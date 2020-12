Analisten: dit zijn de techwinnaars en -verliezers ná de coronacrisis

De coronapandemie leidt tot een versnelde digitalisering en verandert de wijze waarop bedrijven technologie gebruiken. Analisten van financiële dienstverleners UBS en Berenberg Bank doken in de sector. Welke technologiebedrijven profiteren het meest van deze ontwikkeling en welke het minst?

Wereldwijd zorgt de corona-uitbraak voor een flinke verstoring van toeleveringsketens en de economie. Bedrijven moeten zich snel aanpassen en gaan software en ICT-diensten totaal anders gebruiken, verwacht UBS. Digitalisering zat al in de lift en zal na de coronacrisis in een stroomversnelling komen, gedreven door vier belangrijke thema’s. Dat zijn: cloud-adoptie, werken op afstand, DevOps en insourcing.

Zoals gebruikelijk leiden grote technologische verschuivingen tot winnaars en verliezers. Tot de winnaars behoren nieuwe technologiebedrijven zoals cloudaanbieders, terwijl dienstverleners met een grote blootstelling aan legacy-applicaties en legacy-datacenters de zwaarste lasten dragen.

Hyperscale cloud

Door lockdownmaatregelen werden bedrijven wereldwijd gedwongen om hun personeel zoveel mogelijk thuis te laten werken. UBS verwacht dat het aantal thuiswerkers op een structureel hoger niveau zal blijven dan voor de pandemie. Dat betekent dat consumenten ook steeds vaker vanuit huis via internet hun boodschappen doen.

De overstap naar de cloud biedt organisaties meer flexibiliteit om de workload van hun personeel over meerdere locaties te managen. Ook stelt het bedrijven in staat om de time-to-market van hun omni-channel aanbod te verkorten. Bedrijven geven naar verwachting de voorkeur aan public- en hybrid clouds boven private clouds. Volgens UBS zal de mondiale cloudservices markt in de komende jaren ruimschoots verdubbelen naar 570 miljard dollar (467 miljard euro) in 2024.

Binnen de software en ICT-services markt zien de analisten hyperscale cloudproviders als voornaamste begunstigden. Amazon (AWS) is marktleider. Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud en Tencent Cloud groeien echter hard en hebben al circa 63 procent van de markt in handen. AWS heeft het first mover voordeel dankzij een voorsprong van zeven jaar op de concurrentie en is het meest uitgebreide platform. Maar Azure en Google Cloud lopen hun achterstand in met respectievelijk hun enterprise en multicloud focus, aldus UBS.

DevOps

Deze trends spelen ook DevOps in de kaart. DevOps integreert softwareontwikkeling met de operationele bedrijfsactiviteiten en stelt bedrijven in staat om sneller producten te ontwikkelen en deze naar de markt te brengen. Tot en met 2025 rekent UBS jaarlijks op meer dan 70 miljard dollar aan contracten waarin DevOps zijn geïntegreerd. Dit moet leiden tot een snellere groei van samenwerkingstools, cybersecurity en SaaS-leveranciers. Voor onder meer New Relic, Dynatrace en Splunk ziet het er daarom goed uit.

Insourcing

UBS denkt dat tegen 2024 meer dan 24 miljoen IT-medewerkers op afstand zullen werken en wellicht zelfs meer dan 32 miljoen. Bedrijven kunnen dan vissen in een grotere vijver aan IT-talent en weer meer IT-diensten in eigen beheer nemen.

De zakenbank gaat in zijn basisscenario ervan uit dat de bestedingen aan het insourcen van diensten toenemen naar 720 miljard dollar in 2024, een gemiddelde groei van 3,8 procent per jaar vergeleken met 2019. In een optimistisch scenario neemt de markt toe naar 775 miljard dollar, waarmee deze bijna 20 procent van de totale IT-bestedingen zou beslaan.

De incourcing trend is a langer gaande bij banken en telecombedrijven en andere sectoren zullen naar verwachting volgen. Dit pakt slecht uit voor externe leveranciers die zich voornamelijk bezighouden met het ondersteunen van legacy-datacenters en legacy-applicaties.

UBS heeft vooral een negatieve visie op offshore dienstverleners, zoals de Indiase marktleiders HCL, Infosys en TCS, die hun outsourcing omzet mogelijk onder druk zien komen. Ook verwachten de analisten een negatieve impact van de groei van cloud computing op de omzet van ondernemingen met een grote datacenter blootstelling zoals IBM, Atos en TietoEVRY. Bovendien is de trend van insourcing negatief voor Atos en TietoEVRY, terwijl het neutraal is voor IBM. Wel kan Atos profiteren van DevOps en het op afstand werken.

Cybersecurity

De impact van deze trends op de cybersecurity sector loopt per bedrijf sterk uiteen. Crowdstrike en Palo Alto Networks springen er volgens UBS per saldo positief uit, omdat zij sterk profiteren van de groei van cloud en het op afstand werken. Ook voor Zscaler is dit gunstig, maar de trend van DevOps en incourcing is juist negatief voor deze native cloud speler. Fortinet profiteert minder van de cloud als de andere drie bedrijven, terwijl het ook last heeft van DevOps.

Berenberg: observability markt

Omdat de cloud extra complexiteit toevoegt aan de IT-omgeving, zal de vraag naar monitoring en ‘observability’ oplossingen voor cloudinfrastructuur naar verwachting toenemen. Analisten van Berenberg Bank (hierna Berenberg) namen recent de markt voor observability onder de loep.

Zij zien in de IT-industrie een verschuiving van monitoring (inspectie op basis van vooraf vastgestelde metrics) naar observability (actief onderzoek naar onverwachte patronen die kunnen opduiken). Berenberg verwacht een sterke groei van de observability markt, omdat het belang van data alleen maar toeneemt en data ook steeds moeilijker te managen zijn. IT-problemen worden daardoor eerder de norm dan uitzondering.

Gemiddelde jaarlijkse omzetgroei 2019-2023

Datadog 62,4% Elastic 41,6% Sumo Logic 34,9% PagerDuty 31,4% Dynatrace 21,5% New Relic 20,3%

Verouderde oplossingen zijn volledig ineffectief om deze uitdagingen op te lossen, schrijft Berenberg. Nieuwe bedrijven met een innovatieve aanpak dienen zich aan en winnen snel marktaandeel van de legacy spelers. Berenberg verwacht dat deze nieuwe platforms voldoende kritische massa krijgen en de komende drie tot vijf jaar marktaandeel blijven winnen.

Meerdere winnaars

De koek wordt verdeeld tussen verschillende bedrijven, want Berenberg is tot dusver geen klant tegengekomen die slechts een platform gebruikt voor observability. De meeste klanten gebruiken vier tot vijf tools, omdat elke tool zijn eigen kracht heeft.

De analisten volgen verschillende beursgenoteerde bedrijven in deze ontluikende markt, waaronder Dynatrace, New Relic, Datadog, PagerDuty, Elastic en Sumo Logic. Voor wat betreft het gebruikersgemak, omzetgroei en winstgevendheid springt Datadog er bovenuit. Ook Elastic behoort tot de sterkste groeiers, terwijl de kosten voor het overstappen naar andere leveranciers hoog zijn. Daardoor is de kans op verlies van klanten lager dan bij de andere partijen. Bij Datadog zijn de overstapkosten juist het laagst, vergeleken met de genoemde spelers. Dynatrace heeft de hoogste winstgevendheid, maar is een middenmoter op basis van de omzetgroei.