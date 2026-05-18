Dell brengt agentic AI op je bureau met Deskside Agentic AI

Dell Technologies introduceert Dell Deskside Agentic AI, een oplossing waarmee organisaties autonome AI-agents lokaal kunnen bouwen en draaien op high-performance workstations. Data blijft binnen de organisatie en de kosten zijn voorspelbaar. De oplossing is daarnaast schaalbaar naar het datacenter via een gemeenschappelijk framework.

De oplossing is onderdeel van de Dell AI Factory with NVIDIA en combineert Dell-workstations met de NVIDIA NemoClaw-softwarestack. NVIDIA OpenShell is nu beschikbaar over de gehele AI Factory, van workstations tot PowerEdge XE-servers. Je kan binnen een sandbox-omgeving de AI-agents bouwen, testen en verfijnen.

Drie hardwareconfiguraties

Dell biedt drie workstation-configuraties aan, waarbij elk model een stukje krachtiger wordt en met grotere en krachtigere modellen kan werken.

De Dell Pro Max met GB10 is de compacte instapoptie voor individuele ontwikkelaars en kleinschalige agent-prototyping. Dit instapmodel is geschikt voor modellen van 30 miljard parameters. Daarna volgt de Dell Pro Precision 9, een enterprise workstation tower met Intel Xeon 600-processors en tot vijf NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU’s. Dit model is gericht op modellen van 30 miljard tot 500 miljard parameters. Tot slot is er nog de Dell Pro Max met GB300, deze beschikt over een NVIDIA Grace Blackwell Ultra Superchip. Dit is de zwaarste variant en ondersteunt modellen van 120 miljard tot één biljoen parameters.

NemoClaw en OpenShell

De NVIDIA NemoClaw-softwarestack is de software-backbone van de oplossing. Het is een open-source framework voor het beheren van AI-agents die altijd actief zijn en gebouwd zijn op OpenClaw. De stack combineert Nemotron-modellen voor redeneren en coderen, OpenShell voor policy-gebaseerde beveiligingscontroles tijdens runtime, en een Agent Toolkit voor de orkestratie van langlopende agents.

Van bureau naar datacenter

Dell voegt ook ondersteuning toe voor NVIDIA AI-Q 2.0, een blueprint voor het uitrollen van multi-agent workflows voor research, beslissingsondersteuning en complexe taken. De Dell-NVIDIA AI-Q 2.0 Reference Architecture op het Dell AI Data Platform is specifiek ontworpen voor gereguleerde sectoren. Denk aan financiële dienstverlening, de publieke sector en de maakindustrie. Met deze ondersteuning kunnen agents die op een workstation zijn ontworpen en gebouwd worden uitgerold op datacenter infrastructuur die veel krachtiger is en over veel meer data beschikt.

Kostenclaim

Dell claimt dat organisaties tot 87 procent kunnen besparen op cloudkosten over twee jaar. Die berekening is gebaseerd op een rapport van Signal 65 en Futurum Group, uitgevoerd in opdracht van Dell. De analyse gaat uit van een combinatie van Dell Pro Max-workstations en PowerEdge-servers voor algemene, sales- en softwareontwikkelingsworkloads over een vijfdaagse werkweek, inclusief geschatte cloudkortingen en infrastructuurkosten. Een enorm hoog getal, dat moeilijk te verifiëren is, wel is het zo dat organisaties met een on-premise infrastructuur minder snel voor verrassingen komen te staan. De cloudrekening kan dan niet ineens explosief stijgen, iets waar sommige boardrooms wel bang voor zijn.

Beschikbaarheid

Dell Deskside Agentic AI is per direct beschikbaar. NVIDIA OpenShell en NVIDIA AI-Q 2.0 voor de Dell AI Factory zijn eveneens nu beschikbaar, evenals de Dell-NVIDIA AI-Q 2.0 Reference Architecture.