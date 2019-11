ESET heeft security-expertise, maar ook een centrumpositie in Europa

Tijdens de recente ESET Press Tour in Bratislava kregen we een update over waar het securitybedrijf momenteel mee bezig is en wat de plannen voor de toekomst zijn. Vorig jaar waren we ook aanwezig, en toen bleek dat het bedrijf een duidelijke visie had over waar het heen wilde in de toekomst: een challenger worden van de grote cybersecurityfirma’s. Ondertussen is dat gelukt, en claimt het bedrijf de nummer vier van de wereld en de nummer één van Europa te zijn. Dit jaar is er nog steeds een duidelijke toekomstvisie. Verder ging de Press Tour zeker ook over de inhoud, en er werd dan ook een flinke berg aan nieuwe ontdekkingen en nieuw onderzoek getoond. Reden genoeg voor een update over de huidige stand van zaken bij de Slowaakse cybersecurityfirma.

Het was vrij snel duidelijk wat het thema was van de Press Tour, nadat we talloze nieuwe malware-ontdekkingen en andere onthullingen vanuit de researchers van ESET te zien kregen: de onderzoeksexpertise van ESET is van behoorlijk niveau, en dat mogen de media ook best weten. Een significant deel van de onthullingen had te maken met nation state actors, cyberaanvallen die vanuit bepaalde landen gericht zijn op instituties in andere landen. Zo werd er getoond dat het CozyBear-collectief, ook bekend onder andere namen zoals The Dukes of APT29, nog steeds actief was. Sinds 2017 leken ze van de radar verdwenen, maar ESET ontdekte dat slechts hun werkwijze was veranderd. Deze groep, die gelinkt wordt aan Russische veiligheidsdiensten, heeft onder meer toegang verschaft tot de systemen van de Amerikaanse Democratische Partij. ESET was niet bang om de aanvallen in heldere taal te attribueren aan Rusland, wat wel aangeeft hoe zeker het bedrijf is van zijn zaak. Threat researchers moeten namelijk genoeg informatie vergaren om een dergelijke factor aan te wijzen. Dat heeft ESET kennelijk gedaan, wat een bevestiging is van de kunde van het bedrijf.

Wat betreft de oplossingen van het bedrijf is het natuurlijk voor consumenten actief met endpoint security, maar ook zakelijke klanten kunnen door ESET geholpen worden. Eerder dit jaar introduceerde het bijvoorbeeld een nieuw enterprise-portfolio waarmee continu evoluerende cyberbedreigingen bestreden kunnen worden. Op het event in Bratislava werd ook duidelijk dat ESET-researchers bezig zijn met uiteenlopende taken; van het bestrijden van malware bij particuliere endpoints tot het ontdekken van datalekken bij grote aanbieders van gaming-diensten. Het bedrijf liet verder weten dat het meerdere grote enterprise-klanten heeft, en bovendien is het ook actief in de Android-security. ESET beveiligt kortom een aantal verschillende aanvalsoppervlakken en kan daarmee een breed scala aan klantengroepen bedienen. Wat dat betreft zegt het overigens al genoeg dat het bedrijf wereldwijd 600.000.000 gebruikers beveiligt.

De expertise gaat gepaard met ambitie

Het gedegen onderzoek en de expertise stonden vroeger nog wel eens in contrast met de presentatie van het bedrijf. Tegenwoordig is daar echter niets meer van te merken. Michael van der Vaart, CTO bij ESET Nederland, legt uit dat ESET nog in de communistische tijd is opgericht. Deze achtergrond heeft in de vroege jaren ’90 qua marketing wel eens voor wat achterstand gezorgd, maar ondertussen loopt ESET natuurlijk al geruime tijd mee en is dit geen issue meer. De visie voor de toekomst van het bedrijf werd in de keynote dan ook duidelijk op de kaart gezet. Ondertussen is het aantal werknemers gegroeid naar 1700, en zijn er plannen om een nieuw hoofdkwartier te gaan bouwen. Deze agglomeratie van kantoren moet niet alleen een centrumfunctie gaan vervullen voor ESET in Europa, maar ook wereldwijd. Er wordt een start up-incubator in het complex geïntegreerd, om innovatie en creativiteit te bevorderen in de Europese cybersecurity-business. Daar komt nog bij dat er een duidelijk doel is gesteld om wereldwijd de top drie te bereiken op de cybersecuritymarkt.

Kortom, ESET wil de Europese centrumpositie die het al heeft verder uitbouwen, maar zijn positie ook gebruiken voor het bevorderen van cybersecurity-innovatie en -research in Europa. Dat laatste is naar onze mening een welkome toevoeging in de EU, aangezien de ervaring van ESET met de Europese wet- en regelgeving van grote waarde kan zijn voor start- en scale ups in de cybersecurity.

Het geplande nieuwe hoofdkantoor dat een centrumfunctie moet krijgen voor cybersecurity-startups en -innovatie

Toekomst

ESET is op weg om dit toekomstbeeld waar te maken. Zoals we vorig jaar al meekregen, werkt ESET met een soort franchisestelsel, waarbij er samen wordt gewerkt met lokale branches. Op die manier is ESET dus op meerdere plekken in Europa vertegenwoordigd. Aan de gesprekken met Van der Vaart merken we dat de samenwerking tussen het hoofdkantoor en de lokale branch gezond verloopt. Hij stelt dat ESET niet bang is om zijn expertise te laten zien, wat overeenkomt met onze indruk na de presentaties op de Press Tour. Het is volgens Van der Vaart dan ook zaak dat die sterke presentatie blijft plaatsvinden om ESET bij het publiek te consolideren als een van de wereldwijde topspelers.

Het onderzoek, de expertise en de wereldwijde aanwezigheid van ESET zijn kortom indrukwekkend te noemen. De ontdekkingen die we te horen kregen waren bijna allemaal significant voor de bredere cybersecuritywereld, door de (potentieel) grote impact op de maatschappij. De visie van ESET is helder en we zijn benieuwd hoe het bedrijf zich als Europese cybersecurity-hub zal gaan ontwikkelen. Projecten als het nieuwe bedrijfscomplex zullen aan die ontwikkeling zeker een bijdrage leveren. We zijn bij Techzine dan ook erg benieuwd hoe ESET er in de toekomst voor zal staan.