dat met de toevoeging van PowerFlex nu vier storage-personalities op één hardwareplatform ondersteunt: block via PowerFlex, file via PowerScale en het Lightning File System, en object via ObjectScale. Alle Dell storage innovaties in één platform.

Ook heeft Dell enkele nieuwe onderdelen voor PowerRack, zo is er nu de Dell Pro Precision 7 R1, een 1U rack-mount workstation met NVIDIA RTX PRO Blackwell-GPU’s en tot 64 TB opslag voor omgevingen met beperkte ruimte. Voor klanten die echt fors willen investeren in AI is er nu ook de Dell PowerCool CDU C7000, een 4U gebaseerde koeleenheid met meer dan 220 kilowatt koelcapaciteit die ondersteuning biedt voor NVIDIA Vera Rubin NVL72-systemen en vloeistof tot 40 graden Celsius kan koelen. Tot slot krijgt de Dell Integrated Rack Controller een nieuwe release met uitgebreide remote device connectivity en orchestratie over het volledige rack.

Dell AI ecosysteem programma

Dell introduceert het Dell AI Ecosystem Program, een formeel partnerprogramma waarmee softwareleveranciers hun oplossingen valideren op Dell AI Factory-infrastructuur en beschikbaar stellen via geautomatiseerde deployment-blueprints.

De partners in dit programma lopen zeer uiteen. Bijvoorbeeld Google dat zijn Gemini 3 Flash-modellen via Google Distributed Cloud on-premises aanbiedt op Dell PowerEdge XE9780-servers, met confidential computing en ondersteuning voor contextvensters van meer dan één miljoen tokens. OpenAI integreert Codex met het Dell AI Data Platform zodat de OpenAI-modellen on-premises toegang krijgen tot enterprise-data. Palantir brengt Foundry en AIP on-premises via Dell ObjectScale en PowerFlex. SpaceXAI levert Grok als volledig on-premises enterprise-assistent. Hugging Face breidt de Dell Enterprise Hub uit met modellen als DeepSeek-V4, GLM 5.1 en Kimi K2.6.

Daarnaast worden ServiceNow, Mistral, Poolside en UneeQ Digital Humans beschikbaar als gevalideerde oplossingen via het Dell Automation Platform. CrowdStrike, Fortanix en F5 leveren security-oplossingen voor de AI-stack. Tot slot werken JFrog en Dell samen aan een centrale hub voor het beheren en uitrollen van AI-modellen en software.

Beschikbaarheid

De meeste aankondigingen worden gefaseerd uitgerold. De PowerRack voor networking komt in september 2026, de storage-variant in de tweede helft van 2026. De Dell Pro Precision 7 R1 is beschikbaar vanaf juli 2026, de PowerCool CDU C7000 in het derde kwartaal van 2026. Tot slot volgt de Exascale Storage met PowerFlex pas in de eerste helft van 2027.

